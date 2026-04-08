Sự nguy hại của hộp nhựa cũ

Tái sử dụng hộp nhựa dùng một lần hoặc hộp cũ trầy xước để đựng thức ăn dễ làm thôi nhiễm vi nhựa, tăng rủi ro ngộ độc.

Chamali Kodikara, giám đốc quản lý an toàn thực phẩm tại Viện Công nghệ Thực phẩm Mỹ, cho biết hộp nhựa phân hủy nhanh về vật lý và hóa học dưới tác động của nhiệt độ cao và hóa chất tẩy rửa.

Sau thời gian dài sử dụng cùng hàng trăm chu kỳ cọ rửa, bề mặt nhựa sẽ xuất hiện các vết nứt siêu nhỏ. Chúng khiến hạt nhựa bong tróc và rò rỉ hóa chất độc hại vào thức ăn. Đồng thời, cặn thực phẩm dễ bám vào các kẽ xước, trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi.

Giáo sư Keith Warriner, khoa Thực phẩm thuộc Đại học Guelph (Canada), nhấn mạnh hộp nhựa bị mài mòn tạo điều kiện cho vi sinh vật hình thành màng sinh học. Chúng có khả năng sống sót qua các chu kỳ rửa bằng xà phòng hoặc khử trùng thông thường, làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh. Đáng chú ý nhất là Listeria monocytogenes, tác nhân gây tử vong đứng thứ ba do ngộ độc thực phẩm tại Mỹ.

Ảnh minh họa: HuffPost

Rủi ro lớn nhất đến từ thói quen tận dụng hộp nhựa dùng một lần (hộp đựng đồ ăn mang về) để hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng. Theo chuyên gia Kodikara, các loại hộp này được sản xuất từ nhựa mỏng, phân hủy rất nhanh. Khi gặp nhiệt độ cao, chúng giải phóng lượng lớn vi nhựa cùng các chất phụ gia như chất chống cháy, chất làm dẻo vào đồ ăn.

Theo các nghiên cứu y khoa, hạt vi nhựa có kích thước đủ nhỏ để xuyên qua các màng sinh học, xâm nhập vào máu, nội tạng, não bộ và cả nhau thai. Báo cáo năm 2024 trên Tạp chí Y khoa New England (NEJM) của Mỹ chỉ ra, những bệnh nhân có hạt vi nhựa tích tụ trong mảng bám động mạch có nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong cao hơn đáng kể. Khi tồn tại trong cơ thể, vi nhựa kích hoạt phản ứng viêm mãn tính, gây mất cân bằng oxy hóa và làm tổn thương tế bào. Nguy hiểm hơn, các hạt này còn hoạt động như một "vật mang", đưa các hóa chất phụ gia độc hại (như chất làm dẻo BPA hay Phthalates) đi sâu vào mô thịt, dẫn đến rối loạn nội tiết tố, suy giảm chức năng sinh sản và tiềm ẩn nguy cơ biến đổi gen.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo hạn chế cho hộp nhựa vào máy rửa bát vì nhiệt độ nước cao sẽ làm thay đổi cấu trúc nhựa. Giáo sư Amarat Simonne, chuyên gia an toàn thực phẩm tại Đại học Florida (Mỹ), khuyến nghị tuyệt đối không trút thức ăn đang sôi (hoặc còn nóng) vào hộp nhựa.

Quá trình thôi nhiễm hóa chất từ nhựa cũng phụ thuộc vào loại thực phẩm. Nhóm thức ăn có tính axit cao (sốt cà chua, chanh) hoặc giàu chất béo (mayonnaise, bơ) có khả năng phá vỡ cấu trúc bề mặt nhựa mạnh hơn.

Để giảm thiểu rủi ro, Mary M. Johnson, chuyên gia nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan, Đại học Harvard, Mỹ, hướng dẫn người dùng kiểm tra các "mã nhận dạng nhựa" (số từ 1 đến 7 nằm trong biểu tượng tam giác ở đáy hộp). Dưới đây là phân loại mức độ an toàn:

Hạn chế sử dụng để đựng thực phẩm: Mã 3 (nhựa PVC), mã 6 (Polystyrene - nhựa xốp) và mã 7 (Các loại nhựa khác, thường chứa BPA).

An toàn hơn: Mã 1 (PET), mã 2 (HDPE), mã 4 (LDPE) và mã 5 (PP - Polypropylene).

Trong số này, chỉ có mã số 5 (PP - Polypropylene) được đánh giá chịu nhiệt tốt và có thể dùng an toàn trong lò vi sóng. Tuy nhiên, chuyên gia Johnson khuyên giải pháp an toàn và bền vững nhất cho sức khỏe gia đình là chuyển sang sử dụng hộp đựng bằng gốm, thủy tinh hoặc thép không gỉ. Nếu buộc phải dùng hộp nhựa, chuyên gia khuyến cáo nên thay sau mỗi 6 tháng hoặc một năm sử dụng liên tục.

Ngọc Ngân (Theo Huffpost)