Su-30MK2 biểu diễn khoan ba vòng trên bầu trời Hà Nội

Sáng 28/8, lần thứ hai các biên đội Không quân bay chào mừng lần lượt xuất phát từ hai sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh) hướng về Ba Đình. 27 chiếc trực thăng Mi, Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG lần lượt cất cánh.
Su-30MK2 bay theo biên đội 5-2 do các phi công Trung đoàn Không quân 927 điều khiển. Ảnh: Vũ Anh
Biên đội tiêm kích bay hai vòng qua Ba Đình, vòng đầu bay thẳng, vòng sau biểu diễn các kỹ thuật phức tạp. Thử thách đòi hỏi hiệp đồng chính xác giữa các phi công.
A80 là lần đầu lực lượng Su-30MK2 biểu diễn với đội hình 5 máy bay. Trong dịp A50 và các triển lãm quốc phòng tại Hà Nội, tiêm kích Su-30MK2 đều lập biên đội 4 chiếc.
Biên đội 5 chiếc Su-30MK2 tách khối, chiếc dẫn đầu bật chế độ tăng lực và kéo cao như một mũi khoan thẳng lên trời. Ảnh: Đức Đồng
Biên đội 2 Su-30MK2 phía sau bay qua khu vực Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng
Biên đội tiếp tục tách tốp và biểu diễn bài bay khoan. Ảnh: Đức Đồng
Biên đội tiêm kích bay qua chiếc IL14 số hiệu VN-C482 là chiếc chuyên cơ từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh đi công tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đang được trưng bày tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Ảnh: Hoàng Anh
Trong khi đó, biên đội máy bay huấn luyện phản lực Yak-130 theo đội hình 6 chiếc tiến về trung tâm Hà Nội.
Tham gia A80 là lần đầu tiên chiến đấu cơ bay biên đội 6 chiếc - đông gấp đôi so với lần bay biểu diễn ở TP HCM dịp 30/4. Ảnh: Đức Đồng
Sau khi qua Ba Đình, biên đội 3 chiếc Yak-130 tách khối, chiếc số 1 biểu diễn bay khoan. Ảnh: Đức Đồng
Những chiếc Yak-130 thuộc biên chế Trung đoàn 940 đóng quân ở Phù Cát (Gia Lai), cơ động ra miền Bắc cuối tháng 7 để luyện tập cho A80.
Bốn chiếc L-39NG bay theo đội hình bậc thang qua cột cờ Hà Nội. Chuyến bay do các phi công Trung đoàn 910 thực hiện. Họ đã chuyển sân từ Tuy Hòa (Phú Yên cũ) ra Kép để luyện tập hồi tháng 7. Ảnh: Lê Tuấn Tâm
Trước đó, biên đội trực thăng10 chiếc gồm Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Tổ quốc, cờ Đảng cất cánh từ sân bay Hòa Lạc qua khu vực hồ Gươm. Ảnh: Võ Thạnh
Thiếu tướng Nguyễn Phụng Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, chỉ huy bay. Ảnh: Đức Đồng
Nhiều người chọn điểm cao để quan sát đội hình tiêm kích, chiến đấu cơ bay vào Ba Đình. Ảnh: Đức Đồng
Sau hơn 30 phút chao lượn trên bầu trời Thủ đô, trực thăng, tiêm kích, chiến đấu cơ lần lượt trở về hạ cánh an toàn tại các sân bay. Theo kế hoạch, màn biểu diễn của Khối Không quân bay chào mừng sẽ mở đầu cuộc diễu binh diễu hành ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình. 5 loại máy bay tham gia gồm trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; vận tải CACA C-295, C212i; Su-30MK2; L39NG và Yak-130.
Nhóm phóng viên