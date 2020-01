Phòng thí nghiệm ở Vũ Hán bị nghi làm thoát virus nCoV

Dịch viêm phổi do nCoV xuất hiện lần đầu ở thành phố Vũ Hán, nguồn cơn ban đầu có thể do động vật hoang dã trong chợ hải sản Huanan. Ngoài Trung Quốc, bệnh đã xuất hiện ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Nepal, Pháp, Australia, Malaysia và Việt Nam.

Tuy nhiên, một số nhà khoa học cho rằng mầm bệnh nguy hiểm có thể thoát ra ngoài từ phòng nghiên cứu thí nghiệm đặt tại phòng an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán (WNBL) được xây dựng từ năm 2015. Ông Tim Trevan, một chuyên gia về an toàn sinh học, cho biết virus SARS từng nhiều lần thoát khỏi một phòng nghiên cứu mầm bệnh tại Bắc Kinh. Ông bày tỏ sự lo lắng khi dịch viêm phổi bùng phát và nghi ngờ có thể do họat động của phòng thí nghiệm này.