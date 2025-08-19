Sự kiện văn hóa nghệ thuật ở Hà Nội dịp 2/9 diễn ra tuần này

Trong tuần từ 18 đến 24/8, nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm và thể thao được tổ chức khắp Hà Nội nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các hoạt động được cập nhật liên tục trên website chính thức của chuỗi sự kiện Quốc khánh 2/9 do Sở Văn hóa - Thể thao và Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội cung cấp.

Chương trình "Ngày hội bình yên"

Thời gian: từ 16h ngày 16/8 đến 19h 19/8.

Địa điểm: Khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, bao gồm các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, phường Hoàn Kiếm.

Chương trình do Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội tổ chức, tri ân các thế hệ đi trước và cầu nối gắn kết tình cảm giữa lực lượng công an và nhân dân Thủ đô. Các hoạt động bao gồm dâng hoa tại tượng đài vua Lý Thái Tổ, các trải nghiệm thực tế, các hoạt động tương tác gồm "Làm chiến sĩ cảnh sát PCCC", "Cảnh sát xử lý tình huống khẩn cấp", "Giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sinh", "Trải nghiệm cổng dân số" ở đường Đinh Tiên Hoàng đoạn Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Cầu truyền hình trực tiếp chủ đề "Thời cơ vàng"

Thời gian: 20h ngày 22/8

Địa điểm: Cột cờ Hà Nội

Chương trình diễn ra ở 3 đầu cầu tại TP Huế, TP HCM và Hà Nội. Tại Hà Nội, điểm cầu đặt tại Cột cờ Hà Nội, đường Điện Biên Phủ, phường Ba Đình. Có khoảng 3.000 người tham gia. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức.

Khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam sắp khánh thành diễn ra nhiều hoạt động dịp 2/9. Ảnh: Sở VHTT

Đại nhạc hội "8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder"

Thời gian: 17h45 ngày 23/8

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh

Đại nhạc hội mừng Quốc khánh 2/9 có sự góp mặt của loạt sao quốc tế như DJ Snake, J Balvin, DPR IAN, The Kid Laroi, cùng các nghệ sĩ Việt Nam gồm Soobin và Hòa Minzy. Concert là một hành trình âm nhạc khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình vươn mình ra toàn cầu của văn hóa - nghệ thuật Việt Nam. Các hạng vé gồm Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.

Giải chạy "Việt Nam tôi đó"

Thời gian: Từ 1h45 ngày 24/8

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Việt Nam và khu đô thị Vinhomes Cổ Loa

Đây là sự kiện cấp quốc gia hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nằm trong chuỗi sự kiện khánh thành Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Dự kiến sẽ có khoảng 20.000 người tham dự. Các vận động viên sẽ tham gia các cự ly 42 km, 21 km, 9,2 km và 2,9km. Giải chạy sẽ được ghi nhận kỷ lục Việt Nam có số người tham gia và mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất.

Tâm Anh tổng hợp