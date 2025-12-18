VnExpress Thể thao

SEA Games ngày 18/12: Tâm điểm chung kết Việt Nam - Thái Lan

Thái LanTrong ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 33, thể thao Việt Nam có khả năng giành HC vàng ở nhiều môn, đặc biệt là bóng đá.

Giờ Hà Nội (GMT+7)
  • Khép lại ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 64 HC vàng, 69 HC bạc và 94 HC đồng, tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Khoảng cách với đoàn đứng thứ hai Indonesia hiện là 8 HCV, trong khi chủ nhà Thái Lan vẫn dẫn đầu tuyệt đối.

    Tối nay, U22 Việt Nam đá trận chung kết bóng đá nam gặp chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala (19h30). Đây được xem là trận cầu đinh của SEA Games 33, không chỉ quyết định tấm HC vàng danh giá mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, lúc 16h30, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tranh HC vàng với Indonesia.

    Thanh Nhàn (phải) hôn lên quốc kỳ sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng ở trận gặp Philippines. Ảnh: Hiếu Lương

    Trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 33, thể thao Việt Nam có khả năng giành HC vàng ở nhiều môn khác. Ở nội dung bơi mặt nước mở môn bơi lội, Mai Trần Anh Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng (10km nam), Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (10km nữ) tham gia tranh tài tại vòng chung kết.

    Môn triathlon, Lê Thị Yến Như, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Bích Vân (Duathlon tiếp sức nữ), Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản (Duathlon tiếp sức nam), Lê Thị Bích, Nguyễn Lê (Duathlon tiếp sức hỗn hợp) có hy vọng giành HC vàng.

    Đỗ Ngọc Linh (tự do 50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Linh (tự do 53kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (tự do 57kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (tự do 62kg nữ) thi đấu vòng loại môn vật vào buổi sáng. Nếu chơi tốt, họ sẽ có cơ hội tranh HC vàng SEA Games vào buổi chiều.

    Ở đấu kiếm, Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm ba cạnh và đồng đội nữ kiếm chém, những nội dung từng mang về thành tích cao trong khu vực.

    Ngoài ra, các môn cầu mây (chung kết 4 người nam, 4 người nữ), nhảy cầu, bắn cung, đua thuyền truyền thống, thể thao điện tử, cầu mây, sailing, bóng chuyền bãi biển cũng được kỳ vọng sẽ giành HC vàng.

Lịch thi đấu SEA Games 2025 của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 18/12

