Số doanh nghiệp thành lập sau Nghị quyết 68 cao kỷ lục

"Làn sóng" khởi nghiệp tăng mạnh, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 cao kỷ lục sau khi Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân ra đời, theo đại diện Bộ Tài chính.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Tài chính ngày 2/7, bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể cho biết sau gần 2 tháng triển khai Nghị quyết 68, tình hình đăng ký kinh doanh và hoạt động doanh nghiệp có nhiều khả quan.



Cụ thể, hơn 24.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6, cao nhất từ trước đến nay. Số này gấp 1,5 lần so với con số bình quân 15.000-16.000 trước đó. Còn nếu so với giai đoạn 2021-2024, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng gấp 2 lần.

"Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có trên 91.000 doanh nghiệp thành lập mới, phản ánh làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ", bà Hương nói.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, trả lời tại họp báo, ngày 2/7. Ảnh: MOF

Cùng với đó, hơn 14.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 6, tăng trên 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng, cả nước có hơn 61.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 57% so với cùng kỳ.



Theo bà Hương, lần đầu tiên tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng cao hơn số rút lui, cụ thể là hơn 1,2 lần. Một điểm tích cực nữa, vốn bổ sung của các doanh nghiệp đang hoạt động tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với doanh nghiệp, số hộ kinh doanh đăng ký mới trong tháng 6 cũng tăng hơn 118% so với cùng kỳ năm trước và 60% so với tháng trước. Số này gấp 24 lần so với mức tăng trưởng trung bình tháng của 2 năm gần đây.

Đại diện Bộ Tài chính nói những con số trên phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng phục hồi, phát triển kinh tế đang được củng cố. Đồng thời, điều này cũng cho thấy những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân đã bắt đầu đi vào cuộc sống, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội.

Với hơn 940.000 doanh nghiệp và hơn 5 triệu hộ kinh doanh, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách Nhà nước, 82% tổng số lao động.

Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị ban hành tháng trước, khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp, trong đó ít nhất 20 doanh nghiệp tư nhân lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khu vực kinh tế tư nhân dự kiến đóng góp từ 55-58% GDP và chiếm khoảng 84-85% tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế.

Phương Dung