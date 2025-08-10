Sốt đất quanh vùng quy hoạch nhà ga đường sắt tốc độ cao

Thanh HóaGiao dịch bất động sản gần đây tại phường Đông Sơn khá sôi động sau thông tin chuẩn bị giải phóng mặt bằng thi công đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam vốn đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (67 tỷ USD) đi qua 19 xã, phường của Thanh Hóa. Cơ quan chức năng tỉnh hiện chưa công bố chính thức thời điểm khởi công xây dựng nhà ga và các hạng mục liên quan nhưng thị trường bất động sản ở một số nơi đã ấm dần.

Bất động sản Thanh Hoá nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hoàng

Ông Lê ở phường Quảng Phú, Thanh Hóa, cho hay đầu tháng này gia đình vừa hoàn tất thủ tục mua lại một lô thổ cư 100 m2 nằm ngay đại lộ Đông Tây, thuộc mặt bằng tái định cư 8315, phường Đông Sơn với giá 5,5 tỷ đồng. Ông mua thửa đất này để con gái mở quán bán đồ ăn sáng sau khi cô vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành nấu ăn. Theo ông, lô đất mới mua đã tăng giá gần gấp đôi so với cách đây khoảng một năm.

Những lô đất ngay mặt đường lớn, lại gần khu vực dự kiến xây nhà ga đường sắt tốc độ cao, giá cũng bị "thổi" lên cao. Quanh mặt bằng của ông Lê vừa mua, nhiều người có đất song đang trong trạng thái găm hàng hoặc hét giá rất cao để thăm dò.

Không chỉ đất thổ cư, đất kinh doanh thương mại mà đất nông nghiệp nằm giáp ranh khu vực quy hoạch nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc Nam tại phường Đông Sơn cũng đang được nhiều người săn đón.

Ông Lê Minh Thắng, 55 tuổi, ở phường Đông Tiến, cho biết khu ruộng ba sào (1.500 m2) của gia đình gần đây liên tục có người đến hỏi mua. Ban đầu ông không rõ nguyên nhân nhưng sau khi tìm hiểu mới biết mảnh ruộng này nằm sát khu vực quy hoạch nhà ga đường sắt.

Có người trả 300 triệu đồng mỗi sào (500 m2), cao hơn gần ba lần năm 2024 nhưng ông Thắng chưa có ý định bán vì đã quen với nghề nông, không có công việc ổn định khác.

Anh Trần Thanh Quang, chuyên viên môi giới lâu năm tại một sàn giao dịch bất động sản uy tín tại phường Hạc Thành, nói gần một tháng qua, đã tư vấn cho hàng chục người trong đó có ba khách hàng chốt lời.

Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết hiện nay giá bất động sản trên địa bàn nhìn chung vẫn ổn định, chưa ghi nhận biến động lớn trên diện rộng.

Tuy nhiên, nhà chức trách cũng ghi nhận tại một số xã phường dự kiến có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đi qua, đặc biệt là khu vực nằm trong đề xuất quy hoạch nhà ga, thị trường đang có dấu hiệu sôi động.

Cụ thể, tại phường Đông Sơn, nơi được nhắc đến như một vị trí đặt nhà ga hành khách đã ghi nhận mức tăng giao dịch rõ rệt trong 2-3 tháng gần đây. Các loại hình bất động sản từ đất nền, đất ở đến đất nông nghiệp đều có xu hướng tăng.

Theo ông Tuấn, hiện tượng tăng giá hiện nay chủ yếu xuất phát từ giao dịch giữa người dân với nhau, thông qua các kênh môi giới nhỏ lẻ. Thị trường chưa ghi nhận sự tham gia đáng kể nào của các doanh nghiệp bất động sản tầm cỡ hay các dự án được quy hoạch bài bản và phê duyệt chính thức từ chính quyền.

Chuyên gia bất động sản Trần Thanh Quang phân tích, hiện tượng giá đất nóng lên quanh khu vực quy hoạch nhà ga đường sắt tốc độ cao là điều dễ hiểu. Hiện nay, mặt hàng tăng giá mạnh nhất là những lô đất có diện tích lớn, pháp lý rõ ràng, nằm sát ranh giới quy hoạch hoặc liền kề dự án.

Theo ông Quang, một bộ phận nhà đầu tư, chủ yếu ở nhóm lướt sóng đang gom đất với kỳ vọng bán lại khi giá tăng cao trong thời gian tới. Điều này dễ khiến thị trường bị đẩy giá một cách thiếu kiểm soát, vượt xa giá trị thực của bất động sản.

Chuyên gia cảnh báo các nhà đầu tư nên thận trọng, tránh chạy theo tâm lý đám đông hoặc giao dịch qua các kênh môi giới không chính thống, bởi rủi ro pháp lý và thanh khoản có thể rất lớn nếu quy hoạch không được thực hiện như kỳ vọng.

Đà tăng giá hiện tại mang tính cục bộ, theo Trưởng phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Phần lớn do kỳ vọng của người dân vào các dự án hạ tầng trong tương lai, chứ chưa phản ánh sự thay đổi rõ rệt từ cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, ông khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin quy hoạch và pháp lý trước khi giao dịch, nhằm tránh rơi vào "bẫy đầu cơ" của các sàn giao dịch lướt sóng.

Đại diện Sở Xây dựng Thanh Hóa khuyến cáo, các giao dịch bất động sản phải tuân thủ đúng quy định pháp luật về đất đai, xây dựng và đầu tư. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giao dịch trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm đảm bảo thị trường phát triển minh bạch, lành mạnh.

Tuyến đường dài 1.541 km, khổ đôi 1.435 mm, tốc độ thiết kế 350 km/h, có 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa, đi qua 20 tỉnh, thành phố từ Ngọc Hồi (Hà Nội) đến Thủ Thiêm (TP HCM). Ngoài đầu tư công, dự án được Quốc hội cho phép triển khai theo hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) hoặc đầu tư kinh doanh.

Tổng diện tích đất cần thu hồi phục vụ dự án hơn 570 ha, trong đó gần 92 ha đất ở, hơn 480 ha đất nông nghiệp và các loại đất khác.

Theo khảo sát, có gần 4.000 hộ dân và hơn 30 cơ quan, tổ chức, trường học bị ảnh hưởng bởi dự án. Để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện bị thu hồi đất ở, UBND tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch xây dựng 39 khu tái định cư với tổng diện tích gần 300 ha, kinh phí ước tính 3.870 tỷ đồng.

Thanh Hóa đặt mục tiêu cơ bản bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trước tháng 12/2026, hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng trong quý I/2027.

Lê Hoàng