Sự kiện văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội dịp 2/9 diễn ra tuần này

Tuần từ 25 đến 31/8, nhiều hoạt động chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức ở Hà Nội, trong đó nổi bật là triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, đại nhạc hội Việt Nam trong tôi.

Các hoạt động được website chính thức chuỗi sự kiện A80 của Sở Văn hóa - Thể thao và Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cung cấp.

Đại nhạc hội "Việt Nam trong tôi"

Thời gian: 20h ngày 26/8

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh

Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện của triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, với các tiết mục nghệ thuật nhìn lại chặng đường 80 năm gian lao nhưng cũng tự hào của đất nước, nâng cao nhận thức, niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước. Các nghệ sĩ tham gia: Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies.

Sơ duyệt Diễu binh - diễu hành

Thời gian: 20h ngày 27/8

Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình

Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại.

Mái vòm Trung tâm Triển lãm Việt Nam trước ngày khai trương. Ảnh: Tùng Đinh

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"

Thời gian khai mạc: 8h ngày 28/8. Sự kiện kéo dài đến 5/9.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh

Triển lãm trưng bày và tôn vinh chặng đường 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đặc biệt là giai đoạn 40 năm đổi mới, với sự tham gia của nhiều ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Diện tích trưng bày 260.000 m2 (trong nhà và ngoài trời). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, mở cửa miễn phí.

Chương trình nghệ thuật trình chiếu ánh sáng mapping

Thời gian: 29 và 30/8

Địa điểm: Một số di tích, không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa và khu vực phụ cận

Với chủ đề "Thăng Long hội tụ" và "Thanh âm Hà Nội", chương trình là sự kết hợp của nghệ thuật thị giác đương đại với công nghệ trình chiếu ánh sáng, 3D mapping, âm nhạc và trình diễn tương tác, nhằm tái hiện những lát cắt đặc sắc về lịch sử, văn hóa và con người Hà Nội trong hành trình phát triển cùng đất nước.

Tổng duyệt Diễu binh - diễu hành

Thời gian: 6h30 ngày 30/8

Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình

Quy mô tương đương lễ chính thức, với sự tham gia của hơn 16.000 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, quần chúng cùng 43 khối đi, 18 khối đứng và 14 khối xe cơ giới, khí tài hiện đại. Đây là lần hợp luyện cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ. Ngày tổng duyệt dự phòng 31/8.

Hình ảnh Quảng trường Ba Đình trong buổi hợp luyện lần hai ngày 24/8. Ảnh: Ngọc Thành

Chương trình trải nghiệm "80 năm - Tự hào Việt Nam"

Thời gian: 9h đến 22h từ ngày 31/8 đến 2/9

Địa điểm: Phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Không gian quanh hồ Hoàn Kiếm mở ba trạm trải nghiệm "Bác Hồ trong trái tim dân tộc" - nơi gợi nhớ và tri ân sâu sắc công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; "Ký ức Trường Sơn" tái hiện tuyến đường huyền thoại bằng công nghệ hiện đại và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

Chương trình nghệ thuật "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam"

Thời gian: 20h ngày 31/8

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, xã Đông Anh

Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp kết hợp ca múa nhạc, hoạt cảnh, trình chiếu 3D mapping, âm thanh ánh sáng hiện đại với chủ đề "Khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc". Chương trình sẽ đưa khán giả trở lại những thời khắc lịch sử hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945, đồng thời khắc họa một Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập.

Các nghệ sĩ tham gia gồm NSND Thu Huyền, NSƯT Đăng Dương, các ca sĩ Đông Hùng, Anh Tú, Lâm Bảo Ngọc, nghệ sĩ saxophone Hoàng Tùng, violin Huyền Anh, piano Trung Đức và dàn hợp xướng gần 2.000 người.

Tâm Anh tổng hợp