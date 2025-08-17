Siêu dự án ở đặc khu Vân Đồn tìm được nhà đầu tư

Quảng NinhTập đoàn Sun Group được UBND tỉnh Quảng Ninh lựa chọn là chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino thí điểm cho người Việt Nam chơi, trị giá 2 tỷ USD.

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh mới đây, dự án có tổng diện tích lên đến 244,45 ha, được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng cùng các hoạt động như kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao...

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam tham gia, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành.

Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ).

Phối cảnh dự án 2 tỷ USD ở đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Xuân Hoa

Dự án vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn vay, vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành dự kiến là 9 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Chủ đầu tư kỳ vọng dự án sẽ mang lại những trải nghiệm chưa từng có cho du khách và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của không chỉ Quảng Ninh mà còn trở thành một cú hích để đưa Khu kinh tế Vân Đồn bứt phá, trở thành biểu tượng du lịch. giải trí mới của Việt Nam.

Quảng Ninh là địa phương có nhiều dự án lớn của tập đoàn Sun Group như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái, Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong.

Lê Tân