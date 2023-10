Số người chết vì hỏa hoạn tăng 30%

Từ tháng 10/2022 đến 9/2023, cả nước xảy ra hơn 1.900 vụ cháy, làm 144 người chết, tăng 11% số vụ và gần 30% số người tử vong so với cùng kỳ.

Số liệu trên được nêu ra trong báo cáo của Chính phủ về thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy giai đoạn 10/2022-9/2023. Các vụ cháy gây thiệt hại tài sản 315 tỷ đồng, trong đó có 61 vụ nghiêm trọng làm chết 142 người, bị thương 63 người, chủ yếu xảy ra trong khu dân cư.

Cháy tại nhà ở riêng lẻ, nhà ở kết hợp kinh doanh diễn biến phức tạp với 814 vụ, chiếm tới 42%. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố hệ thống thiết bị điện (63%) và nguồn lửa, nguồn nhiệt (17%).

Chung cư mini tại Hà Nội được quây rào sắt kiên cố. Ảnh: Ngọc Thành

Lý giải về tình hình cháy nổ thời gian qua, Chính phủ cho rằng nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương với công tác phòng cháy chữa cháy còn hạn chế; chưa coi trọng đầu tư phương tiện cho hoạt động này.

Tình trạng xây dựng không phép, trái phép xảy ra nhiều tại thành phố lớn, nơi có mật độ xây dựng cao. Nhiều loại hình nhà ở riêng lẻ bị người dân tự ý chuyển đổi công năng thành nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), nhà trọ mật độ người ở cao, nhà kết hợp sản xuất kinh doanh.

"Các loại hình biến tướng này chưa được pháp luật điều chỉnh cụ thể, gây nhiều khó khăn cho cơ quan quản lý, do không được cấp phép thiết kế điều kiện an toàn trước khi đưa vào sử dụng, nguy cơ mất an toàn rất cao", báo cáo nêu.

Hiện nay, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị tổng rà soát an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ có mật độ người ở cao, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ. Công việc này sẽ hoàn thành trước ngày 15/11.

Chính phủ cũng đã giao Bộ Xây dựng phối hợp Bộ Công an nghiên cứu giải pháp phòng ngừa cháy nổ, khắc phục những tồn tại đối với loại hình nhà ở trên; ban hành tài liệu hướng dẫn giải pháp kỹ thuật để tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy chữa cháy cho công trình, cơ sở khác.

23h ngày 12/9, chung cư mini 10 tầng với khoảng 150 người dân ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bốc cháy. Lửa từ tầng một theo lối cầu thang bộ lan lên các tầng làm 56 người chết, 37 người bị thương. Đây được đánh giá là vụ cháy nổ nghiêm trọng nhất trong 21 năm qua.

Sơn Hà