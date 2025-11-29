Vietnam iContent Awards: Khoai Lang Thang lần thứ hai đoạt giải 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'

-
22h20
Năm thứ hai liên tiếp Khoai Lang Thang là 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'
Khán phòng vang lên tràng pháo tay lớn khi Khoai Lang Thang được ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương - xướng tên "Nhà sáng tạo nội dung của năm" - giải quan trọng nhất Vietnam iContent Awards 2025. Lần thứ hai anh đoạt danh hiệu này, sau mùa đầu 2024. Ở gala năm ngoái, anh còn thắng giải "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất" (do độc giả bình chọn).
Tại gala năm nay, Khoai Lang Thang diện áo dài truyền thống, khác hẳn hình ảnh lịch lãm trong bộ vest như năm ngoái. Cầm trên tay chiếc cúp, anh nghẹn giọng, nhìn quanh khán phòng và dừng lâu hơn ở hàng ghế khán giả. Anh cho biết có cảm xúc đặc biệt, khó diễn tả thành lời.
2025 đánh dấu 9 năm anh làm sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Từ kỹ sư xây dựng trẻ đang lạc lối vì không biết đời mình đi về đâu, anh bén duyên lĩnh vực mới. Nhờ lang thang khắp nơi, anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người, nghe câu chuyện đặc biệt của họ và được truyền cảm hứng
Khoai Lang Thang tri ân khán giả - những người đồng hành phía sau màn hình đã vì cho anh rất nhiều lời khuyên, động lực để ra nhiều sản phẩm sáng tạo chất lượng.
Theo YouTube 35 tuổi, giải "Nhà sáng tạo nội của dung" dành cho các nhà sáng tạo - những người mang đến cho khán giả câu chuyện truyền cảm hứng. "Giải thưởng như lời nhắc truyền lại cảm hứng để tôi sáng tạo có trách nhiệm hơn. Cảm ơn mọi người", anh khép lại bài phát biểu trong sự xúc động.
Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Thời mới ra trường, anh là kỹ sư thiết kế nhưng sau đó chuyển hướng làm vlogger, travel blogger vì thích du lịch, khám phá.
Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang để nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thuở nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".
Trên các kênh cá nhân, Khoai tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương. Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm. Hiện anh có đến 3 triệu người theo dõi trên YouTube, 2,8 triệu lượt ở TikTok và Facebook hơn 3,5 triệu lượt follower.
Rong ruổi cùng chiếc máy quay mini và điện thoại, đến nay anh đã đăng 323 video về du lịch, ẩm thực, văn hóa trong nước lẫn quốc tế, truyền tải dưới góc nhìn dung dị. 9X không ngại hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương như ngồi sà xuống đất, ngồi xổm ăn cơm cùng bà con, lội ruộng, đưa nhịp sống hàng ngày trở thành đề tài thu hút.
Trước làn sóng sáng tạo nội dung ngày càng đông đảo, đa dạng, Khoai khẳng định vẫn chọn lối đi "chậm mà chạm". Bên cạnh sự chân thành, anh tập trung quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả để nội dung ngày càng hoàn thiện. Anh nhắn nhủ các nhà sáng tạo trẻ hãy là chính mình, chọn chủ đề bạn thích và có năng khiếu, đầu tư thời gian, trau dồi kỹ năng của ngành. "Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đi đường dài, chạm đến trái tim người xem", anh nói với VnExpress đầu tháng 11.
-
22h15
Lamoon diễn 'Hò vươn mình'
Lamoon thể hiện Hò vươn mình, khoe chất giọng baby voice, tạo không gian ngọt ngào cho toàn khán phòng.
