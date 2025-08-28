Su-30MK2 biểu diễn khoan ba vòng trên bầu trời Hà Nội

Sáng 28/8, lần thứ hai các biên đội Không quân bay chào mừng lần lượt xuất phát từ hai sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh) hướng về Ba Đình. 27 chiếc trực thăng Mi, Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG lần lượt cất cánh.

Su-30MK2 bay theo biên đội 5-2 do các phi công Trung đoàn Không quân 927 điều khiển. Ảnh: Vũ Anh