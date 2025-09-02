Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên Ba Đình

Tiêm kích Su-30MK2 bay qua quảng trường Ba Đình và thả mồi bẫy nhiệt mừng lễ mừng 80 năm Quốc khánh.
Sáng nay, thời tiết Hà Nội khoảng 29 độ C, trời nhiều mây mù khiến việc quan sát bay khó khăn. Ảnh: Ngọc Thành
"Hổ mang chúa" Su-30MK2 thả bẫy nhiệt trên không trung.
Mồi bẫy nhiệt là phần hệ thống phòng thủ thụ động được thiết kế để bảo vệ máy bay trước các loại tên lửa sử dụng đầu dẫn hồng ngoại. Cụm phóng mồi bẫy gắn ở đuôi tiêm kích Su-30MK2. Ảnh: Nguyễn Đông
Su-30MK2 là máy bay chiến đấu hiện đại nhất của quân đội Việt Nam, được vào biên chế từ tháng 12/2006. Ảnh: Tùng Đinh
Tiêm kích Su-30MK2 thả bẫy nhiệt đoạn gần Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh
Sáng nay, 30 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam đã bay theo đội hình quanh Quảng trường Ba Đình.
Su-30MK2 có 12 giá treo vũ khí, trang bị hỏa lực đa dạng từ tên lửa đối không, đối đất, rocket, bom dẫn đường, bom thông thường. Ảnh: Nguyễn Đông
Trực thăng kéo cờ Đảng qua Nhà Quốc hội. Ảnh: Huy Mạnh
Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực Cột cờ Hà Nội. Ảnh: Võ Thạnh
Trực thăng bay qua khu vực công viên Lê Nin. Bên dưới, hàng trăm người dân theo dõi, ghi hình. Ảnh: Tùng Đinh
Biên đội trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc bay qua khu vực phố Phan Chu Trinh. Ảnh: Quỳnh Trần
Trung tâm Chỉ huy bay tất bật điều phối công tác bay. Trong thời tiết khó khăn, các tổ bay vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Gia Chính
Nhóm phóng viên