Hò vươn mình nằm trong album Made in Vietnam do DTAP sản xuất, lấy cảm hứng từ điệu hò kéo lưới của ngư dân. Ca từ phác họa một Việt Nam đang chuyển động, vươn mình từng ngày - từ vùng cao, vùng sâu, miền quê đến đô thị đều đổi thay rõ nét, nhịp sống lao động sôi nổi cùng tinh thần lạc quan hiện hữu. Mỗi người có công việc, trách nhiệm và đóng góp riêng, tạo hành trình phát triển chung của đất nước.
Sau màn trình diễn, Lamoon cho biết, vinh dự khi được đứng trên sân khấu của một giải thưởng lớn, được đồng hành cùng các nhà sáng tạo nội dung xuất sắc. "Content là một điều không thể thiếu của nghệ sĩ, qua sản phẩm video được đăng trên các nền tảng, sẽ giúp khán giả đến gần và hiểu được nghệ sĩ hơn", Lamoon nói
Trước đó, cô từng diễn ca khúc này cùng dàn thí sinh Em xinh say hi như Orange, Lâm Bảo Ngọc và Muộii.
Lamoon tên thật Nguyễn Lê Diễm Hằng, là cựu học sinh THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam cũ. Cô từng đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, đậu á khoa Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM (2021), chuyên ngành diễn viên. Người đẹp từng là vocalist, hoạt động tại Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng. Năm 2023, cô thi Vietnam Idol, vào top 6 chung cuộc, từng được giám khảo Mỹ Tâm, Huy Tuấn khen về năng lượng tươi trẻ.
Diễm Hằng còn có khả năng sáng tác, nổi bật là Một mình, Sao hiểu được, Nhỏ học chung trường lớn lên chung đường. Nhiều video trình diễn của cô hút triệu view trên TikTok. Ca sĩ cũng góp mặt trong hai ca khúc của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng là Mây và núi (viết lời rap), Đội trời đạp đất (đồng sáng tác DTAP).
Hồi giữa năm, cô gây chú ý khi góp mặt ở Em xinh say hi, trổ tài hát, rap, nhảy. Hồi tháng 9, cô phát hành album đầu tay Là Moon, với 12 ca khúc tự sáng tác, chuẩn bị trong ba năm. Trong nhiều bài hát, cô kết hợp thể loại âm nhạc hiện đại cùng giai điệu ngũ cung.
Ngoài ra, cô còn lấn sân điện ảnh với vai Út Khờ - một trong 21 chiến sĩ bám trụ Củ Chi năm 1967 - ở phim Địa đạo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. Lamoon có một số khoảnh khắc tỏa sáng khi hát tân cổ, đóng cảnh "nóng" thể hiện chuyện tình cảm bị dồn nén trong thời chiến.
-
22h10
TikToker Con Cò Đây nhận giải 'Nhà sáng tạo đột phá'
Giải Nhà sáng tạo nội dung đột phá vốn không có trong chương trình từ đầu, tuy nhiên ban tổ chức muốn dành không gian để tôn vinh gương mặt nổi bật, đột phá nhất năm qua. Trên sân khấu, TikToker Quân Trương - chủ kênh Con Cò Đây - khiến khán giả cười vang khi tự giới thiệu mình là Hồng Thơ, tên nhân vật anh hóa thân trong các series sáng tạo. Quân Trương lần lượt tri ân ban tổ chức Vietnam iContent 2025 và khán giả luôn yêu mến, ủng hộ anh.
TikToker Quân Trương quê Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chuyên ngành Quản lý Văn hóa. Anh từng làm marketing, truyền thông trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Tên gọi Con Cò Đây xuất phát từ nickname "Cò", từng được người thân gọi anh lúc bé vì gầy gò. Ban đầu anh chủ yếu review ẩm thực, sau đẩy mạnh mảng giải trí.
