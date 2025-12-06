Sức hút của Ninh Dương Story

Nhà sáng tạo nội dung Ninh Anh Bùi, Nguyễn Tùng Dương có lượng fan lớn nhờ câu chuyện tình đẹp và các video cuộc sống gần gũi.

Bộ đôi nhận cúp Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025, tối 29/11 ở TP HCM. Khi khách mời công bố kết quả, fan Ninh Dương Story giăng băng rôn ăn mừng khiến khán phòng bùng nổ. Các đồng nghiệp gồm Con Cò Đây, An Trương, Khánh Vy, Khoai Lang Thang cũng đứng dậy chung vui. Ninh Anh Bùi muốn dành tặng giải thưởng cho người hâm mộ, còn Nguyễn Tùng Dương phát biểu: "Những thứ đến từ trái tim sẽ thực sự chạm tới trái tim".

Ninh Dương Story nhận giải 'Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất' Ninh Dương Story nhận giải thưởng.

Ninh Dương Story gồm Ninh Anh Bùi, 31 tuổi, và Nguyễn Tùng Dương, 28 tuổi. Họ nổi tiếng trong cộng đồng LGBTQ+ nhiều năm qua với chuyện tình đẹp. Cả hai quen nhau từ thời cấp ba, bắt đầu từ những rung động nhỏ rồi phát triển thành mối quan hệ bền chặt.

11 năm bên nhau, cặp sao vượt qua không ít thử thách. Ninh Anh Bùi có một vết sẹo lớn ở lưng sau tai nạn bỏng lúc 18 tuổi khiến anh từng tự ti, không dám mặc áo hở vai hay chụp ảnh từ phía sau. Tùng Dương ở cạnh, giúp người yêu dần lấy lại tự tin. Anh nói tôn trọng mọi thứ của Ninh Anh Bùi, cảm nhận "vết sẹo vẫn đẹp theo cách riêng".

"Tôi từng trốn tránh cơ thể mình nhiều năm cho đến ngày Dương nói câu 'em không cần giấu bất kỳ phần nào để trở nên đẹp hơn' khiến tôi bật khóc", Ninh Anh Bùi nói. Với anh, điều kỳ diệu không phải ai đó giúp mình xóa đi nỗi đau, mà là có người dám chạm vào vết thương mà không rút tay lại, dám đi cạnh ngay cả khi anh xấu hay yếu đuối nhất. Hồi tháng 4, Ninh Anh Bùi kể câu chuyện qua bộ ảnh, gửi thông điệp tự tin vào chính mình tới mọi người.

Ninh Anh Bùi bên bức tranh do Tùng Dương vẽ tặng vào dịp sinh nhật hồi tháng 4 (ảnh trái), lấy cảm hứng từ chính vết sẹo trên lưng của anh (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại tiệc kỷ niệm 10 năm gắn bó, cả hai xúc động trao nhau lời yêu thương. "Với chúng tôi, thời gian bên nhau không chỉ là kỷ niệm mà còn là sự kiên nhẫn, lòng tin và niềm hy vọng vào tương lai", Tùng Dương cho biết.

Ninh Dương Story lưu giữ kỷ niệm với fan ở hậu trường Ninh Dương Story chụp ảnh cùng fan tại hậu trường sự kiện. Video: Nhân vật cung cấp

Khi chuyện tình của họ gây chú ý, có người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít bình luận cho rằng "diễn để nổi tiếng". Ninh Dương Story không giải thích mà dùng tình yêu, hành động chăm sóc nhau mỗi ngày để chứng minh. "Chúng tôi không dùng tranh cãi để đổi lấy sự chú ý. Sự bền vững nên đến từ những điều nhỏ bé", Tùng Dương nói.

Những người bạn như Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Chi Pu, nam vương Tuấn Ngọc nói mến mộ chuyện tình của Ninh Dương Story bởi xuất phát từ sự chân thành, thấu hiểu.

Cả hai được khán giả quan tâm hơn qua những video về cuộc sống mang phong cách gần gũi, phổ biến trên nền tảng số hơn hai năm qua. Họ bắt đầu sản xuất nội dung trên TikTok từ năm 2021 đến nay. Ban đầu, Ninh Anh Bùi ngại xuất hiện trước ống kính nhưng khi được Tùng Dương cổ vũ, anh mạnh dạn rồi bất ngờ nổi tiếng cùng nhau.

