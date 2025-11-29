Vietnam iContent Awards: Khoai Lang Thang lần thứ hai đoạt giải 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'

22h20 Năm thứ hai liên tiếp Khoai Lang Thang là 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'

Khán phòng vang lên tràng pháo tay lớn khi Khoai Lang Thang được ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng Hoa hậu Lê Hoàng Phương - xướng tên "Nhà sáng tạo nội dung của năm" - giải quan trọng nhất Vietnam iContent Awards 2025. Lần thứ hai anh đoạt danh hiệu này, sau mùa đầu 2024. Ở gala năm ngoái, anh còn thắng giải "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất" (do độc giả bình chọn).

Tại gala năm nay, Khoai Lang Thang diện áo dài truyền thống, khác hẳn hình ảnh lịch lãm trong bộ vest như năm ngoái. Cầm trên tay chiếc cúp, anh nghẹn giọng, nhìn quanh khán phòng và dừng lâu hơn ở hàng ghế khán giả. Anh cho biết có cảm xúc đặc biệt, khó diễn tả thành lời.

Khoai Lang Thang nói muốn dành giải thưởng "Nhà sáng tạo nội dung của năm" lần này cho tất cả anh chị em làm sáng tạo nội dung vì mọi người xứng đáng. Ảnh: Quỳnh Tùng

2025 đánh dấu 9 năm anh làm sáng tạo nội dung trên nền tảng số. Từ kỹ sư xây dựng trẻ đang lạc lối vì không biết đời mình đi về đâu, anh bén duyên lĩnh vực mới. Nhờ lang thang khắp nơi, anh có cơ hội gặp gỡ nhiều người, nghe câu chuyện đặc biệt của họ và được truyền cảm hứng

Khoai Lang Thang tri ân khán giả - những người đồng hành phía sau màn hình đã vì cho anh rất nhiều lời khuyên, động lực để ra nhiều sản phẩm sáng tạo chất lượng.

Theo YouTube 35 tuổi, giải "Nhà sáng tạo nội của dung" dành cho các nhà sáng tạo - những người mang đến cho khán giả câu chuyện truyền cảm hứng. "Giải thưởng như lời nhắc truyền lại cảm hứng để tôi sáng tạo có trách nhiệm hơn. Cảm ơn mọi người", anh khép lại bài phát biểu trong sự xúc động.

Khoai Lang Thang tên thật Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi, quê Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM. Thời mới ra trường, anh là kỹ sư thiết kế nhưng sau đó chuyển hướng làm vlogger, travel blogger vì thích du lịch, khám phá.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang để nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh thuở nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây thành "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".

Trên các kênh cá nhân, Khoai tự lên kịch bản, tự quay dựng. Những video đầu tiên ngay lập tức tạo thu hút nhờ tính gần gũi, chân phương. Nét riêng này duy trì đến hiện nay, qua 9 năm, Youtuber gây tiếng vang trong giới yêu thích "xê dịch" nhờ loạt video ghi nhận góc nhìn chân thực, gần gũi cùng lối dẫn dắt, tiếp cận văn hóa, con người một cách tự nhiên, dễ gây thiện cảm. Hiện anh có đến 3 triệu người theo dõi trên YouTube, 2,8 triệu lượt ở TikTok và Facebook hơn 3,5 triệu lượt follower.

Rong ruổi cùng chiếc máy quay mini và điện thoại, đến nay anh đã đăng 323 video về du lịch, ẩm thực, văn hóa trong nước lẫn quốc tế, truyền tải dưới góc nhìn dung dị. 9X không ngại hòa mình vào cuộc sống của người dân địa phương như ngồi sà xuống đất, ngồi xổm ăn cơm cùng bà con, lội ruộng, đưa nhịp sống hàng ngày trở thành đề tài thu hút.

Trước làn sóng sáng tạo nội dung ngày càng đông đảo, đa dạng, Khoai khẳng định vẫn chọn lối đi "chậm mà chạm". Bên cạnh sự chân thành, anh tập trung quan sát, học hỏi, lắng nghe khán giả để nội dung ngày càng hoàn thiện. Anh nhắn nhủ các nhà sáng tạo trẻ hãy là chính mình, chọn chủ đề bạn thích và có năng khiếu, đầu tư thời gian, trau dồi kỹ năng của ngành. "Chỉ như vậy chúng ta mới có thể đi đường dài, chạm đến trái tim người xem", anh nói với VnExpress đầu tháng 11.