Để tiện phát triển công việc, anh quyết định Nam tiến. Xa nhà, đôi lúc anh thèm nghe lời răn dạy, la mắng của mẹ nên rủ nhóm bạn thân quay những thước phim vui nhộn về gia đình, câu chuyện thường nhật, những cuộc đối thoại giữa mẹ - con. Các video chủ yếu quay tại nhà, cách tiếp cận gần gũi như mẹ dạy con, đi mua hàng. Khả năng diễn xuất, nhập vai, cùng các màn hóa trang của anh giúp video nhanh chóng vào top xu hướng, hút hàng triệu đến chục triệu lượt xem.
Quân Trương không tốn nhiều kinh phí cho các video, chủ yếu mất thời gian nghĩ ý tưởng, quay dựng. Khi diễn, anh nghĩ đến bà, mẹ hay ký ức về những phụ nữ mình từng gặp, bắt chước tính cách của họ. Anh cho biết mục đích làm series là để người xem có góc nhìn đa chiều, từ đó thấu hiểu và yêu mẹ của mình hơn. Hiện anh có hơn một triệu fan theo dõi trên nền tảng số.
Trò chuyện với VnExpress, Quân Trương khuyên các content creator trẻ đừng sợ hãi hay áp lực, hãy mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng trong đầu, cứ làm, cứ thử, miễn không vi phạm pháp luật hay bất chấp câu view.
Năm 2026, Quân Trương có nhiều kế hoạch diễn xuất nhưng chưa thể bật mí chi tiết. Anh nói từ nhỏ đã mê phim ảnh, thích diễn nhưng không đủ chiều cao để thi Sân khấu Điện ảnh. Do đó, anh cố trau dồi bản thân qua các video sáng tạo đăng trên nền tảng, mạng xã hội, mơ một ngày có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp.
-
22h00
Vie Channel là Tổ chức sáng tạo nội dung của năm
Hạng mục tiếp theo được công bố kết quả là Tổ chức sáng tạo nội dung của năm. Các đề cử của giải thưởng này là những tổ chức tiêu biểu đang sáng tạo và sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi và sở hữu nội dung chất lượng, nhất quán và mang ý nghĩa lan tỏa tinh thần tích cực một cách mạnh mẽ.
Trong sự mong chờ của khán giả, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cùng bà Bùi Thanh Vân - Thư ký tòa soạn Báo VnExpress, hô vang tên của Vie Channel. Đơn vị đã chiến thắng trong hạng mục Tổ chức sáng tạo nội dung của năm với chuỗi chương trình truyền hình thực tế và giải trí gây sốt trong năm qua như: Vũ trụ say hi gồm Anh trai say hi, Em xinh say hi...
Đại diện Vie Channel cho biết nhờ có sự ủng hộ của cộng đồng fan và khán giả trong lẫn ngoài nước mà đơn vị có thêm động lực để mang đến những chương trình truyền hình thực tế chất lượng, chạm đến trái tim của người xem.
Thành lập từ năm 2008, Vie Channel - thành viên DatVietVAC Group Holdings - là một trong những đơn vị tiên phong thay đổi cách nhìn về truyền thông, giải trí tại Việt Nam. Đơn vị ghi dấu ấn qua nhiều chương trình như Người ấy là ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam, The masked singer Vietnam, Sóng, Rap Việt...
Hưởng ứng chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, Vie Channel sáng tạo những chương trình giải trí đậm dấu ấn Việt, hình thành Vũ trụ "Say hi", đóng góp tích cực cho sự phát triển văn hóa - con người Việt. Đơn cử, show Anh trai say hi, Em xinh say hi liên tục hút fan, trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng lớn trong năm 2024-2025, liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng trong nước, nhận loạt giải thưởng lớn.
Vie Channel cũng tổ chức chuỗi concert Anh trai say hi thành công giai đoạn 2024-2025, với 8 đêm diễn tại TP HCM, Hà Nội và Las Vegas (Mỹ). Hai concert Em xinh say hi concert tại TP HCM, Hà Nội thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Ở mảng sản xuất, các phim Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa... đông đảo khán giả được đón nhận.
