Người Thái Lan đầu tiên viêm phổi lạ

Thái LanMột phụ nữ 61 tuổi có các triệu chứng sốt, suy hô hấp do viêm phổi cấp tính, xét nghiệm dương tính với virus corona chưa rõ chủng loại.

Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng suy tim, nhập viện hôm 9/1 sau khi đi du lịch đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bệnh nhân đang được điều trị cách ly tại Viện Các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura, tỉnh Nonthaburi, theo Bộ Y tế Thái Lan ngày 12/1. Bệnh lý của người này tương tự các bệnh nhân viêm phổi cấp tại Vũ Hán.

Hiện, bệnh nhân không còn sốt hoặc suy hô hấp, tình trạng sức khỏe dần ổn định. 16 người từng tiếp xúc với bệnh nhân cũng được xét nghiệm, kết quả không phát hiện virus corona lạ.

Đây là người đầu tiên ở Thái Lan mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng virus lạ thuộc họ corona.

Khu vực kiểm tra y tế tại sân bay Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Từ ngày 3/1, giới chức Thái Lan tiến hành kiểm tra y tế tại các sân bay lớn bao gồm Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Chiang Mai, đối với hành khách đến từ Vũ Hán. 12 hành khách bị cách ly theo dõi, 8 người đã được điều trị và xuất viện.

Chính quyền Thái Lan khuyến cáo người dân trở về từ Trung Quốc nên đi khám nếu phát hiện các triệu chứng như nhức đầu, ho, sổ mũi...

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chưa đưa ra biện pháp cụ thể để phòng ngừa dịch đối với du khách. Tuy nhiên WHO khuyến cáo các nước không nên coi nhẹ mức độ nghiêm trọng của căn bệnh này. Đại diện WHO cho biết sẽ sớm tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về mức độ lây lan của virus mới.

Những ngày đầu năm mới, giới chức y tế ghi nhận 59 ca viêm phổi cấp tại thành phố Vũ Hán. Hầu hết bệnh nhân mua bán ở chợ hải sản Huanan. Ban đầu các nhà khoa học nghi ngờ các bệnh nhân nhiễm SARS, tuy nhiên kết quả xét nghiệm một tuần sau đó cho thấy thủ phạm gây bệnh là một chủng virus chưa từng được biết đến thuộc họ corona. Virus corona gây các bệnh truyền nhiễm, trong đó có các chủng gây bệnh SARS, MERs... rất nguy hiểm.

Ngày 11/1, Trung Quốc ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên do mắc bệnh viêm phổi lạ. Số bệnh nhân đang tăng nhanh chóng và lan nhanh các vùng, nước như Hong Kong, Hàn Quốc... Nhiều sân bay đang được giám sát y tế và kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân để kịp thời phát hiện, cách ly sớm, phòng viêm phổi lây lan.

Bộ Y tế Việt Nam cũng tăng cường kiểm soát y tế tại các sân bay và đưa ra 5 hướng dẫn cách phòng chống bệnh viêm phổi trong cộng đồng. Theo đó, người dân cần giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và súc họng bằng nước sát khuẩn.

Thục Linh (Theo Bangkok Post, SCMP)