Sudan tuyên bố 'phá hủy máy bay UAE, hạ 40 lính đánh thuê'

Truyền thông Sudan nói không quân nước này đã phá hủy máy bay UAE chở lính đánh thuê Colombia, khiến 40 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn tin quân đội Sudan hôm 6/8 cho biết một máy bay của Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã bị "ném bom và phá hủy hoàn toàn" tại sân bay Nyala, vùng Darfur ở miền tây Sudan. Sân bay do tổ chức bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) kiểm soát và từng nhiều lần bị quân đội chính phủ Sudan tập kích.

Đài truyền hình quốc gia Sudan sau đó thông báo vụ tập kích đã khiến ít nhất 40 người thiệt mạng. "Phi cơ cất cánh từ một căn cứ quân sự ở Vùng Vịnh, chở theo hàng chục lính đánh thuê Colombia và trang thiết bị quân sự cho RSF", cơ quan này cho hay.

RSF và giới chức UAE chưa bình luận về thông tin.

Binh sĩ Sudan tuần tra ở Salha, phía nam thành phố Omdurman, hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Quân đội Sudan lâu nay cáo buộc UAE cung cấp vũ khí hiện đại, trong đó có thiết bị bay không người lái (drone), cho RSF thông qua sân bay Nyala. Abu Dhabi bác bỏ cáo buộc, dù các chuyên gia Liên Hợp Quốc, giới chức Mỹ và một số tổ chức quốc tế đã công bố báo cáo cho thấy thông tin này là chính xác.

Chính phủ Sudan hôm 4/8 cáo buộc UAE tuyển mộ lính đánh thuê Colombia để chiến đấu cho RSF, khẳng định có tài liệu chứng minh điều đó. Thông tin các tay súng Colombia có mặt ở vùng Darfur xuất hiện từ cuối năm 2024 và đã được giới chuyên gia Liên Hợp Quốc xác nhận.

Lực lượng Liên quân, liên minh ủng hộ quân đội Sudan tại vùng Darfur, tuần này cho biết hơn 80 lính đánh thuê Colombia đang chiến đấu cho RSF ở khu vực El-Fasher, thủ phủ bang cuối cùng còn do quân đội nắm giữ ở vùng Darfur. RSF hiện kiểm soát hầu hết vùng này.

Vị trí sân bay Nyala. Đồ họa: Wikimedia

Lính đánh thuê Colombia, nhiều người trong đó là từng là quân nhân, đã xuất hiện tại nhiều xung đột trên thế giới và từng được UAE thuê để chiến đấu tại Yemen cũng như Vùng Vịnh. Tháng 10/2024, chính phủ Sudan cho biết Bộ Ngoại giao Colombia "đã bày tỏ lấy làm tiếc" về việc một số công dân nước này tham gia xung đột tại quốc gia châu Phi.

Nội chiến bùng phát tại Sudan cách đây hai năm do tranh giành quyền lực giữa quân đội Sudan và RSF, hai lực lượng từng hợp tác để lật đổ chính phủ chuyển tiếp do thủ tướng Abdalla Hamdok đứng đầu hồi năm 2021.

Chiến sự đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng, 13 triệu người mất nhà cửa và gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Sudan.

Phạm Giang (Theo AFP)