Ngoài ba kênh truyền hình ăn khách Vie Channel - HTV2, Vie GiảiTrí - VTVcab 1 và Vie Dramas - VTVcab 19, đơn vị còn mở rộng ảnh hưởng trên YouTube, Facebook, TikTok với hơn 22 triệu người theo dõi. Sự hiện diện mạnh mẽ trên đa nền tảng giúp Vie Channel tiếp cận hàng chục triệu người xem mỗi ngày, hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái nội dung đa dạng, bền vững.
-
22h00
Vĩnh thích ăn ngon nhận cú đúp giải thưởng
Sau khi nhận giải "Cá nhân vì cộng đồng", Hồ Khắc Vĩnh - chủ kênh Vĩnh thích ăn ngon - tiếp tục được xướng tên "Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng". Lần nữa lên sân khấu, Hồ Khắc Vĩnh không giấu được trạng thái lúng túng, run. Anh nói bản thân mất giọng vì mới đi cứu trợ bão lũ ở miền Trung.
Anh cho rằng nhà sáng tạo nào cũng đi trên hành trình truyền cảm hứng. "Tôi biết ơn vì được truyền cảm hứng từ rất nhiều người đi trước, nhất là Khoai Lang Thang", Vĩnh nói. Anh lý giải không nghĩ bản thân được vinh danh nên không chuẩn bị phần phát biểu. Dưới khán phòng, khán giả liên tục vỗ tay, cổ vũ anh tự tin hơn.
Hồ Khắc Vĩnh sinh năm 1996 tại Bình Định, tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM, là gương mặt quen thuộc trong lĩnh vực sáng tạo nội dung ẩm thực. Thay vì tập trung những nhà hàng nổi tiếng, anh chọn khai thác quán nhỏ ít người biết. Với lối dẫn chân thành, hài hước, Vĩnh giúp nhiều hàng quán cải thiện kinh doanh, mang đến cho khán giả góc nhìn nhân văn về nghị lực mưu sinh của người lao động.
-
21h50
An Trương nhận giải Nhà sáng tạo nội dung triển vọng
Nhà sáng tạo nội dung triển vọng vinh danh các content creator có thời gian hoạt động sáng tạo nội dung trên các nền tảng số dưới 2 năm nhưng có độ phủ sóng tốt và những nội dung mà họ đem tới được đầu tư chỉn chu, để lại nhiều dấu ấn tích cực trong lòng công chúng. Ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng giám đốc TikTok Việt Nam và Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2024 Võ Lê Quế Anh gọi tên An Trương, khiến khán đài bùng nổ, liên tục lặp lại tên gọi của An Trương.
Trên sân khấu, An Trương không giấu được xúc động, anh rơi nước mắt khi nghe khán giả gọi tên, mất nhiều phút mới có thể giữ bình tĩnh để chia sẻ cảm xúc. Mở đầu phần phát biểu bằng cụm từ quen thuộc "Ôi thôi chết", An Trương khiến cả khán phòng bật cười, rồi nhanh chóng lấy lại cảm xúc để chia sẻ chân thành về hành trình hai năm làm nội dung của mình.
Anh gửi lời cảm ơn đến khán giả đã đồng hành, Ban tổ chức đã tạo nên sân chơi ý nghĩa để những người làm sáng tạo có cơ hội được tôn vinh và ghi nhận lẫn nhau. Hai năm liên tiếp được đề cử ở hạng mục Nhà sáng tạo triển vọng, năm nay An Trương cho biết bản thân cảm thấy may mắn khi được gọi tên. Giải thưởng này, theo anh, không chỉ là sự ghi nhận mà còn là nguồn động lực để tiếp tục đầu tư cho các dự án nội dung như series "Xin việc", "Đi học" mà anh đang theo đuổi.