Thời gian Môn thi đấu / Địa điểm Nội dung Vòng Vận động viên / Đối thủ
14:00 Nhảy cầu (Assumption University) 3M Springboard Nam Chung kết Đinh Anh Tuấn
10:00 Bơi mặt nước mở (Chon Buri) 10 Km Nam Chung kết Mai Trần Anh Tuấn
10:00 Bơi mặt nước mở (Chon Buri) 10 Km Nam Chung kết Nguyễn Huy Hoàng
10:10 Bơi mặt nước mở (Chon Buri) 10 Km Nữ Chung kết Võ Thị Mỹ Tiên
10:10 Bơi mặt nước mở (Chon Buri) 10 Km Nữ Chung kết Nguyễn Ngọc Tuyết Hân
09:30 Bắn cung (Bangkok) Đồng đội Nữ cung 3 dây Tranh đồng Việt Nam - Thái Lan
10:30 Bắn cung (Bangkok) Đồng đội Nam cung 3 dây Tranh đồng Việt Nam - Indonesia
13:20 Bắn cung (Bangkok) Compound Mixed Team Chung kết Việt Nam - Thái Lan
13:40 Bắn cung (Bangkok) Cung Nữ 3 dây Tranh đồng
14:00 Bắn cung (Bangkok) Cung Nữ 3 dây Chung kết
14:20 Bắn cung (Bangkok) Cung Nam 3 dây Tranh đồng
14:40 Bắn cung (Bangkok) Cung Nam 3 dây Chung kết
19:00 Bóng rổ 5x5 (Bangkok) Đồng đội Nữ Xếp hạng Việt Nam - Singapore
10:30 Đua thuyền truyền thống (Rayong) Thuyền 10 nữ 200M Chung kết lần 1
11:30 Đua thuyền truyền thống (Rayong) Thuyền 10 nữ 200M Chung kết lần 2
14:00 Đua thuyền truyền thống (Rayong) Thuyền 20 Hỗn hợp 200M Chung kết lần 1
15:00 Đua thuyền truyền thống (Rayong) Thuyền 20 Hỗn hợp 200M Chung kết lần 2
09:00 Cờ vua (Bangkok) Đồng đội Cờ nhanh 2 nam Vòng loại N.N. Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Bành Gia Huy
09:00 Cờ vua (Bangkok) Đồng đội Cờ nhanh 2 nữ Vòng loại P.L. Thảo Nguyên, V.T. Kim Phụng, B.N. Thùy Dương
09:00 Cờ vua (Bangkok) Cờ Maruk nhanh 4 nam Vòng loại
10:00 Thể thao điện tử (Bangkok) Arena of Valor (AOV) Nam Vòng bảng Việt Nam - Philippines
12:00 Thể thao điện tử (Bangkok) Arena of Valor (AOV) Nam Vòng bảng Việt Nam - Lào
14:00 Thể thao điện tử (Bangkok) Arena of Valor (AOV) Nam Vòng bảng Việt Nam - Thái Lan
17:30 Thể thao điện tử (Bangkok) Arena of Valor (AOV) Nam CK nhánh thắng/thua
10:00 Đấu kiếm (Bangkok) Đồng đội Nam kiếm liễu Vòng loại Việt Nam - Philippines
10:00 Đấu kiếm (Bangkok) Đồng đội Nữ kiếm ba cạnh Vòng loại Việt Nam
10:00 Đấu kiếm (Bangkok) Đồng đội Nữ kiếm chém Vòng loại Việt Nam - Indonesia
11:45 Đấu kiếm (Bangkok) Các nội dung đồng đội Bán kết
13:45 Đấu kiếm (Bangkok) Các nội dung đồng đội Chung kết
19:30 Bóng đá (Bangkok) Nam Chung kết Việt Nam - Thái Lan
16:30 Futsal Nữ (Bangkok) Nữ Chung kết Việt Nam - Indonesia
19:00 Futsal Nữ (Bangkok) Nam Vòng loại Việt Nam - Thái Lan
14:00 Thể dục Aerobic (Pathum Thani) Mixed Pair Vòng loại Nguyễn Tất Việt, Nguyễn Phương Anh
15:00 Thể dục Aerobic (Pathum Thani) Group Vòng loại Hoàng Gia Bảo và đồng đội
10:00 Trượt băng tốc độ (Samut Prakan) 1500m Nam Bán kết N. Phúc Gia Hưng, N. Bình Minh
10:40 Trượt băng tốc độ (Samut Prakan) 500m Nữ Bán kết Trần Ngọc Uyên Nhi
10:40 Trượt băng tốc độ (Samut Prakan) 500m Nam Bán kết N. Phúc Gia Hưng, N. Phi Long
10:00 Sailing (Chonburi) Keelboat SSL47 Chung kết Tạ Bá Trọng và đồng đội (11 người)
12:00 Cầu mây (Bangkok) Quadrant Nữ Bán kết Việt Nam - Indonesia
13:00 Cầu mây (Bangkok) Quadrant Nam Bán kết Việt Nam - Thái Lan
16:00 Cầu mây (Bangkok) Quadrant Nữ Chung kết
17:00 Cầu mây (Bangkok) Quadrant Nam Chung kết
09:45 Bắn súng (Bangkok) 25m súng ngắn nhanh (Cá nhân/Đồng đội) Vòng loại Hà Minh Thành, Trần Công Hiếu, Phạm Quang Huy
09:00 Bắn đĩa bay (Ratchaburi) Compak Sporting đồng đội Nữ Xếp hạng Mai Anh Tuấn, Trần Khắc Đang, Nguyễn Minh Quang
10:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nam Vòng bảng Nguyễn Anh Tú - Malaysia
10:40 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nam Vòng bảng Nguyễn Đức Tuân - Philippines
12:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nữ Vòng bảng Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Philippines
14:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nam Vòng bảng Nguyễn Anh Tú - Myanmar
14:40 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nam Vòng bảng Nguyễn Đức Tuân - Myanmar
16:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nữ Vòng bảng Nguyễn Thị Nga - Malaysia
16:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nữ Vòng bảng Nguyễn Khoa Diệu Khánh - Myanmar
19:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nam Tứ kết
20:00 Bóng bàn (Nonthaburi) Đơn Nữ Tứ kết
06:30 Triathlon (Rayong) Duathlon tiếp sức nữ Chung kết Lê Thị Yến Như, N.T. Phương Trinh, N.T. Bích Vân
08:15 Triathlon (Rayong) Duathlon tiếp sức nam Chung kết N. Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản
10:30 Triathlon (Rayong) Duathlon tiếp sức hỗn hợp Chung kết Lê Thị Bích, N. Lê Hoàng Vũ, N.T. Bích Vân, P. Tiến Sản
09:00 Bóng chuyền bãi biển (Chonburi) Đôi Nữ Vòng loại Việt Nam - Indonesia
13:00 Bóng chuyền bãi biển (Chonburi) Đội Nam Bán kết Việt Nam - Thái Lan
15:00 Bóng chuyền trong nhà (Bangkok) Nam Bán kết Việt Nam - Indonesia
10:00 Vật (Sriracha Chonburi) Tự do Nữ (50kg, 53kg, 57kg, 62kg) Vòng loại Đỗ Ngọc Linh, N.T. Mỹ Linh, N.T. Mỹ Trang, N.T. Mỹ Hạnh
15:00 Vật (Sriracha Chonburi) Tự do Nữ (50kg, 53kg, 57kg, 62kg) Chung kết
