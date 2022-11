Shakira - 'nữ hoàng' nhạc World Cup

Shakira được mệnh danh là "nữ hoàng" nhạc World Cup với các ca khúc "Hips don't lie Bamboo", "Waka Waka", "La la la".

Nghệ sĩ sẽ hát trong lễ khai mạc World Cup 2022 tại sân Al Bayt, Qatar vào ngày 20/11. Theo tờ Musicmundial, FIFA mời cô tái xuất do các ca khúc họ tung ra trước đó không thành công như mong đợi. Hayya Hayya (Better Together) - bài hát do Trinidad Cardona, Davido và Aisha thể hiện, chỉ đạt được 27 triệu lượt xem sau bảy tháng ra mắt trên Youtube, nhận hàng loạt bình luận yêu cầu FIFA sử dụng lại Waka Waka của Shakira.

Theo Billboard, Shakira chứng minh sức ảnh hưởng với World Cup qua hàng loạt ca khúc biểu tượng mà các nghệ sĩ sau này khó vượt qua. Tờ Rolling Stone cho rằng công thức thành công trong các sản phẩm của Shakira là: Giai điệu Latin bắt tai, vũ điệu "nóng bỏng" cùng sức ảnh hưởng từ tên tuổi của cô.

Shakira hát 'Hips don't lie' Shakira biểu diễn "Hips don't lies/Bamboo" trong trận đấu cuối tại World Cup 2006 ở Đức. Video: TFI

Shakira bắt đầu mối duyên với World Cup từ năm 2006, với Hips don't lies/Bamboo. Trái với giai điệu trầm và sâu lắng của ca khúc chính thức năm ấy - The time of our lives, bài hát của cô khuấy động bầu không khí khắp các sân vận động ở Đức lúc ấy, khiến mọi khán giả đều muốn nhún nhảy. Trong một cuộc phỏng vấn, ca sĩ nói tên bài hát được lấy cảm hứng từ cuộc trò chuyện của cô với các nhạc sĩ. Cô giải thích khi nghe thấy một điệu nhạc thực sự hấp dẫn, cô sẽ vô thức lắc hông: "Cái hông của tôi sẽ không bao giờ nói dối. Nếu nó không lắc lư, chứng tỏ giai điệu này chưa ổn".

Shakira đã biểu diễn Hips đon't lie tại khai mạc World Cip 2006 tại Munich và trước trận đấu cuối cùng ở Berlin, thu hút lần lượt 500 triệu và 700 triệu người xem truyền hình lúc ấy. Năm 2021, Time Out New York xếp Hips don't lie đứng thứ 11 danh sách Ca khúc pop hay nhất mọi thời.

Shakira - Waka Waka MV "Waka Waka". Video: Youtube Shakira

Bốn năm sau, Shakira là người hát ca khúc chính thức của kỳ World Cup tại Nam Phi - Waka Waka. Lúc ấy, nhiều người dân châu Phi nhận xét việc "nữ hoàng Latin" được chọn hát tại giải đấu lần đầu được tổ chức ở "lục địa đen" là không phù hợp, cho rằng cô nên nhường cơ hội cho các nghệ sĩ bản địa. Nhưng sức hút của Waka Waka đã chứng minh tất cả.

Ca khúc được viết lời, sản xuất bởi Shakira và John Hill, trong đó sử dụng đoạn nhạc mẫu từ bài hát năm 1986 của ban nhạc Cameroon Golden Sounds. Nội dung nhạc phẩm khuyến khích mỗi người theo đuổi mục tiêu của bản thân, chiến đấu như những người lính.

Fraser McAlpine của BBC Music Chart Blog chấm 4/5 cho ca khúc, ca ngợi giai điệu kết hợp sôi động từ các nhạc cụ châu Phi. Theo Fraser, vượt qua ý nghĩa một ca khúc nói về bóng đá, Waka Waka nói về nỗ lực giải quyết nhiều vấn nạn thiếu thốn ở các nước châu Phi. Copsey từ Digital Spy nói "ca khúc hấp dẫn một cách kỳ lạ", dù không đánh giá cao phần lời bài hát. Billboard xếp Waka Waka vào danh sách 50 bài hát Latin hay nhất thập niên 2010. Trong danh sách những bài hát cổ vũ World Cup hay nhất mọi thời của nhiều tạp chí, ca khúc luôn giành vị trí cao.

Shakira hát 'La la la' MV "La la la" của Shakira. Video: Youtube Shakira

La la la được giới thiệu ở kỳ World Cup 2014 tại Brazil, là ca khúc thứ hai của giải đấu. Nhạc phẩm mang âm hưởng nhạc dance đặc trưng của Brazil, kết hợp giai điệu electro house. Phần lời và nhạc lấy cảm hứng từ tiếng trống, những dòng kinh cầu nguyện của người dân Brazil. Vì thế, ca khúc vừa sôi động, vừa mang nét bí ẩn, hào hùng. Trong video, Shakira tôn vinh nhiều đặc trưng văn hóa của người Brazil gốc Phi.

Thanh Thanh