Nhìn lại chặng đường vừa qua, An Trương chia sẻ cột mốc đáng nhớ nhất là lần đầu được tham gia một chương trình thực tế - trải nghiệm giúp anh trưởng thành và hiểu hơn về khán giả. Trước khi rời sân khấu, anh gửi lời nhắn đến gia đình: "Con rất hạnh phúc với hiện tại" và không quên cảm ơn các thành viên trong êkíp đã luôn sát cánh cùng mình trên hành trình sáng tạo.
An Trương (sinh năm 1994) từng hoàn thành bằng Thạc sĩ tại Mỹ, thử sức trong lĩnh vực tài chính, rồi gia nhập Vietcetera với vai trò sáng tạo nội dung. Anh được giới trẻ yêu mến bởi phong cách dí dỏm, độc đáo. Sản phẩm của An mang tính giải trí nhưng vẫn giàu giá trị thông tin.
Từ The Money Date bàn về tài chính cá nhân, đến Xin Việc mô phỏng buổi phỏng vấn tuyển dụng cùng những khách mời nổi tiếng, An Trương cho thấy sự thông minh, duyên dáng trong cách dẫn dắt người xem. Cách đặt câu hỏi thú vị, khéo léo pha trò giúp anh tạo bầu không khí thoải mái giữa host và khách mời, để lại dấu ấn khác biệt so với những nhà sáng tạo nội dung khác.
Khán giả đánh giá cao cách anh chia sẻ quan điểm về tài chính, chi tiêu, tiết kiệm và nghề nghiệp, nhấn mạnh sự cân bằng giữa thu nhập, tự do sáng tạo lẫn trải nghiệm cá nhân. Anh cũng thẳng thắn về các khoản nợ, cách quản lý tài chính từ tuổi trẻ đến hiện tại.
Điểm đặc biệt trong phong cách sáng tạo của An Trương là sự bền bỉ và kiên định với giá trị nội dung. Anh không chạy theo xu hướng nhất thời, cũng không đặt nặng việc phải "viral" (lên xu hướng) bằng mọi giá. Thay vào đó, anh chọn cách kể đúng câu chuyện, giữ đúng tinh thần chủ đề và tạo không gian để khách mời lẫn khán giả đều cảm thấy được lắng nghe, đồng cảm. Sự chậm rãi nhưng chắc chắn giúp nội dung của anh vừa gây tiếng vang ngắn hạn, vừa xây dựng lượng khán giả trung thành lâu dài. An Trương chưa định hướng nghỉ hưu, mà chú trọng tạo dựng công việc cân bằng, lâu dài, ưu tiên giá trị gia đình và trải nghiệm cá nhân.
-
21h40
Ninh Dương Story là 'Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất gọi tên'
Vietnam iContent Awards 2025 vẫn giữ không khí sôi động dù đi hơn nửa chương trình. Ở nhóm hạng mục cuối - Nhà sáng tạo số - hàng nghìn khán giả liên tục reo hò mỗi lần các đề cử được xướng tên. Nhóm giải thưởng này gồm các hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất, Nhà sáng tạo nội dung triển vọng, Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, Tổ chức sáng tạo nội dung của năm và Nhà sáng tạo nội dung của năm.
Giải thưởng đầu tiên được công bố là Nhà sáng tạo nội dung được yêu thích nhất, cũng là hạng mục duy nhất được quyết định hoàn toàn dựa trên 100% lượt bình chọn của độc giả. Bà Nguyễn Phương Chi, Quản lý chính sách công thị trường Việt Nam của Tập đoàn Meta và Nam vương Thế giới Việt Nam 2024 Phạm Tuấn Ngọc đại diện ban giám khảo công bố kết quả.
Trong tiếng vỗ tay và sự mong chờ của khán giả, giải thưởng được trao cho Ninh Dương Story. Khán đài dường như bùng nổ, khán giả đồng thanh hô vang "Ninh Dương Story", vẫy lightstick và băng rôn của thần tượng. Ninh Anh Bùi cho biết, anh muốn dành tặng giải thưởng này cho tất cả người yêu mến. Nguyễn Tùng Dương nhấn mạnh "Những thứ đến từ trái tim sẽ thực sự chạm tới trái tim".
Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương tập tành sản xuất nội dung trên nền tảng TikTok từ nhiều năm trước, hút fan nhờ nét dí dỏm, chân thực, truyền tải năng lượng tích cực cùng mối tình đẹp suốt 11 năm. Video của họ khai thác đa khía cạnh - từ 12 ngày rong ruổi châu Âu, khám phá 7 món đặc sản Quảng Ninh đến loạt thử thách mới như vượt qua nỗi sợ, lần đầu nhảy dù lượn.
Họ cũng duy trì các video mang tính kỷ niệm như "Yêu và được yêu - 10 năm Ninh Dương Story" hay "Một năm sau lễ kỷ niệm", xen lẫn clip trò chuyện, chia sẻ cá tính trong series "Bar Buddy". Ngoài ra, kênh có nhiều video ngắn liên quan âm nhạc, niềm vui cá nhân và tương tác với cộng đồng theo phong cách gần gũi, tự nhiên.
Hiện Ninh Dương Story có hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng số như TikTok, YouTube, Instagram hay Threads. Ninh Anh Bùi và Tùng Dương đã, đang đồng hành một số thương hiệu lớn và tham gia các dự án cộng đồng.
Năm ngoái, Ninh Anh Bùi được vinh danh tại Vietnam iContent Awards ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung triển vọng". Trên sân khấu trao giải khi ấy, anh phát biểu: "Tôi rất thích câu nói: mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, hãy làm điều mình thích và hãy ở với người làm các bạn cười".
-
21h30
Fan hô vang tên buitruonglinh ở tiết mục 'Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời'
Ca, nhạc sĩ buitruonglinh (Bùi Trường Linh) - gương mặt đang gây chú ý tại Anh trai say hi mùa hai - góp vui cho lễ trao giải ca khúc do anh tự sáng tác - Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, phát hành ngày 1/9/2023.
Sau phần trình diễn, anh cho biết hạnh phúc, tự hào khi bài hát của mình vang lên ở đại lễ A80 (Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và đại lễ 2/9). Tại sân khấu Vietnam iContent Awards, ca từ lần nữa vang lên, anh xúc động khi chứng kiến nhiều người hòa giọng. Dưới khán phòng, đông đảo fan hô vang tên buitruonglinh, tạo không khí sôi động.
Lấy cảm hứng từ niềm tự hào dân tộc, nội dung Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời ca ngợi lịch sử đấu tranh anh hùng, tri ân công lao của cha ông và khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam giàu mạnh. Lời ca giàu hình tượng, giai điệu hào sảng tạo bầu không khí phấn khởi, khơi gợi niềm tin, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của thế hệ hôm nay.
Ban đầu được giới thiệu trên YouTube, nhạc phẩm dần thu hút sự quan tâm của công chúng với hơn 8,6 triệu lượt nghe. Giai điệu được nhiều tập thể, cộng đồng nghệ sĩ lựa chọn trong những sự kiện trọng đại. Tại lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), 80 nghệ sĩ thuộc khối Văn hóa - Thể thao hòa giọng Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, mỗi người một câu, tạo bản trường ca tự hào.
Bùi Trường Linh (nghệ danh buitruonglinh), 26 tuổi, quê Hà Nội, học Nhạc viện TP HCM. Ngoài hát, thế mạnh của anh là sáng tác và làm việc nhóm. Anh là tác giả của loạt ca khúc hút triệu view trên YouTube như Một mình ta, Dù cho mai về sau, Đường tôi chở em về, Yêu người có ước mơ, Anh chưa từng hết yêu, Chỉ là không có nhau, Dù em từng yêu, Từng ngày yêu em, Vì điều gì, Không đau nữa rồi.
