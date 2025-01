Sự đổi thay của gia đình Trump 8 năm sau lần đầu vào Nhà Trắng

Đầu nhiệm kỳ một, bà Melania chọn ở lại penthouse gia đình ở Manhattan thêm vài tháng để Barron, khi đó 11 tuổi, không phải chuyển trường giữa học kỳ.

Sau khi chuyển đến Nhà Trắng, bà Melania thường công du trong và ngoài nước cùng ông Trump, thúc đẩy Be Best, chương trình hướng đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ và sử dụng mạng xã hội.

Bà Melania ít tham gia chiến dịch tranh cử lần ba của ông Trump, chỉ xuất hiện bên chồng vào những thời điểm quan trọng. Trong năm 2024, bà Melania xuất bản hồi ký. Bà còn là chủ đề của một phim tài liệu dự kiến công bố trong năm nay.

Trả lời phỏng vấn tuần trước, bà Melania cho biết bà dự định sống và làm việc toàn thời gian tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân thứ hai, nhưng cũng sẵn sàng di chuyển đến penthouse gia đình ở New York hoặc dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida nếu cần. Bà dự định tiếp tục thúc đẩy chương trình Be Best.