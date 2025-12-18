SEA Games ngày 18/12: Tâm điểm chung kết Việt Nam - Thái Lan

Khép lại ngày 17/12, đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 64 HC vàng, 69 HC bạc và 94 HC đồng, tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương. Khoảng cách với đoàn đứng thứ hai Indonesia hiện là 8 HCV, trong khi chủ nhà Thái Lan vẫn dẫn đầu tuyệt đối.

Tối nay, U22 Việt Nam đá trận chung kết bóng đá nam gặp chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala (19h30). Đây được xem là trận cầu đinh của SEA Games 33, không chỉ quyết định tấm HC vàng danh giá mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam. Trước đó, lúc 16h30, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ tranh HC vàng với Indonesia.

Thanh Nhàn (phải) hôn lên quốc kỳ sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng ở trận gặp Philippines. Ảnh: Hiếu Lương

Trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 của SEA Games 33, thể thao Việt Nam có khả năng giành HC vàng ở nhiều môn khác. Ở nội dung bơi mặt nước mở môn bơi lội, Mai Trần Anh Tuấn, Nguyễn Huy Hoàng (10km nam), Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (10km nữ) tham gia tranh tài tại vòng chung kết.

Môn triathlon, Lê Thị Yến Như, Nguyễn Thị Phương Trinh, Nguyễn Thị Bích Vân (Duathlon tiếp sức nữ), Nguyễn Lê Hoàng Vũ, Nguyễn Anh Trí, Phạm Tiến Sản (Duathlon tiếp sức nam), Lê Thị Bích, Nguyễn Lê (Duathlon tiếp sức hỗn hợp) có hy vọng giành HC vàng.

Đỗ Ngọc Linh (tự do 50kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Linh (tự do 53kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (tự do 57kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (tự do 62kg nữ) thi đấu vòng loại môn vật vào buổi sáng. Nếu chơi tốt, họ sẽ có cơ hội tranh HC vàng SEA Games vào buổi chiều.

Ở đấu kiếm, Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng ở các nội dung đồng đội nam kiếm liễu, đồng đội nữ kiếm ba cạnh và đồng đội nữ kiếm chém, những nội dung từng mang về thành tích cao trong khu vực.

Ngoài ra, các môn cầu mây (chung kết 4 người nam, 4 người nữ), nhảy cầu, bắn cung, đua thuyền truyền thống, thể thao điện tử, cầu mây, sailing, bóng chuyền bãi biển cũng được kỳ vọng sẽ giành HC vàng.