-
21h23
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là 'Sự kiện đặc biệt của năm'
Ngay khi ông Lê Quang Tự Do xướng tên êkíp thực hiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là "Sự kiện đặc biệt của năm", dưới khán phòng, hàng nghìn khán giả đồng thanh hát vang ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
Cầm trên tay cúp lưu niệm, đại diện êkíp thực hiện chương trình cho biết hào hứng và đánh giá không khí gala trao giải đầy năng lượng, sôi động. "Tôi tự hào khi được làm nghề, song hành những nhà sáng tạo trẻ và giỏi. Giải thưởng là sự ghi nhận cho tập thể, lãnh đạo Đài truyền hình Việt Nam, đội ngũ phóng viên, biên tập viên và những người miệt mài làm việc ở hậu trường", người đại diện nói.
Theo đại diện êkíp, năm 2025 có nhiều sự kiện quan trọng, Đài truyền hình Việt Nam được giao nhiều trọng trách lớn, êkíp đứng trước thử thách lớn nhưng luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Trước khi khép lại bài phát biểu, phía êkíp lần nước nhấn mạnh sự ghi nhận của ban tổ chức và hàng triệu người Việt có ý nghĩa đặc biệt, vinh danh lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của người Việt. "Đây cũng là động lực để Đài truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa", vị đại diện nói thêm.
Sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam diễn ra trong không khí trang nghiêm, hùng tráng. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia và hàng triệu lượt theo dõi qua màn hình.
79 đội hình diễu binh tiến qua lễ đài, đại diện cho sức mạnh, kỷ luật và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc. Các khối tham gia gồm lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, học sinh, sinh viên, cùng nhiều xe cơ giới, khí tài hiện đại của lục quân, hải quân, không quân.
Các khoảnh khắc ấn tượng như đội hình máy bay tiêm kích, trực thăng bay qua Quảng trường Ba Đình, đoàn xe tăng và tên lửa di chuyển đồng bộ... được truyền hình trực tiếp trên VTV, tái hiện không khí trang nghiêm, hào hùng của buổi lễ.
Theo ghi nhận của VnExpress, hàng vạn người dân Thủ đô và du khách có mặt từ sớm dọc các tuyến phố Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Trần Phú... để theo dõi đoàn diễu binh. Nhiều cựu chiến binh, gia đình trẻ mang theo cờ Tổ quốc, tạo nên khung cảnh rợp sắc đỏ trong buổi sáng Quốc khánh.
Hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, khối dân sự và các tổ chức đoàn thể... dành nhiều tháng chuẩn bị, luyện tập. Công tác an ninh, y tế, giao thông được triển khai đồng bộ, đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.
-
21h15
'Anh trai vượt ngàn chông gai' đoạt giải 'Video truyền cảm hứng'
Anh trai vượt ngàn chông gai tiếp tục được vinh danh tại Vietnam iContent 2025. Trên sân khấu, đại diện Yeah1 nghẹn ngào, nói bất ngờ khi chương trình có thể vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để nhận giải. Theo ông, hai năm vừa qua là hành trình đáng nhớ, vì cũng ở sân khấu này năm ngoái, êkíp cũng được vinh danh. Ông cảm ơn 33 anh tài vì đã làm nên chương trình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai thành công và 8 concert. Đại diện nhà sản xuất cũng cảm ơn các "gai con" (fan chương trình) vì đã giúp show lan tỏa.
Chuỗi concert Anh trai vượt ngàn chông gai được xây dựng trên nền tảng của chương trình truyền hình thực tế cùng tên, phát sóng hồi tháng 6/2024. Sự kiện quy tụ 33 "anh tài" thuộc nhiều lĩnh vực - từ ca sĩ, diễn viên, MC, nhạc sĩ, doanh nhân đến vận động viên, trong đó có NSND Tự Long, Bằng Kiều, Đỗ Hoàng Hiệp, Thanh Duy, Quốc Thiên, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Rhymastic, Trọng Hiếu, Soobin, Kay Trần, Bùi Công Nam, Cường Seven, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Tăng Phúc, Phạm Khánh Hưng, Đăng Khôi, HuyR, Rapper Đinh Tiến Đạt, Binz, Tiến Luật, BB Trần, Duy Khánh, Liên Bỉnh Phát, Trương Thế Vinh, nhiếp ảnh gia Thiên Minh, đạo diễn Kiên Ứng, Neko Lê, võ Sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, cựu danh thủ Hồng Sơn, MC Thành Trung.
