VnExpress Xe
Car Awards 2025
Car Awards 2024 Car Awards 2023 Car Awards 2022 Car Awards 2021
Mời trưng bày
Thứ năm, 11/12/2025, 10:43 (GMT+7)

Skoda Kodiaq - chất châu Âu nhẹ nhàng trong phố, mạnh trên đường trường

Mẫu xe gầm cao thương hiệu châu Âu, lái hay, nhiều trang bị nhưng thiếu tính năng an toàn ADAS, giá cao.

Skoda Kodiaq - xe châu Âu cho người thích trải nghiệm
 
 

Tóm tắt đánh giá của giám khảo với Skoda Kodiaq:

Điểm nhấn:

- Thiết kế tổng thể mang phong cách châu Âu.

- Nội thất bắt mắt, phong cách hiện đại và thừa hưởng phong cách châu Âu, đơn giản và trang bị đầy đủ.

- Ghế lái mang cảm giác thoải mái.

- Lái hay, tăng tính trải nghiệm đặc biệt là với chế độ lái Sport.

- Hệ thống treo và vô-lăng đáp ứng đủ nhu cầu.

- Xe trang bị nhiều tiện nghi.

Cần cải tiến:

- Ngoại hình xe chưa bắt mắt, thiếu ấn tượng, chỉ ở mức trung bình khá so với các mẫu xe cùng phân khúc.

- Để sử dụng thì chưa phù hợp với đa số người dùng.

- Điều chỉnh tính năng chưa thân thiện người dùng

- Tính năng hỗ trợ lái ADAS còn thiếu.

- Giá bán còn ở mức cao so với người tiêu dùng Việt.

  Trở lại XeTrở lại Xe
×