Sơ đồ hướng dẫn tuyến du lịch tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

1. Khu vực Cổng vườn
Trung tâm Du khách: Nơi cung cấp thông tin tổng quan về tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Cúc Phương, giúp nâng cao nhận thức bảo tồn cho du khách.
Vườn thực vật: Tuyến đi bộ lý tưởng dài 3 km (khoảng 1,5 - 2 giờ), phù hợp để dạo chơi vào sáng sớm hoặc chiều tối.
Chòi quan sát: Tuyến leo núi ngắn (300 m, khoảng 30-60 phút) với cảnh quan đẹp.
Các trung tâm bảo tồn: Du khách có thể tham quan Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng và Trung tâm Bảo tồn Rùa.
Cắm trại và xem động vật hoang dã ban đêm: Du khách cần đăng ký tại cổng vườn. Hoạt động này bắt buộc phải có hướng dẫn viên của vườn và người dân địa phương đi cùng.
2. Khu Hồ Mạc và dọc tuyến đường chính
Leo núi ngắm toàn cảnh Cúc Phương: Tuyến du lịch mạo hiểm, bắt buộc có hướng dẫn viên đi kèm.
Đi bộ ngắm cảnh, xem chim: Tuyến đường bằng phẳng, dễ đi, cần có hướng dẫn viên.
Động Người Xưa: Nơi lưu giữ dấu tích cư trú của người tiền sử và là điểm đa dạng về các loài dơi.
Tuyến cây đăng cổ thụ và bộ xương hóa thạch: Tuyến đi bộ 9 km (khoảng 3-4 giờ) xuyên rừng già, vượt nhiều dốc đá. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng bộ xương hóa thạch và quan sát động vật hoang dã.
3. Khu Trung tâm Bống
Động Sơn Cung và cây chò ngàn năm: Tuyến tham quan dễ đi. Du khách nên mang theo đèn pin khi vào động Sơn Cung.
Cây sấu cổ thụ: Tuyến đi bộ bằng phẳng dài 6 km cả đi và về (khoảng 1,5 - 2 giờ), là địa điểm lý tưởng để xem chim. Du khách có thể tự đi hoặc đi cùng hướng dẫn viên.
Khám phá bản Mường (tuyến dài): Hành trình đi bộ 15 km xuyên rừng, kết hợp ngủ một đêm tại nhà sàn truyền thống. Thời gian: 2-3 ngày, bắt buộc có hướng dẫn viên.
Chinh phục đỉnh Mây Bạc: Điểm đến thử thách và mạo hiểm với quãng đường đi bộ 7 km (khoảng 4-5 giờ). Bắt buộc có hướng dẫn viên.
4. Khu Trung tâm số 2
Chèo thuyền trên sông Bưởi: Hoạt động kéo dài 1,5 - 2 giờ, bắt buộc có hướng dẫn viên và người dân địa phương đi cùng.
Hang Ngân Hàng: Tuyến tham quan dễ đi, kéo dài 2-3 giờ, cần có hướng dẫn viên.
Tham quan bản Mường (tuyến ngắn): Tuyến đi dễ dàng, du khách có thể đi bộ hoặc đạp xe.
5. Tuyến du lịch chuyên đề
Vườn quốc gia Cúc Phương cũng tổ chức các tuyến tham quan theo yêu cầu riêng của từng đoàn khách, tập trung vào các chủ đề như: hang động, khảo cổ học, văn hóa bản làng, xem chim, côn trùng, bò sát và các điểm đa dạng sinh học khác.
Linh Hương
Ảnh: BQL Vườn quốc gia Cúc Phương