Concert đầu tiên tại TP HCM vào tháng 10 cùng năm, thu hút 20.000 người xem, sau đó lần lượt có thêm bảy đêm diễn, các show luôn "cháy vé" khi mở bán trong 90 phút.
Ở concert tại Hưng Yên, dù trời lạnh 15 độ C, khán giả vẫn nán lại đến phút cuối, hát vang với các nghệ sĩ. Những hiệu ứng đặc biệt như "nón tím khổng lồ" - biểu tượng xuyên suốt chương trình hay cảnh tuyết rơi trên sân khấu được fan đánh giá ấn tượng.
Giới trẻ thức từ đêm đến sáng chờ concert, sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng săn vé, dựng không gian giao lưu, sưu tập postcard của nghệ sĩ họ mến mộ. Chương trình thúc đẩy văn hóa "đu idol nội địa" của khán giả, điều vốn thường thấy hơn ở K-pop, C-pop hay những chương trình ngôi sao quốc tế đến Việt Nam biểu diễn.
Trong show, nhiều nghệ sĩ thuật lại hành trình cá nhân - thất bại, thử thách và nỗ lực vươn lên, lan tỏa năng lượng tích cực đến người xem. Đơn cử, phần trình diễn của Tuấn Hưng, Trọng Hiếu, Rhymastic hay Binz được dàn dựng như những câu chuyện nhỏ, tái hiện chặng đường họ vượt giới hạn, thách thức.
Ngoài yếu tố giải trí, chương trình hướng đến việc gìn giữ, tôn vinh nghệ thuật truyền thống trong không gian âm nhạc hiện đại. Đạo diễn chương trình Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc Slim V tận dụng nguồn ca khúc mang đậm tính dân tộc để làm mới. Chẳng hạn, trên giai điệu tuổi thơ quen thuộc, Trống cơm có bản hòa âm gây ấn tượng khi kết hợp nhạc điện tử, rap, giai điệu dân gian. Ở Mưa trên phố Huế, ban tổ chức đưa điệu múa chén cổ truyền Huế vào tiết mục. Các sao nam dẫn dắt khán giả đến bối cảnh hào hùng ở ca khúc Áo mùa đông, trong hình ảnh người chiến sĩ cách mạng chiến đấu vì hòa bình dân tộc. Ở mỗi concert, hàng nghìn khán giả trẻ hòa nhịp cùng nhau trong những khúc vọng cổ, hát chèo.
Theo đại diện êkíp sản xuất, điểm khác biệt của chương trình nằm ở cách kết nối âm nhạc, câu chuyện và giá trị cộng đồng. Mỗi tiết mục kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật, chia sẻ cảm xúc thật, giúp khán giả vừa nghe, vừa cảm nhận hơi thở cuộc sống. Bên cạnh đó, yếu tố hình ảnh, kỹ thuật sân khấu được đầu tư bài bản, nỗ lực tiệm cận show quốc tế nhưng vẫn giữ bản sắc Việt.
Đại diện Yeah1 cho biết mục tiêu của chuỗi concert là tạo ra không gian biểu diễn bền vững cho nghệ sĩ, đồng thời khơi dậy tinh thần sẻ chia, đoàn kết trong cộng đồng. Thông qua âm nhạc, chương trình mong gửi gắm thông điệp về tình anh em, ý chí vượt khó và lòng nhân ái - giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh người Việt.