Sun Group đề xuất làm khu du lịch 1.000 ha tại thác Bản Giốc

Sun Group lên ý tưởng quy hoạch khu du lịch thác Bản Giốc, Cao Bằng với diện tích khoảng 1.000 ha, mục tiêu đón 1,5 triệu khách mỗi năm.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng chiều 25/12, lãnh đạo Sun Group đã trình bày ý tưởng trên. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo tập đoàn này nêu ý tưởng quy hoạch tổng thể sau khi ký biên bản hợp tác ghi nhớ về Khu du lịch thác Bản Giốc

Với diện tích khoảng 1.000 ha, Sun Group lấy cảm hứng từ "Truyền thuyết người Việt cổ" về Vua Tày. Dự án nằm ở xã Đàm Thủy, với mục tiêu phát triển bền vững, kết hợp du lịch trải nghiệm, văn hóa cộng đồng và giao lưu xuyên biên giới.

Tập đoàn này cũng lên kế hoạch thu hút khoảng 1,5 triệu lượt khách mỗi năm ngay sau khi cao tốc được mở rộng. Con số này có thể đạt mốc 4 triệu lượt sau 5 năm triển khai dự án, tạo bước đột phá mạnh mẽ cho kinh tế xã hội địa phương.

Theo Sun Group, việc triển khai dự án cũng gắn với lộ trình hiện thực hóa Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên (Trung Quốc).

Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng chiều 25/12. Ảnh: Sun Group

Năm 2025, Cao Bằng ước đón hơn 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 96.000 lượt. Tổng thu du lịch của địa phương đạt hơn 2.500 tỷ đồng. Những kết quả này được đánh giá chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế mà tỉnh sở hữu.

Trong bối cảnh đó, Sun Group cho biết dự án khu du lịch Thác Bản Giốc sẽ góp phần đưa du khách đến với Cao Bằng nhiều hơn. Qua đó, lĩnh vực du lịch - dịch vụ của tỉnh cũng sẽ đi lên. Đồng thời, dự án giúp tạo thêm hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương.

Tại buổi làm việc, ông Phan Thăng An, Bí thư Cao Bằng đánh giá cao ý tưởng quy hoạch của Sun Group. Ông kỳ vọng đây sẽ là dự án mang tính biểu tượng, đưa Cao Bằng vào dòng chảy du lịch quốc tế, chứ không chỉ trong nước. "Cao Bằng không thiếu tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng du lịch, nhưng thiếu nhà đầu tư đủ tầm nhìn và hành động quyết liệt", ông nói.

Năm 2024, thác Bản Giốc có tên trong danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới do tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Travel+Leisure bình chọn. Nằm trên đường biên giới Việt - Trung, thác cao hơn 60 m, trong đó phần dốc dài nhất 30 m. Thác Bản Giốc cũng được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là thác nước nằm trên đường biên giới lớn thứ tư thế giới.

Sun Group hiện là một trong những tập đoàn tư nhân, đa ngành hàng đầu Việt Nam. Các mảng kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp này gồm du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp, bất động sản, tài chính, phát triển hạ tầng giao thông. Sun Group đã kiến tạo loạt dự án du lịch, vui chơi giải trí quy mô lớn tại Lào Cai, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Anh Tú