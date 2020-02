Chiều nay phỏng vấn trực tuyến về bệnh viêm phổi do nCoV

13h ngày 1/2, Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TP HCM và Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, tư vấn trên VnExpress về viêm phổi Vũ Hán.

Tiến sĩ Lê Quốc Hùng là người trực tiếp tham gia điều trị cho hai bố con Trung Quốc mắc viêm phổi do nCoV tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 23/1. Người con 28 tuổi hiện đã khỏi bệnh, người bố 66 tuổi đang hồi phục tốt song vẫn còn dương tính với nCoV.

Viện Pasteur TP HCM là một trong 3 nơi chịu trách nhiệm xét nghiệm chẩn đoán nCov của cả nước.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, tiến sĩ Lê Quốc Hùng cùng các đồng nghiệp đã có bài báo cáo đăng trên tạp chí hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine (NEJM) về trường hợp nCoV lây từ người sang người của hai cha con Trung Quốc.

Đến nay Việt Nam ghi nhận 5 ca dương tính với virus nCoV gây bệnh viêm phổi cấp, trong đó có hai bố con người Trung Quốc và 3 người Việt từ thành phố Vũ Hán trở về nước. 97 người nghi nhiễm nCoV được cách ly, trong đó 65 người đã có kết quả âm tính với virus và có thể xuất viện, 32 người tiếp tục theo dõi cách ly.

nCoV là chủng virus thuộc họ Corona hoàn toàn mới, gây viêm đường hô hấp cấp, chưa có vắcxin cũng như phác đồ điều trị. Cơ chế lây nhiễm và những yếu tố dịch tễ liên quan đến nCoV vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu.

Bệnh viêm phổi do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được báo cáo lần đầu ngày 31/12/2019. Bệnh đang lan nhanh khắp thế giới. Tính đến sáng 1/2, Trung Quốc ghi nhận hơn 10.000 người mắc bệnh, 259 trường hợp tử vong. Nhiều nước khác đã xuất hiện các ca bệnh, chủ yếu là những người trở về từ Trung Quốc hoặc người Trung Quốc đi du lịch. Toàn thế giới có gần 12.000 người nhiễm nCoV.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Chiều 31/1 Bộ Y tế họp báo khuyến cáo không nên đến nơi đông người, không khuyên cho học sinh nghỉ học.

45 đội phản ứng nhanh chống dịch nCoV được lập tại hàng chục bệnh viện lớn và viện quân y, mỗi đội gồm ít nhất hai bác sĩ và xe cứu thương, sẽ cơ động tới mọi địa bàn.

Bộ Y tế công bố số điện thoại đường dây nóng 19003228 cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV. Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố có cửa khẩu áp dụng tờ khai y tế đối với hành khách Trung Quốc nhập cảnh từ 0h ngày 25/1.

