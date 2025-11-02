Sĩ quan Ukraine: Nga đã kiểm soát 60% thành trì Pokrovsk

Các quân nhân cùng truyền thông Ukraine nói rằng hàng trăm binh sĩ Nga đang hiện diện ở Pokrovsk, kiểm soát nhiều khu vực trong thành trì chiến lược này.

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm nay công bố bản đồ cập nhật tình hình chiến sự tại thành trì Pokrovsk và Mirnograd do Kiev kiểm soát tại tỉnh Donetsk, khu vực xảy ra giao tranh căng thẳng nhất hiện nay.

Trong bản đồ, lực lượng Nga bắt đầu tiếp cận ngoại ô phía nam Pokrovsk và chỉ có một mũi xâm nhập vào nội thành, còn cách xa tuyến hậu cần nối thành phố này với Mirnograd. Các đơn vị Nga chưa lập vòng vây quanh Mirnograd, cũng không kiểm soát được thành phố Rodynske và làng Krasny Liman ở phía bắc.

Phần lớn mặt trận được DeepState coi là vùng xám đang giao tranh, không thực sự nghiêng về bên nào.

Bản đồ cục diện mặt trận Pokrovsk - Mirnograd do Deep State công bố ngày 2/11. Đồ họa: Deep State

Tuy nhiên, binh sĩ và truyền thông Ukraine đưa ra những thông tin trái ngược với bản đồ trên.

"Vùng xám ở Pokrovsk cần được tô đỏ. Nga đang kiểm soát được 60% diện tích thành phố Pokrovsk. Họ đã xâm nhập thành phố Rodynskoe và Mirnograd, tình hình đang rất hỗn loạn", tờ Hromadske dẫn lời một sĩ quan cấp cao Ukraine đang tham chiến tại mặt trận Pokrovsk cho biết.

Valery, phi công thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine vừa rút khỏi mặt trận này sau 13 ngày bám trụ, thậm chí tỏ ra bi quan hơn khi cho rằng Pokrovsk và Mirnograd đã thất thủ. "Binh sĩ trên tiền tuyến về cơ bản đã bị bao vây, gần như không còn cơ hội trốn thoát. Có những ngôi nhà, khu phố và con đường mà chúng tôi cứ đi qua là sẽ bị đối phương tập kích", anh nói.

Dữ liệu ngày 1/11 của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, cho thấy nhiều vùng xám trên bản đồ của Deep State đã nằm trong khu vực do lực lượng Nga kiểm soát. Các tuyến hậu cần chủ chốt của Ukraine đang bị cắt đứt hoặc đang nằm trong tầm hỏa lực Nga, một số mũi tấn công đã tiến vào Mirnograd từ phía đông và đông nam.

Ukrainska Pravda, báo điện tử phổ biến nhất ở Ukraine, ước tính ít nhất 250 quân nhân Nga đã hiện diện trong Pokrovsk. Binh sĩ Ukraine ở thực địa cho biết đây chỉ là đánh giá mang tính thận trọng, lực lượng thực tế có thể còn đông hơn nhiều.

Cục diện chiến sự tại mặt trận Pokrovsk tính đến ngày 1/11. Đồ họa: ISW

"Thế trận không còn cân bằng. Nga đã kiểm soát nhiều diện tích ở Pokrovsk, giành thế chủ động và áp đặt được cách đánh của họ. Lực lượng Nga củng cố vị trí và phòng thủ tại một số nơi, đồng thời tìm cách tiến càng xa càng tốt ở nhiều nơi khác", Valery nói.

Theo quân nhân Ukraine, binh sĩ Nga lần đầu xâm nhập Pokrovsk thành công hồi tháng 7 và bị đẩy lui sau khoảng vài tuần. Dù vậy, các đơn vị Nga gần như ngay lập tức quay trở lại thành phố sau đó, trong khi lực lượng bảo vệ Pokrovsk không được bổ sung nguồn lực nào, kể cả binh sĩ.

Một chỉ huy Ukraine cho biết lính Nga thường bỏ qua công sự kiên cố trên tiền tuyến, xâm nhập hậu tuyến và giao chiến trong nội đô. "Bộ binh trên tiền tuyến hầu như không giao chiến với đối phương, trong khi những đơn vị cối và phi công drone thường xuyên phải đấu súng với lính Nga", người này nói.

Các phi công drone Ukraine thừa nhận không thể làm nhiệm vụ hiệu quả do liên tục bị lực lượng Nga áp sát, cũng như không thể phân biệt được vị trí của đơn vị bạn và đối phương.

"Tuyến phòng thủ thứ hai với drone không thể hoạt động, dù chiếm 90% sức mạnh tác chiến. Chúng tôi không thể tấn công lực lượng Nga ở ngoại ô Pokrovsk. Nếu không có drone, Nga sẽ áp đảo chúng tôi vì họ luôn có lợi thế về quân số", một phi công drone Ukraine nói.

Một khu vực tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk ngày 7/10. Ảnh: Kyiv Independent

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 1/11 khẳng định Kiev vẫn kiểm soát được tình hình tại Pokrovsk, bất chấp đợt tấn công dữ dội của đối phương. "Chúng tôi đang tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt và đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Pokrovsk. Thành phố vẫn đứng vững. Không có chuyện bị bao vây hay phong tỏa", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin, nhưng cho biết đã ngăn chặn nhiều nỗ lực phá vây của lực lượng Ukraine trong thành phố. Quân đội Nga ngày 1/11 thông báo vô hiệu hóa chiến dịch đổ bộ bằng trực thăng của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), khiến 11 đặc nhiệm Ukraine thiệt mạng.

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Trong vòng hai tháng qua, quân đội Nga đã tạo gọng kìm lớn nhằm vây chặt Pokrovsk và Mirnograd, do hai thành phố có liên kết chặt chẽ về mặt hậu cần. Giới chuyên gia Ukraine cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.

Nguyễn Tiến (Theo Hromadske, Reuters, Ukrinform)