Những câu chuyện dung dị giúp Ninh Dương Story giữ chân người xem. Êkíp không đầu tư góc máy hay hình ảnh mà chú trọng nội dung, lồng ghép cảm xúc. Chẳng hạn, video đi chợ mua hoa, 12 ngày rong ruổi châu Âu, khám phá 7 món đặc sản Quảng Ninh hay loạt thử thách vượt qua nỗi sợ, lần đầu nhảy dù lượn đều hút triệu view. Họ còn duy trì các video mang tính kỷ niệm như Yêu và được yêu - 10 năm Ninh Dương Story, Một năm sau lễ kỷ niệm hay trải nghiệm lên rừng, xuống biển trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, kênh còn có nhiều video ngắn liên quan âm nhạc, niềm vui cá nhân và tương tác cộng đồng theo phong cách tự nhiên.

Hiện Ninh Dương Story có hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số như TikTok, YouTube, Instagram hay Threads. Loạt fanpage do fan lập ra thường xuyên cập nhật hình ảnh của cặp sao cũng nhận lượt tương tác lớn. Sức hút của Ninh Dương Story còn thể hiện qua các sự kiện mà họ góp mặt. Fan thường xếp hàng dài chờ giao lưu, chụp ảnh, xin chữ ký. Nhiều thương hiệu, nhãn hàng mời bộ đôi làm gương mặt đại sứ, quảng cáo.

Thời trang năng động của Ninh Dương Story trong các chuyến du lịch. Khung cảnh bình yên trong các video du lịch của Ninh Dương Story.

Ninh Dương Story gọi fan bằng cụm từ "nhân viên công ty". Hồi tháng 9, cặp sao lên kế hoạch gặp mặt người hâm mộ (fan meeting) ở TP HCM nhưng vấp phải phản ứng cho rằng giá vé cao hay "thương mại hóa tình yêu". Sau đó, họ quyết định hủy sự kiện với lời giải thích "không muốn để điều tiêu cực ảnh hưởng đến cộng đồng". Cả hai cho biết khán giả không trách móc mà tiếp tục tạo động lực để họ bước tiếp.

Cặp sao thích câu nói "Mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy làm điều mình thích và hãy ở với người làm các bạn cười", thường lấy làm định hướng hoặc giúp bản thân lạc quan hơn. Gia Hân, 25 tuổi, cho biết tiết kiệm tiền để mua vé từ Hà Nội vào TP HCM gặp gỡ Ninh Dương Story tại sự kiện hôm 29/11. "Tôi yêu các bạn ấy bởi câu chuyện dám sống thật và không ngừng nỗ lực, tạo cảm hứng cho tôi", cô nói.

Ninh Anh Bùi (trái) và Nguyễn Tùng Dương ở đời thường. Video: Nhân vật cung cấp

Trong xu thế ngày càng xuất hiện nhiều creator (nhà sáng tạo nội dung), cặp sao cho biết cách giữ sự tin yêu của fan là cân bằng nội dung, không ngừng sáng tạo, mang đến giá trị thiết thực cho xã hội. Một yếu tố khác để làm nghề bền vững là biết lắng nghe khán giả. "Nghề sáng tạo không phải con đường một chiều mà là vòng tuần hoàn của chia sẻ, phát triển và hoàn thiện", Tùng Dương nói.

Phát biểu tổng kết phiên đối thoại thuộc Ngày hội Sáng tạo số Việt Nam sáng 29/11, ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - nhắc đến Ninh Dương Story như một ví dụ về người trẻ đang làm công việc sáng tạo nội dung bằng sự khát khao, hướng đến điều tử tế.

Chia sẻ của Ninh Dương Story tại Vietnam iContent 2025 Ninh Dương Story nói về cách duy trì sự bền vững trong sáng tạo nội dung tại tọa đàm Vietnam iContent sáng 29/11 ở TP HCM.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch và VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Sau hai tháng khởi động với các vòng bình chọn, mùa giải 2025 khép lại với ngày hoạt động sôi nổi vào 29/11, diễn ra từ sáng đến tối tại Nhà thi đấu quân khu 7, TP HCM. Chương trình thu hút hàng nghìn khán giả, trong đó có nhiều người trẻ.

Ban tổ chức thực hiện các buổi tọa đàm For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước, điểm nhấn là phiên đối thoại mở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. Câu chuyện về vai trò và trách nhiệm của các KOL, KOC trong sáng tạo nội dung chất lượng và giữ niềm tin với công chúng được bàn thảo với nhiều lát cắt thiết thực.

Các sự kiện quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, đại diện thương hiệu, nhãn hàng và các cơ quan quản lý văn hóa. Gala trao giải tối cùng ngày vinh danh đóng góp của nhiều KOL, KOC với cộng đồng.

Xuân Triết