Sunshine Group đầu tư 12 tòa chung cư trên đất vàng Ciputra

Hà NộiChiều 2/3, Sunshine Group khởi công 12 tòa chung cư hạng sang trên khu đất rộng 6 ha tại khu đô thị Ciputra.

Đây là một trong ba dự án căn hộ được Sunshine Group bắt đầu triển khai hôm nay tại Hà Nội.

Tại Ciputra, Sunshine xây dựng 12 tòa chung cư, cao 40 tầng nổi, 3 tầng hầm. Với diện tích khoảng 6 ha, dự án này nằm trên quỹ đất hiếm hoi còn lại ở một trong những khu đô thị đắt nhất nội đô của Hà Nội.

Khu căn hộ hạng sang này (tên thương mại The Noble West Lake) nằm tiếp giáp mặt đường Võ Chí Công và đối diện trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ. Dự án này sẽ có các căn villa thông tầng 39-40, diện tích đến 1.600 m2.

Phối cảnh 12 tòa chung cư tại Ciputra. Ảnh: Sunshine Group

Cách đó hơn 1 km, tập đoàn của ông Đỗ Anh Tuấn động thổ dự án căn hộ cao cấp River Park tại phường Phú Thượng. Dự án được xây dựng trên khu đất hơn 14.000 m2. Sau khi hoàn thành, khu căn hộ sẽ cao 25 tầng nổi, 3 tầng hầm với tổng diện tích sàn gần 134.000 m2.

Tại phường Từ Liêm, chủ đầu tư này cũng bắt đầu triển khai dự án căn hộ cao cấp Sunshine Continental. Dự án 30 tầng này nằm gần nút giao giữa đường Trần Bình với Nguyễn Hoàng. Đây cũng là một trong số ít khu đất còn lại ở khu vực trung tâm Mỹ Đình.

Sunshine Group là tập đoàn đa ngành, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính, công nghệ, xây dựng. Năm 2025, tập đoàn này lãi hơn 11.200 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 19.799 tỷ.

Chủ đầu tư này cho biết đang triển khai hơn 30 dự án trên cả nước. Riêng năm 2026, họ dự kiến cung ứng hàng chục ngàn sản phẩm ra thị trường.

Anh Tú