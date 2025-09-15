Starlink gặp sự cố, quân đội Ukraine đứt kết nối toàn tiền tuyến

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink gặp sự cố trên toàn cầu, gây gián đoạn kết nối của toàn bộ đơn vị Ukraine trên tiền tuyến trong khoảng một giờ.

Starlink, hãng cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh thuộc SpaceX, hôm nay thông báo đã "gặp sự cố gián đoạn dịch vụ và đang kiểm tra", song không cung cấp thêm chi tiết. Sự việc ảnh hưởng đến hàng chục nghìn khách hàng trên thế giới, trong đó có các đơn vị Ukraine trên tiền tuyến.

"Chúng tôi lại một lần nữa mất kết nối Starlink trên toàn bộ tiền tuyến", Robert Brovdi, tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, cho biết. Khoảng một giờ sau, sĩ quan Ukraine thông báo kết nối "đang dần được khôi phục", nhưng không nêu rõ mức độ ảnh hưởng.

Binh sĩ Ukraine lắp thiết bị Starlink tại tiền tuyến ở tỉnh Donetsk tháng 2/2024. Ảnh: Reuters

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống Internet vệ tinh như Starlink, do hạ tầng viễn thông bị thiệt hại nặng nề trong xung đột với Nga. Starlink được sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự lẫn dân sự, trở thành dịch vụ thiết yếu đối với các bệnh viện, trường học và đơn vị trên tiền tuyến.

Lần gần nhất các đơn vị Ukraine gặp sự cố với dịch vụ Starlink là ngày 24/7, khi kết nối gián đoạn trong khoảng hai tiếng rưỡi do lỗi phần mềm. Thiếu tá Brovdi khi đó nhận định sự cố cho thấy rủi ro khi quân đội Ukraine quá phụ thuộc vào các hệ thống như Starlink, đồng thời kêu gọi triển khai những phương thức liên lạc và kết nối đa dạng hơn.

Starlink đang có hơn 6 triệu người dùng trên toàn cầu. Dịch vụ này cung cấp Internet tốc độ cao thông qua mạng lưới gồm hàng nghìn vệ tinh bay ở quỹ đạo thấp, cho phép tiếp cận những khu vực xa xôi hẻo lánh không thể triển khai hạ tầng truyền thống.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Ukraine đã nhận hơn 50.000 thiết bị đầu cuối Starlink từ các bên ủng hộ.

Melinda Haring, chuyên gia tại viện nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương tại Mỹ, đánh giá Starlink đóng vai trò thiết yếu đối với thiết bị không người lái (drone), vốn là một trong các trụ cột chính với hoạt động tác chiến của Ukraine. Bà cảnh báo rằng mọi sự gián đoạn kết nối Starlink đều có thể là bước ngoặt với Ukraine, do dịch vụ này giúp Kiev duy trì thế cân bằng với Moskva trên chiến trường.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, DW, CNN)