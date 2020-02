5 người cách ly ở Lào Cai, một tại Nghệ An âm tính với nCoV

Lào CaiKết quả xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ cho thấy 5 người Việt cách ly tại Lào Cai, một người ở Nghệ An không bị viêm phổi.

Kết quả này công bố ngày 1/2. Lào Cai hiện còn 5 bệnh nhân đang cách ly, theo dõi, chưa có kết quả xét nghiệm. Ngành y tế Lào Cai vẫn tiếp tục giám sát các trường hợp tiếp xúc gần với những người bệnh và cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhân, tất cả đều chưa phát hiện dấu hiệu nghi bệnh.

Trước đó, đến ngày 30/1, Lào Cai đã phát hiện 11 người Việt Nam tiền sử tiếp xúc với người Trung Quốc và người đi buôn bán qua cửa khẩu quốc tế có dấu hiệu sốt. Những bệnh nhân này được cách ly, quản lý, theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai (10 trường hợp) và Bệnh viện Sản Nhi.

Ngày 30/1, kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân đầu tiên xác định âm tính với nCoV.

Lào Cai là địa phương có đường biên dài giáp với Trung Quốc, việc giao thương, đi lại của người dân 2 nước diễn ra thường xuyên. Cùng với đó, hiện nay là mùa xuân, thời tiết lạnh, ẩm, là những yếu tố thuận lợi cho việc lây lan và phát triển virus.

Ở Nghệ An, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An, ngày 1/2 cũng cho biết mẫu bệnh phẩm nữ bệnh nhân được cách ly tại đây xác định không nhiễm nCoV.

"Bệnh nhân mắc một loại cúm B thông thường, hiện đã hết sốt, sức khỏe ổn định và có thể xuất viện trong tuần tới", ông Định nói.

Người phụ nữ này làm công nhân tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), trở về nhà ở huyện Quế Phong ngày 17/1 để nghỉ Tết. Ngày 28/1, chị sốt, ho và khó thở nhẹ, tới Trung tâm y tế huyện Quế Phong khám.

Ngày 30/1, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, cách ly để điều trị, lấy mẫu phẩm gửi viện dịch tễ Trung ương.

Vài ngày trước, một người phụ nữ quê huyện Yên Thành (Nghệ An) cũng được đưa và Bệnh viện Hữu nghị đã khoa Nghệ An do bị sốt. Bác sĩ kết luận bệnh nhân bị sốt xuất huyết.

Nhằm đối phó với dịch viêm phổi cấp, những ngày qua Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã lập 4 đội phản ứng nhanh sẵn sàng có mặt tại bất cứ địa điểm nào ở địa bàn nghi ngờ có người bị nhiễm dịch để phối hợp với cơ sở y tế địa phương để xử lý. Ngoài ra, 21 huyện - thị xã - thành phố, mỗi địa phương cũng lập một đội phản ứng nhanh để đối phòng chống dịch bệnh.

Người dân cần tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế, hạn chế đến những nơi đông người để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12, sau đó lan ra nhanh chóng. Trung Quốc hôm nay thông báo số người chết do virus viêm phổi nCoV tăng lên 259, số người mắc viêm phổi lên 11.943.

Tại Việt Nam đã có 6 ca được xác định nhiễm virus, trong đó ca mới nhất là cô gái 25 tuổi làm lễ tân khách sạn ở Nha Trang hiễm bệnh viêm phổi cấp sau khi tiếp xúc với hai người Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam cũng công bố dịch viêm hô hấp do chủng mới virus corona.

Thúy Quỳnh - Nguyễn Hải