Bệnh nhân nCoV tại Chợ Rẫy được súc họng ngừa virus

TP HCMBệnh nhân Trung Quốc điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy được bác sĩ mở rộng cửa tạo luồng không khí tự nhiên, súc họng bằng dung dịch sát khuẩn.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 1/2 cho biết bệnh nhân Li Ding, 66 tuổi xét nghiệm PCR cách đây 2 ngày kết quả âm tính với nCoV. Các bác sĩ đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm ở Viện Pasteur TP HCM, nếu kết quả âm tính 2 lần sẽ khẳng định bệnh nhân hoàn toàn khỏi bệnh.

Người con Li Zichao 28 tuổi, xét nghiệm nCoV âm tính từ ngày 27/1, đang theo dõi tiếp tục tại viện. Đây là hai bệnh nhân dương tính đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy, tham gia điều trị trực tiếp, cho biết hiện chưa có phác đồ điều trị chính thống về diệt virus và thuốc đặc trị virus. Khuyến cáo chung là điều trị hỗ trợ. Việc điều trị khác nhau mỗi nơi dựa trên tình trạng từng bệnh nhân.

Người con có thể trạng tốt nên quá trình điều trị chỉ sử dụng một loại thuốc hạ sốt, hoàn toàn không dùng kháng sinh, mỗi sáng lên sân thượng bệnh viện phơi nắng và tập thể dục. Bên cạnh đó là một số biện pháp triệt để như mở rộng cửa tạo luồng không khí tự nhiên. Phòng bệnh có 12 luồng không khí tự nhiên mỗi giờ, nhiệt độ phòng cao, có ánh nắng mặt trời, giảm đời sống virus.

Các bác sĩ cho bệnh nhân súc họng bằng dung dịch sát khuẩn.

"Tài liệu nước ngoài chưa từng đề cập nhưng qua kinh nghiệm điều trị và bằng chứng khoa học về săn sóc bệnh nhân thở máy, chúng tôi áp dụng biện pháp súc họng giúp ngăn ngừa nhiễm trùng, ngăn ngừa virus. Đây là biện pháp khác biệt", bác sĩ Hùng cho biết.

Các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng chưa từng áp dụng cách này. Chỉ sau 4 ngày điều trị, người con chuyển biến tốt, xét nghiệm âm tính với virus.

Người bố có nhiều bệnh nền như tiểu đường, cao huyết áp, suy mạch vành, ung thư phổi đã qua phẫu thuật. Bác sĩ phải xét nghiệm mỗi ngày để phán đoán chuyện gì có thể xảy ra, từ đó điều chỉnh lượng thuốc.

"Một người vừa suy giảm miễn dịch, vừa nhiều bệnh, chỉ cần thay đổi nhẹ cũng ảnh hưởng lớn", bác sĩ Hùng nói. Quan trọng nhất là phải theo dõi, áp dụng tất cả kinh nghiệm điều trị lâm sàng để phát hiện sớm biến chứng và ngăn ngừa.

Y bác sĩ trang phục bảo hộ khi vào phòng cách ly bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Đ.H

Theo bác sĩ Hùng, ban đầu hai bố con người Trung Quốc rất e ngại khi vào điều trị. Người bố không nói được tiếng Anh hay tiếng Việt, người con nói tiếng Anh không nhiều. Khi yêu cầu cách ly, họ lo lắng không muốn thực hiện, các bác sĩ phải tốn nhiều thời gian thuyết phục.

"Ban đầu khi vào cách ly, người bố có phản ứng dữ dội không tuân thủ, lột hết ra trải giường, đưa quần áo bệnh nhân không chịu mặc", bác sĩ Hùng nói. Dần dần thấy các nhân viên y tế chăm sóc tận tình, cả hai trở nên thân thiện hơn, luôn cảm ơn và cảm thấy may mắn vì đã được điều trị tại Việt Nam.

Một nhóm khoảng 30 y bác sĩ, kỹ thuật viên chụp X-quang tại giường, đội ngũ vệ sinh... được chọn lọc kỹ, trực tiếp vào phòng chăm sóc, điều trị 2 bệnh nhân.

Phó giáo sư Phan Trọng Lân, Viện trưởng Pasteur TPHCM, cho biết sắp tới sẽ phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy lấy mẫu xét nghiệm tất cả nhân viên y tế đã chăm sóc bệnh nhân để theo dõi và nghiên cứu xác định tình trạng lây nhiễm trong nhân viên y tế nếu có.

Trường hợp nCoV lây từ người sang người của hai cha con Trung Quốc được các y bác sĩ viện Pasteur và Chợ Rẫy báo cáo trên trên tạp chí y khoa hàng đầu thế giới The New England Journal of Medicine (NEJM) ngày 28/1.

Ông Li Ding cùng vợ từ thành phố Vũ Hán đến Hà Nội ngày 13/1. Ngày 17/1 ông bắt đầu sốt, vợ chồng di chuyển vào Nha Trang bằng máy bay, cư trú đến ngày 19/1 tiếp tục lên tàu SE5 vào TP HCM. Ngày 20/1 gia đình đi Long An bằng taxi.

Người con ở Long An từ 4 tháng trước, ra Nha Trang gặp bố mẹ ngày 17/1, sau đó tiếp tục cùng bố mẹ đi TP HCM và về Long An. Ngày 20/1, người con có triệu chứng tương tự bố. Hai cha con đến khám tại Bình Chánh, được tư vấn vào Bệnh viện Chợ Rẫy và nhanh chóng cách ly điều trị. Người vợ đi cùng không mắc bệnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 29/1 biểu dương, khen thưởng y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy vì điều trị thành công bệnh nhân nhiễm nCoV.

Chiều 1/2, Thủ tướng công bố dịch viêm hô hấp cấp do nCoV ở Việt Nam. Bộ Y tế cũng công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona tại tỉnh Khánh Hòa, sau khi xác định nữ lễ tân 25 tuổi dương tính với nCoV, tối 31/1. Đến nay Việt Nam có 7 ca dương tính với nCoV.

Dịch viêm phổi do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được báo cáo lần đầu ngày 31/12/2019. Tính đến sáng 2/2, Trung Quốc ghi nhận hơn 14.000 người mắc bệnh, 304 trường hợp tử vong.

Lê Phương