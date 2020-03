Covid-19 có thể gây tử vong gấp 10 lần cúm mùa

Anthony Fauci, Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ cảnh báo Covid-19 có thể gây tử vong cao gấp 10 lần cúm mùa.

"Sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh và mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn so với hiện tại", tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia nói tại Ủy ban Cải cách và Giám sát Hạ viện Mỹ, ngày 11/3.

Ông cảnh báo tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao ít nhất gấp 10 lần so với cúm theo mùa, ngay cả khi tỷ lệ tử vong giảm dưới mức ước tính hiện tại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là 3,4%. Fauci phân tích, tỷ lệ tử vong do cúm mùa là 0,1%. Ước tính ban đầu của WHO, tỷ lệ tử vong do Covid-19 là 2%. Nếu tính trên tổng số người có thể nhiễm bệnh nhưng chưa được chẩn đoán, tỷ lệ này còn 1%, vẫn cao gấp 10 lần so với cúm mùa.

Các nhân viên chuẩn bị khử trùng tại Viện dưỡng lão Life Care Center ở Seattle, Washington ngày 11/3. Ảnh: AP

Theo Fauci, sự bùng phát Covid-19 tại Mỹ tồi tệ đến mức nào tùy thuộc vào hai điều: dòng người nhiễm bệnh đến từ các quốc gia khác và khả năng khống chế dịch bệnh trong nước. Vaccine ngừa dịch Covid-19 phải gần một năm nữa mới có thể đưa vào sử dụng. Do đó, không thể đưa ra dự đoán về việc bao nhiêu người Mỹ có thể nhiễm nCoV. Con số này hoàn toàn phụ thuộc vào cách Mỹ đối phó với dịch bệnh như thế nào.

"Mỹ nên hạn chế sự lây lan Covid-19 từ nước ngoài và có các biện pháp ngăn chặn trong nước, bao gồm hạn chế các sự kiện tụ tập đông người. Nếu chủ quan và không kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, số người nhiễm bệnh có thể tăng lên đến hàng triệu", tiến sĩ Fauci nhấn mạnh.

Tính đến ngày 12/3, Covid-19 xuất hiện ở hơn 123 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên 126.000 ca bệnh, hơn 4.600 ca tử vong. Nếu các ca nhiễm mới nCoV hàng ngày đang giảm mạnh ở Trung Quốc thì lại bùng phát nhanh chóng tại các khu vực khác trên thế giới.

Italy hiện ghi nhận hơn 12.000 bệnh nhân, 827 người tử vong. Tại Iran, nCoV lây nhiễm hơn 9.000 người, làm 354 người tử vong. Mỹ ghi nhận hơn 1.200 ca, thủ đô Washington D.C và 23 bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Tổ chức Y Tế Thế giới công bố "Covid-19 là đại dịch" và kêu gọi các nước quyết liệt đối phó.

Lê Cầm (Theo Bloomberg, CNBC)