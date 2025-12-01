9 năm rong ruổi nhiều dấu ấn của Khoai Lang Thang

Từ chàng trai hoài nghi về tương lai, sau chín năm khám phá mọi nẻo đường cuộc sống, Khoai Lang Thang thành nhà sáng tạo nội dung hàng triệu người yêu thích.

Tại lễ trao giải Vietnam iContent Awards 2025 diễn ra ở TP HCM, tối 29/11, Khoai Lang Thang xúc động khi đoạt danh hiệu quan trọng nhất. Trên sân khấu, anh cho biết tự hào khi nghề nghiệp của mình được xã hội công nhận, vinh danh. YouTuber cảm ơn người xem luôn ủng hộ, cho anh lời khuyên, thời gian để hoàn thiện mình.

Dưới bài đăng ở fanpage, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gửi lời chúc mừng, nói quý Khoai Lang Thang từ lâu. Anh cho biết lúc sinh thời, mẹ anh thích xem những video của YouTuber, ngắm những nơi chưa thể đi được. TikToker Vĩnh Thích Ăn Ngon nói Khoai Lang Thang truyền cảm hứng lớn cho anh trong công việc làm nhà sáng tạo nội dung. Khán giả nhận xét kết quả giải Vietnam iContent dành cho Khoai Lang Thang là xứng đáng bởi nội dung anh mang lại được nhiều người yêu thích.

Khoai Lang Thang nói về 9 năm làm sáng tạo nội dung

Đây là lần thứ hai Khoai Lang Thang nhận danh hiệu, sau mùa giải Vietnam iContent 2024. Khi được xướng tên, anh hạnh phúc song nhiều áp lực, tự nhắc mình phải tiếp tục làm nghề có trách nhiệm. Trong giây phút ý nghĩa, anh hoài niệm những đầu đến với lĩnh vực sáng tạo nội dung.

Khoai Lang Thang lần thứ hai đoạt giải 'Nhà sáng tạo nội dung của năm'

Chín năm trước, Khoai Lang Thang là một kỹ sư xây dựng trẻ, chưa biết cuộc đời sẽ đi về đâu. Nhờ lang thang khắp nơi, trò chuyện nhiều người với đủ ngành nghề trong xã hội, anh được họ truyền cảm hứng để bén duyên lĩnh vực mới. Năm 2017, anh lập kênh YouTube, lấy tên Khoai Lang Thang, nhấn mạnh đam mê dịch chuyển. Tên gọi "Khoai" cũng xuất phát từ biệt danh ngày nhỏ, khi Hoài Phương đọc theo giọng miền Tây là "Quài Phương", nói lái thành "Vườn Khoai".

Anh tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, 34 tuổi, sinh tại Bến Tre, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng TP HCM.

Thuở đầu làm nghề, Khoai Lang Thang thực hiện video đơn giản, không chèn hiệu ứng hay kỹ thuật nào. Có lúc, Khoai băn khoăn liệu đang đi đúng hướng hay không, song anh luôn được truyền cảm hứng nhờ những câu chuyện, con người tại mỗi vùng đất mình đặt chân đến. Suốt những năm qua, YouTuber giữ vững nét riêng là tính chân phương, luôn tự nhủ ''cứ chân thành chắc chắn sẽ nhận được chân thành". Hiện anh đạt hơn ba triệu đăng ký kênh YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi ở TikTok. Những video ở fanpage của anh nhận hàng triệu lượt xem.

Bằng chiếc máy quay mini và điện thoại, anh rong ruổi mọi miền, khám phá và truyền tải nét đặc sắc của văn hóa, lối sống, du lịch, ẩm thực trong nước lẫn quốc tế. Những video của Khoai được yêu thích bởi nội dung thân thuộc, lối dẫn dắt mộc mạc. Trong các cuộc trò chuyện với mọi người, anh ghi điểm nhờ sự lễ phép, hiền hòa. Khi trải nghiệm ở địa phương nào, YouTuber đều không ngại hòa mình vào cuộc sống bản xứ, khi ngồi xổm ăn cơm cùng bà con, lúc năng nổ phụ họ làm bếp, lội ruộng, giăng lưới bắt cá, có lúc ngồi bệt trên sàn nhà ăn bữa cơm dân dã ở khu nhà của một người nghèo tận châu Phi.

