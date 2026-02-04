Sun Group sắp làm quần thể du lịch cáp treo hơn 7.300 tỷ đồng trên đỉnh Mẫu Sơn

Sun Group dự kiến khởi công Quần thể khu du lịch sinh thái cáp treo Mẫu Sơn gần 700 ha sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, và những hạng mục đầu tiên có thể vận hành vào 2027.

Đại diện Sun Group cho biết thông tin này tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chiều 3/2.

Theo đó, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 với tổng diện tích hơn 692 ha, gồm ba phân vùng. Đến tháng 4/2022, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô vốn mới hơn 7.352 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh đề nghị Sun Group đẩy nhanh các bước tiếp theo của dự án theo kế hoạch được duyệt nhằm sớm đưa vào hoạt động. Ông Khánh cho biết địa phương sẽ đẩy mạnh giải quyết vướng mắc cho dự án.

Toàn cảnh đỉnh Mẫu Sơn nhìn từ trên cao. Ảnh: Sun Group

Tại buổi làm việc, ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sun Group, cho biết dự án được triển khai theo hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 dự kiến khởi công sau Tết Nguyên đán 2026. Tập đoàn sẽ thi công hệ thống cáp treo và các quần thể du lịch, vui chơi, giải trí thuộc các hạng mục của dự án. Dự án dự kiến vận hành những hạng mục đầu tiên vào năm 2027.

Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án trọng điểm trong lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030. Dự án được Thủ tướng phê duyệt trở thành khu du lịch quốc gia với sản phẩm du lịch đặc trưng là nghỉ dưỡng núi, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái.

Tâm điểm của dự án là tổ hợp vui chơi giải trí Sun World trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn với 3 phân khu chủ đề. Khu vực chân núi Mẫu Sơn sẽ hình thành một tổ hợp mua sắm, giải trí, công viên cây xanh, đường dạo bộ, nhà hát...

Mẫu Sơn cách TP Lạng Sơn cũ 30 km và Hà Nội khoảng 180 km. Khu vực này cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, có khí hậu đặc trưng của vùng nhiệt đới, phong cảnh đẹp. Nơi đây sở hữu nhiều di tích mang bản sắc văn hóa đặc sắc, không gian vẫn còn nguyên sơ, có tiềm năng phát triển du lịch.

Ngọc Diễm - Anh Tú