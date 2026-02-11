Siết chặt kiểm định khí thải ôtô từ 1/3

Từ 1/3, các trung tâm đăng kiểm áp dụng quy trình kiểm định khí thải ôtô nghiêm ngặt hơn theo lộ trình mới, yêu cầu nhiều phương tiện, nhất là ôtô diesel, phải đáp ứng tiêu chuẩn cao hơn.

Ngày 10/2, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết thời gian qua các đơn vị đăng kiểm đã đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện phần mềm quản lý và tập huấn nhân sự để triển khai kiểm soát khí thải ôtô theo lộ trình Chính phủ quy định. Quy trình và phương pháp kiểm tra từ 1/3 được siết chặt hơn so với trước đây.

Khảo sát tại một số trung tâm đăng kiểm cho thấy tỷ lệ ôtô sử dụng động cơ diesel không đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định mới khá lớn. Cục Đăng kiểm khuyến cáo chủ ôtô cần chủ động bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện trước khi đi kiểm định.

Theo Quyết định 43/2025 của Thủ tướng và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 85:2025, ôtô tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo năm sản xuất và lộ trình áp dụng. Ôtô sản xuất trước năm 1999 áp dụng chuẩn Euro 1; giai đoạn 1999-2016 áp dụng Euro 2; giai đoạn 2017-2021 áp dụng Euro 3, cùng thực hiện từ 1/3/2026. Ôtô sản xuất từ năm 2022 phải đạt chuẩn Euro 4 từ 1/3/2026.

Riêng chuẩn Euro 4 được áp dụng tại Hà Nội và TP HCM từ 1/1/2027; chuẩn Euro 5 áp dụng tại hai thành phố này từ 1/1/2028 và tại các địa phương khác từ 1/1/2032. Từ năm 2029, ôtô lưu hành tại Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng tối thiểu chuẩn Euro 2.

Theo quy định về tiêu chuẩn khí thải đối với ôtô tham gia giao thông đường bộ, các mức Euro là hệ thống giới hạn tối đa cho phép đối với các chất gây ô nhiễm trong khí thải như CO, HC, NOx và hạt bụi. Tiêu chuẩn Euro được phân theo mức từ Euro 1 đến Euro 5, trong đó Euro 1 là mức yêu cầu thấp nhất, áp dụng cho xe sản xuất từ rất sớm; Euro 2, Euro 3 và Euro 4 lần lượt siết chặt giới hạn phát thải; Euro 5 là mức yêu cầu cao nhất hiện nay, đòi hỏi công nghệ kiểm soát khí thải hiện đại, áp dụng cho xe đời mới. Mức Euro càng cao thì yêu cầu kiểm soát khí thải càng nghiêm ngặt, lượng phát thải ra môi trường càng thấp.

Đăng kiểm xe tại một trung tâm ở Hà Nội. Ảnh: Ngọc Thành

Cục Đăng kiểm lưu ý ôtô đến thời hạn kiểm định phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng. Để đạt yêu cầu, chủ phương tiện cần bảo dưỡng định kỳ, thay dầu, lọc gió, vệ sinh kim phun, buồng đốt, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải và sử dụng nhiên liệu đạt chất lượng.

Ôtô đạt tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới hình thức điện tử từ ngày 1/3.

Theo quy chuẩn quốc gia, khí thải mức 3 đối với ôtô xăng quy định nồng độ CO tối đa 3% và HC 600 ppm; ở mức 4, các chỉ số này giảm còn 0,5% và 300 ppm. Hiện cả nước có khoảng 6,3 triệu ôtô. Việc siết kiểm định khí thải được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng không khí và giảm chi phí y tế do ô nhiễm.

Đoàn Loan