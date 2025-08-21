Sơ đồ hướng dẫn tuyến du lịch tại Vườn Quốc gia Cúc Phương

1. Khu vực Cổng vườn

Cắm trại và xem động vật hoang dã ban đêm: Du khách cần đăng ký tại cổng vườn. Hoạt động này bắt buộc phải có hướng dẫn viên của vườn và người dân địa phương đi cùng.

Các trung tâm bảo tồn: Du khách có thể tham quan Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng và Trung tâm Bảo tồn Rùa.

Vườn thực vật: Tuyến đi bộ lý tưởng dài 3 km (khoảng 1,5 - 2 giờ), phù hợp để dạo chơi vào sáng sớm hoặc chiều tối.

Trung tâm Du khách: Nơi cung cấp thông tin tổng quan về tài nguyên thiên nhiên và môi trường của Cúc Phương, giúp nâng cao nhận thức bảo tồn cho du khách.

2. Khu Hồ Mạc và dọc tuyến đường chính

Tuyến cây đăng cổ thụ và bộ xương hóa thạch: Tuyến đi bộ 9 km (khoảng 3-4 giờ) xuyên rừng già, vượt nhiều dốc đá. Du khách có cơ hội chiêm ngưỡng bộ xương hóa thạch và quan sát động vật hoang dã.

Động Người Xưa: Nơi lưu giữ dấu tích cư trú của người tiền sử và là điểm đa dạng về các loài dơi.

Đi bộ ngắm cảnh, xem chim: Tuyến đường bằng phẳng, dễ đi, cần có hướng dẫn viên.

3. Khu Trung tâm Bống

Động Sơn Cung và cây chò ngàn năm: Tuyến tham quan dễ đi. Du khách nên mang theo đèn pin khi vào động Sơn Cung.

Cây sấu cổ thụ: Tuyến đi bộ bằng phẳng dài 6 km cả đi và về (khoảng 1,5 - 2 giờ), là địa điểm lý tưởng để xem chim. Du khách có thể tự đi hoặc đi cùng hướng dẫn viên.

Khám phá bản Mường (tuyến dài): Hành trình đi bộ 15 km xuyên rừng, kết hợp ngủ một đêm tại nhà sàn truyền thống. Thời gian: 2-3 ngày, bắt buộc có hướng dẫn viên.