Series ''nấu cỗ'' của anh nhận sự chú ý từ khán giả, với loạt video như Đám giỗ bên cồn đãi 3 ngày 3 đêm, Nấu đám miệt vườn toàn đặc sản. Khoai Lang Thang từng cho biết nhớ nhất chuyến về miền Tây kéo dài vài tháng lúc bắt đầu xây dựng kênh YouTube, giúp anh hiểu hơn nơi mình sinh ra và lớn lên. Dù gặp nhiều người xa lạ, họ luôn cho anh cảm giác thân tình.

Khoai Lang Thang trong chuyến đi Hà Giang. Ảnh: Fanpage nhân vật

Trong các chuyến đi, trải nghiệm đa dạng của anh tạo sự mới mẻ cho người xem. Một năm qua, anh thực hiện mơ ước khám phá khắp nơi bằng nhà di động, mong muốn mang đến cảm xúc nào đó cho người xem giữa cuộc sống nhiều bộn bề. YouTuber yêu thích mỗi sáng thức dậy được ngắm nhìn một khung cảnh mới, gặp gỡ những người khác nhau. Gần đây, anh dành phần lớn thời gian đi châu Âu. Khoai đáp chuyến bay đến Munich (Đức), nghỉ vài ngày tại căn hộ truyền thống trước khi thuê nhà di động. YouTuber ''đưa'' khán giả qua dãy Alps, ngắm thị trấn Garmisch-Partenkirchen giáp biên giới Áo.

Về kế hoạch cho nội dung video tiếp theo, nhà sáng tạo nội dung cho biết sẽ quay lại vùng đất từng đi qua, gắn bó từ những năm đầu làm nghề như Hà Giang, các tỉnh miền Tây. Với anh, những chuyến đi này là trở về thăm quê hương, người thân, bạn bè của mình.

Khoai Lang Thang du lịch ở Bản Phùng

Giữa guồng quay cuộc sống hối hả và trước bối cảnh sáng tạo nội dung ngày càng đông đảo, Khoai chọn lối đi ''chậm mà chạm''. Anh duy trì sự chân tình, tập trung quan sát, học hỏi, lắng nghe người xem để nội dung ngày càng hoàn thiện. YouTuber không dám nhận là người truyền cảm hứng mà chỉ may mắn được chứng kiến, lắng nghe nhiều câu chuyện và kể lại qua góc nhìn của bản thân. Anh hy vọng luôn được khán giả nhắc đến với biệt danh Khoai Lang Thang.

''Cái tên ấy nói lên phần nào hành trình chín năm tôi đã đi qua - từ 'củ khoai' lớn lên từ miền quê Bến Tre đến cơ hội lang thang hàng nghìn cây số để tìm kiếm những khoảnh khắc đáng nhớ đời mình", Khoai nói.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch và VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Giải thưởng năm nay có sự tinh gọn hơn so với mùa đầu tiên, thu hút hơn 100 đề cử 500.000 lượt bình chọn trong hơn hai tháng.

Sau hai tháng khởi động với các vòng bình chọn, mùa giải 2025 khép lại với ngày hoạt động sôi nổi vào 29/11, diễn ra từ sáng đến tối tại Nhà thi đấu quân khu 7, TP HCM. Chương trình thu hút hàng nghìn khán giả, trong đó có nhiều người trẻ.

Ban tổ chức thực hiện các buổi tọa đàm For our creators, for our country - Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước, điểm nhấn là phiên đối thoại mở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số. Câu chuyện về vai trò và trách nhiệm của các KOL, KOC trong sáng tạo nội dung chất lượng và giữ niềm tin với công chúng được bàn thảo với nhiều lát cắt thiết thực.

Các sự kiện quy tụ hàng trăm nhà sáng tạo nội dung, đại diện thương hiệu, nhãn hàng và các cơ quan quản lý văn hóa. Gala trao giải tối cùng ngày vinh danh đóng góp của nhiều KOL, KOC với cộng đồng.

