Singapore và hiểm họa từ phòng ngự phản công

Khả năng phản công đang giúp Singapore tạo nên bất ngờ tại ASEAN Cup 2024, và Việt Nam cần phải dè chừng tiền đạo mũi nhọn Shawal Anuar ở bán kết.

*Singapore - Việt Nam: 20h thứ Năm 26/12, trên VnExpress.

Singapore dự ASEAN Cup 2024 mà không có ba anh em nhà Fandi, vốn là trụ cột đội tuyển, gồm Irfan, Ikhsan và Ilhan, vì họ đều chơi bóng tại Thái Lan nên không được CLB trả về đội tuyển đợt này. Trong đó, trung phong Ikhsan 25 tuổi, là cầu thủ còn đang thi đấu ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Singapore.

Tiền đạo trái Faris Ramli mừng trận hòa của Singapore trước Malaysia tại lượt cuối bảng A, ASEAN Cup 2024 trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur tối 20/12/2024. Ảnh: FAS

Thế vị trí chính thức của Ikhsan bất ngờ lại là lão tướng 33 tuổi Shawal Anuar - tiền đạo cao 1,68 m, sở trường đá cánh. Khác hầu hết cầu thủ tại giải, Anuar không trải qua trường lớp nào đào tạo bài bản, và chỉ chơi bóng chuyên nghiệp từ 23 tuổi. Nhưng anh được gọi lên tuyển sau đó hai năm, và dự ASEAN Cup lần thứ ba trong sự nghiệp năm nay.

Chính Anuar đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải, với bốn pha lập công, trong đó có ba cú đệm bóng cận thành vào lưới Campuchia và Timor Leste. Pha làm bàn đẳng cấp nhất của Anuar là cú sút xa mở tỷ số trước Thái Lan, từ một đường chuyền dài của thủ môn Singapore.

Phòng ngự phản công và chơi trực diện chính là phương án được Singapore lựa chọn khi gặp hai đội được đánh giá cao hơn ở vòng bảng, là Thái Lan và Malaysia. Vì thế, HLV Tsutomu Ogura không cần dùng tiền đạo có thể hình tốt như Ikhsan.

Ba cầu thủ tấn công chính của Singapore tại giải chỉ có chiều cao trung bình 1,69 mét, là Anuar, Faris Ramli và Glenn Kweh. Trong đó, Anuar và Ramli sở hữu tốc độ và kỹ thuật, còn Kweh chậm hơn nhưng khéo léo và làm bóng tốt. Họ chưa từng ghi bàn vào lưới Việt Nam, nhưng đã nhiều lần chọc thủng lưới Thái Lan.

Trung vệ Lionel Tan (phải) bật cao đánh đầu trong trận gặp Thái Lan trên sân Quốc gia Singapore ở Kallang, tối 17/12/2024. Ảnh: FAS

Để tận dụng tốc độ của Anuar và Ramli, thủ thành Izwan Mahbud thường xuyên phất dài lên cho đồng đội, mỗi khi bắt bóng từ các pha cố định. Vì thế anh đã có một đường kiến tạo và trung bình 0,3 lần tạo cơ hội mỗi trận. Mahbud cũng là thủ thành được chấm điểm cao nhất vòng bảng (7,43 điểm) và giữ sạch lưới nhiều trận nhất (hai trận).

Mahbud được đánh giá cao còn vì anh đã cứu thua 15 lần ở vòng bảng, dù thủng lưới năm bàn. Trong các bàn thua, khó trách Mahbud vì đối thủ được đặt vào tình huống ghi bàn ngon ăn. Vì thế, không thể khẳng định hàng thủ Singapore làm tốt tại giải.

Một điểm khác biệt giữa việc thủng lưới bốn bàn trước Thái Lan, so với trận giữ sạch lưới khỏi Malaysia là cách sắp xếp nhân sự của HLV Ogura. Trong trận cầu chỉ cần hòa đội tuyển hàng xóm, ông Ogura cho trung vệ Amirul Adli đá hậu vệ trái, và dùng tiền vệ phòng ngự Shahdan Sulaiman thay cho tiền vệ công Kengo Nakamura. Điều đó cho thấy họ có phương án đổ bê tông khi cần thiết.

Bên cạnh đó, không thể so sánh hàng công Malaysia với Thái Lan. "Singapore đã phòng ngự kiên cường trước Malaysia", chuyên trang thể thao ESPN bình luận. "Nhưng cũng phải thừa nhận Malaysia không có yếu tố nguy hiểm để khuất phục đối thủ, hay chí ít cũng đưa Singapore vào tròng".

HLV Ogura tri ân khán giả sau trận gặp Malaysia. Ảnh: FAS

Do có thứ tự FIFA thấp hơn (160 so với 114), và giá trị đội hình lép vế (3,1 triệu USD so với 7,5 triệu USD), Singapore nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi phòng ngự phản công trước Việt Nam. Họ sẽ tận dụng triệt để tốc độ hàng công để gây khó khăn cho đoàn quân Kim Sang-sik, vốn không quen chạy trên sân cỏ nhân tạo.

Việt Nam cũng từng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ số đông ở vòng bảng, như trước Lào, Indonesia và Philippines. Nguyễn Quang Hải và đồng đội đều chỉ ghi bàn đầu vào lưới các đội này lần lượt ở phút 58, 77 và 97. Nhưng so với ba trận đó, tại bán kết, thầy trò Kim sẽ có tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho hai cuộc đấu với Singapore.

Xuân Son sẽ là vũ khí quan trọng để đối chọi hàng thủ số đông của đối phương, vì anh biết cách làm tường, tỳ đè hoặc không chiến. Điều đó mở ra nhiều phương án để đội tuyển đưa bóng vào cấm địa Singapore. Vấn đề lớn hơn nằm ở chỗ liệu đội có thể thích nghi nhanh tới đâu với mặt cỏ nhân tạo, và hàng thủ cũng phải dè chừng Ramli và Anuar.

Việt Nam cũng cần hạn chế một điểm mạnh của Singapore, đó là sự tự tin. Theo ESPN, HLV Ogura luôn nói với các học trò trước mỗi trận đấu rằng mục tiêu của đội là chiến thắng. "Singapore càng chơi càng tự tin, và có thể hướng tới chức vô địch thứ năm trong lịch sử", ESPN nhận định.

Ở trận đầu dưới trướng Ogura tháng 3/2024, Singapore từng cầm hòa Trung Quốc 2-2 ở vòng loại World Cup 2026. Thành phần đội ở trận đó không khác nhiều so với danh sách dự ASEAN Cup 2024, ngoại trừ sự vắng mặt của Ikhsan. Vì thế, không có gì đảm bảo cho chiến thắng của đoàn quân Kim.

Xuân Bình