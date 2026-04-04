Sự khó hiểu trong việc chọn người sút luân lưu của Italy

ItalyHLV Gennaro Gattuso gây tranh cãi khi chọn những cầu thủ chưa từng ghi bàn từ chấm 11m tại Serie A, khi Italy thua Bosnia ở trận tranh vé vớt World Cup 2026.

Trên sân Bilino Polje tối 31/3, Italy và Bosnia & Herzegovina phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu, sau khi hòa 1-1 qua 120 phút.

Tại đây, thủ thành Gianluigi Donnarumma không cản phá được cú nào trong bốn lượt sút của Bosnia. Ở chiều ngược lại, Italy thực hiện ba cú sút nhưng chỉ một lần thành công từ cú đá của Sandro Tonali. Sebastiano Esposito sút chệch khung thành ngay lượt đầu, còn Bryan Cristante đưa bóng dội cột ở lượt thứ ba.

Francesco Pio Esposito đá hỏng phạt đền ngay lượt đầu, khi Italy thua Bosnia & Herzegovina ở trận chung kết play-off World Cup 2026 trên sân Bilino Polje, Zenica, Bosnia ngày 31/3/2026. Ảnh: AFP

Theo báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo, cả ba cầu thủ được HLV Gattuso lựa chọn đá luân lưu đều chưa từng ghi bàn từ chấm 11m tại Serie A. Thậm chí, trong 10 cầu thủ có mặt trên sân của Italy khi trận đấu kết thúc hiệp phụ, gồm Donnarumma, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Tonali, Federico Gatti, Palestra, Esposito, Cristante, Davide Frattesi và Leonardo Spinazzola - không ai từng ghi bàn phạt đền tại giải đấu cao nhất Italy.

"Dù vậy, đây không thể là lý do bào chữa", Mundo Deportivo nhấn mạnh. "Họ hoàn toàn có thể ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp để trở thành người hùng. Nhưng việc thiếu chuẩn bị và tính toán chi tiết đã đẩy HLV Gattuso vào thế khó".

Được bổ nhiệm năm 2025, Gattuso từng tuyên bố sẽ chuyển tới sống ở quốc gia khác nếu không hoàn thành mục tiêu đưa Italy trở lại World Cup. Sau ba ngày im lặng, HLV 48 tuổi chấm dứt hợp đồng với LĐBĐ Italy (FIGC), khép lại một trong những giai đoạn đáng thất vọng nhất của bóng đá Italy.

Alessandro Del Piero và Gennaro Gattuso cùng là thành viên tuyển Italy vô địch World Cup 2006. Ảnh: FIFA World Cup

Theo huyền thoại Alessandro Del Piero, việc quy trách nhiệm cho riêng Gattuso là thiếu công bằng, bởi khủng hoảng của bóng đá Italy mang tính hệ thống và đã tích tụ trong thời gian dài. "Có rất nhiều yếu tố phức tạp cùng hội tụ để tạo ra kết quả này. Đằng sau đó là nhiều vấn đề sâu xa hơn", cựu tiền đạo Juventus nhận định trên chương trình Sky Calcio.

Del Piero cho rằng vấn đề lớn nhất nằm ở tư duy và văn hóa quản lý bóng đá. "Chúng ta chỉ nghĩ đến việc bảo vệ lợi ích của bản thân. Điều đó cần phải thay đổi", ông nói, đồng thời nhắc lại những giai đoạn khó khăn trong quá khứ, khi Italy từng vượt qua khủng hoảng để vô địch World Cup 1982 và 2006, như minh chứng cho khả năng tái sinh nếu có hướng đi đúng đắn.

Hồng Duy (theo Football Italy)