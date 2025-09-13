Sôi động phát triển nhà vừa túi tiền tại TP HCM sau sáp nhập Bình Dương

Sau sáp nhập, hàng loạt dự án giá "mềm", trên dưới 40 triệu đồng mỗi m2, đang được mở bán rầm rộ ở địa bàn Bình Dương cũ, nhắm đến khách mua ở thực từ TP HCM.

Ghi nhận của VnExpress cho thấy, TP HCM hiện có gần 30 dự án lớn nhỏ, khởi công, mở bán, trong đó, TP HCM cũ chiếm số lượng ít, với chỉ khoảng 10 dự án, phần lớn còn lại rơi vào khu vực Bình Dương cũ. Đa phần dự án mới triển khai thuộc phân khúc trung cấp, giá tầm 40 triệu đồng mỗi m2, tập trung ở Thuận An và Dĩ An cũ.

Cụ thể, Tập đoàn Bcons vừa bắt tay với đối tác Nhật Bản là Mercuria SPV cùng triển khai dự án chung cư Bcons Asahi. Dự án này ở ngay mặt tiền quốc lộ 1K thuộc phường Đông Hòa, có quy mô gồm 29 tầng, cung cấp cho thị trường 490 căn hộ diện tích từ 35-74 m2, trong đó, loại 50 m2 chiếm tỷ lệ lớn. Chủ đầu tư cho biết mức giá dự kiến các căn hộ tại đây sẽ dưới 2 tỷ đồng.

Cùng khu vực này, Phú Đông Group đang mở bán các căn hộ tại dự án Phú Đông Sky One quy mô hơn 800 căn, giá bán từ 38 triệu đồng mỗi m2. Doanh nghiệp này cho biết sắp tới cũng sẽ tiếp tục ra mắt thêm 2 dự án khác cùng thuộc dòng sản phẩm vừa túi tiền, trên địa phận Dĩ An.

Tập đoàn An Gia sau khi mở bán thành công giai đoạn một với phần lớn căn hộ ở tháp Gió Nam và Gió Đông được tiêu thụ, vừa giới thiệu thêm giỏ hàng gần 700 căn hộ hướng ra sông Đồng Nai và sông Ngọc tại tháp Gió Đông, dự án The Gió Riverside. Dự án gồm hai tòa tháp cao 40 tầng, tọa lạc tại phường Đông Hòa, TP HCM. Các căn hộ mới được đưa ra thị trường với mức giá từ 48 triệu đồng mỗi m2,

Liên doanh TT Capital mới đây cũng mở bán gần 2.000 căn thuộc dự án TT Avio, với mức giá khởi điểm từ 35 triệu đồng mỗi m2. C-Holdings giới thiệu ra thị trường 1.200 căn hộ thuộc dự án The Felix với giá từ 40 triệu đồng mỗi m2; The Aspira tại phường Tân Đông Hiệp, với khoảng 1.200 căn hộ giá từ 35 triệu đồng mỗi m2 cũng đang chuẩn bị mở bán cuối năm.

Bất động sản TP HCM, thuộc phường Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ). Ảnh: Quỳnh Trần

Mở rộng địa giới đang giúp nguồn cung nhà ở vừa túi tiền tại TP HCM gia tăng, cạnh tranh mạnh mẽ với các thị trường lân cận là Đồng Nai và Tây Ninh, thay đổi thực trạng lệch pha nguồn cung bất động sản tồn tại nhiều năm.

Theo số liệu từ CBRE Việt Nam, nếu chỉ tính riêng TP HCM cũ, nguồn cung tương lai khá hạn chế, nhưng khi mở rộng ra các đô thị vệ tinh, tổng nguồn cung dự kiến có thể đạt khoảng 36.000 sản phẩm trong 3 năm tới. Xét về giá, trung bình căn hộ tại TP HCM cũ dao động khoảng 83 triệu đồng mỗi m2, trong khi giá bán căn hộ tại khu vực vừa sáp nhập là Bình Dương thấp hơn TP HCM khoảng 50%, trung bình từ 40 triệu đồng mỗi m2. Do đó, ngay cả khi nguồn cung tương lai dồi dào, các thị trường giáp ranh vẫn còn dư địa tăng trưởng, dự kiến đạt mức tăng trung bình 9-11% mỗi năm trong ba năm tới.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao Savills TP HCM, nhận định khác với TP HCM chủ yếu phát triển phân khúc cao cấp, Bình Dương cũ nổi bật với sản phẩm vừa túi tiền, có mức giá chỉ bằng một phần ba đến một nửa căn hộ TP HCM. Từ nay đến năm 2027, khu vực này dự kiến cung ứng thêm 22.000-25.000 sản phẩm nhà ở, phần lớn thuộc dòng trung cấp. Theo bà Hương, nguồn cung này đang giúp TP HCM giải tỏa cơn khát nhà ở vừa túi tiền, đồng thời góp phần cân bằng thị trường và giảm áp lực lệch pha cung – cầu kéo dài nhiều năm.

Đánh giá diễn biến nguồn cung nửa cuối năm, Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó tổng giám Phú Đông Group, nhận định cơ cấu sản phẩm bất động sản phía Nam bước sang quý III đã có sự thay đổi tích cực so với hai quý đầu năm. Thị trường xuất hiện sự cân bằng hơn khi nhiều khu vực vốn chỉ có hàng cao cấp đã có thêm dự án chung cư trung cấp, bình dân. Nhờ nguồn cung mới này, sản phẩm căn hộ trung cấp, giá khoảng 40 triệu đồng mỗi m2 dần chiếm ưu thế. Điều này góp phần cân bằng mặt bằng giá đang tăng nhanh tại TP HCM và giúp thị trường duy trì sức hút so với Hà Nội, nơi hầu như không còn căn hộ mức 50 triệu đồng mỗi m2.

Ông Lưu Quang Tiến, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), nhận định cuối năm 2025 sẽ là bước đệm cho chu kỳ phục hồi từ 2026, nhờ chính sách tín dụng, đầu tư hạ tầng, giải ngân công và sự chủ động của doanh nghiệp. Đây cũng là thời điểm nhiều chủ đầu tư đồng loạt ra hàng, vừa đáp ứng nhu cầu vừa bù đắp thiếu hụt nguồn cung tại TP HCM. Ông cho rằng các đô thị vệ tinh đang trở thành vùng "dẫn sóng", hút dòng tiền nhờ lợi thế giá và kết nối, nên sẽ là trọng tâm triển khai dự án mới trong giai đoạn 2025-2026, qua đó củng cố niềm tin và nền tảng cho thị trường phục hồi.

Tuy vậy, giới phân tích cũng cảnh báo cần thận trọng. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết giá căn hộ Bình Dương đã tăng 22% trong 6 tháng qua; trong đó, giá sơ cấp tăng hơn 30%, trong khi thứ cấp chỉ tăng dưới 10%. Điều này cho thấy thị trường sơ cấp đang nóng nhanh, nhưng nhu cầu thực vẫn tăng chậm.

Các chuyên gia khuyến nghị người mua ở thực nên cân nhắc kỹ tài chính, không chạy theo tâm lý đám đông, đồng thời xem xét uy tín chủ đầu tư và tính pháp lý. Đặc biệt, người làm việc tại trung tâm TP HCM nhưng mua nhà ở khu vực Bình Dương cũ cần tính toán kỹ lộ trình di chuyển.

Phương Uyên