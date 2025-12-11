Skoda Kodiaq - chất châu Âu nhẹ nhàng trong phố, mạnh trên đường trường

Tóm tắt đánh giá của giám khảo với Skoda Kodiaq:
Điểm nhấn:
- Thiết kế tổng thể mang phong cách châu Âu.
- Nội thất bắt mắt, phong cách hiện đại và thừa hưởng phong cách châu Âu, đơn giản và trang bị đầy đủ.
- Ghế lái mang cảm giác thoải mái.
- Lái hay, tăng tính trải nghiệm đặc biệt là với chế độ lái Sport.
- Hệ thống treo và vô-lăng đáp ứng đủ nhu cầu.
- Xe trang bị nhiều tiện nghi.
Cần cải tiến:
- Ngoại hình xe chưa bắt mắt, thiếu ấn tượng, chỉ ở mức trung bình khá so với các mẫu xe cùng phân khúc.
- Để sử dụng thì chưa phù hợp với đa số người dùng.
- Điều chỉnh tính năng chưa thân thiện người dùng
- Tính năng hỗ trợ lái ADAS còn thiếu.
- Giá bán còn ở mức cao so với người tiêu dùng Việt.