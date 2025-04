Số người chết được tìm thấy trong tòa nhà sập ở Bangkok lên 15

Thái Lan tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 15 thiệt mạng trong tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước bị sập vì động đất, xác định còn 72 người mắc kẹt.

Lực lượng cứu nạn Thái Lan sáng 2/4 dùng cần cẩu đưa thi thể một nữ công nhân ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng ở quận Chatuchak, Bangkok bị sập trong trận động đất cuối tuần trước.

Giới chức xác nhận 15 người đã thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà Văn phòng Kiểm toán Nhà nước (SAO) đang thi công, gồm 7 phụ nữ và 8 nam giới. 9 người khác bị thương trong sự cố, 72 công nhân đang mắc kẹt trong đống đổ nát khổng lồ. Phần lớn công nhân mắc kẹt trong tòa nhà được cho là người nhập cư từ các nước xung quanh, như Myanmar và Campuchia.

Nhân viên tìm kiếm cứu nạn làm việc tại hiện trường tòa nhà sập. Ảnh: Bangkok Post

Truyền thông Thái Lan hôm qua dẫn thông tin từ Quỹ Ruamkatanyu, tổ chức từ thiện lâu đời ở Thái Lan, cho biết thiết bị cảm biến của quân đội Mỹ đã phát hiện các điểm hình người ở phần giữa tòa nhà Kiểm toán Nhà nước bị sập.

Những điểm này được phát hiện ở khoảng tầng 17 đến 21, nơi hầu hết người mất tích đang làm việc khi động đất 7,7 độ xảy ra. Phó tỉnh trưởng Bangkok Tavida Kamolvej cho biết hiện vẫn chưa rõ liệu có phải toàn bộ 70 điểm này đều là người mất tích hay không. Tuy nhiên, 6 trong số đó đã được xác định là cơ thể người.

Lực lượng cứu nạn cho hay họ đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để tìm kiếm những người mắc kẹt trong tòa nhà sập, nhưng thừa nhận rất khó đẩy nhanh công việc. Do 30 tầng nhà đang thi công sập đè lên nhau, họ không thể xác định được những người mắc kẹt đang ở tầng nào.

Khi chiến dịch tìm kiếm bước sang ngày thứ năm, giới chức liên tục điều chỉnh phương án để cứu nhiều người nhất có thể, Tavida Kamolvej, phó tỉnh trưởng Bangkok, cho hay.

Trong thời gian tới, nhân viên cứu nạn sẽ luồn camera tìm kiếm vào bên trong các khoảng hở để dò quét dấu hiệu sự sống cũng như thi thể nạn nhân, đồng thời định vị chính xác nơi người sống sót có thể đang mắc kẹt.

Tỉnh trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt cho hay hiện vẫn chưa an toàn để dỡ bỏ các khối bê tông, do chúng có thể gây mất ổn định cho cấu trúc, đe dọa tính mạng của người sống sót lẫn nhân viên cứu nạn.

Công trình 30 tầng đổ sập ở Bangkok Tòa SAO đang thi công đổ sập do động đất ở Bangkok ngày 28/3. Video: Phoenix TV

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra thông báo ngày 1/4 tuyên bố vụ sập tòa nhà không chỉ là một sự cố do động đất, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của Thái Lan. Bà đã ra lệnh cho các cơ quan liên quan điều tra China Railway No 10 Engineering Group (Thailand), nhà thầu đã thi công công trình này, để xem xét các dự án mà họ đã thực hiện có đảm bảo an toàn và đáp ứng tiêu chuẩn hay không.

"Tất cả các tòa nhà ở Bangkok phải đáp ứng được tiêu chuẩn. An toàn phải là ưu tiên hàng đầu", Thủ tướng Thái Lan nói, thêm rằng giới chức cũng sẽ điều tra về cáo buộc thép không đạt chuẩn được sử dụng để xây tòa nhà SAO.

Trước đó cùng ngày, Viện Sắt thép Thái Lan cho hay một số mẫu thép thu được tại hiện trường không đáp ứng các tiêu chuẩn về trọng lượng, thành phần và khả năng chịu lực trước khi gãy.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (giữa) thăm hỏi thân nhân người mắc kẹt trong tòa nhà sập tại Bangkok hôm 31/3. Ảnh: ThaiPBS

Bộ Công nghiệp Thái Lan nói số thép này được sản xuất từ một nhà máy đã bị chính quyền yêu cầu đóng cửa vì một số vi phạm từ cuối năm ngoái, song không nêu tên doanh nghiệp. Hình ảnh về các thanh thép được công bố cho thấy chúng mang nhãn hiệu "Sky".

Đây là sản phẩm của công ty thép Xin Ke Yuan, có trụ sở tại tỉnh Rayong, miền trung Thái Lan. Nhà máy này đã bị chính quyền đóng cửa hồi tháng 12/2024 do vụ tai nạn liên quan tới rò rỉ khí gas. Giới chức cũng thu hơn 2.400 tấn thép từ đây.

Trong trận động đất hôm 28/3, tòa nhà Kiểm toán Nhà nước là công trình cao tầng duy nhất ở Bangkok bị sập, làm dấy lên những hoài nghi về chất lượng xây dựng, thiết kế và vật liệu.

Đức Trung (Theo Bangkok Post, Thaiger, AFP)