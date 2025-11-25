SEA Games là gì?

Đông Nam ÁSEA Games là Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á, được tổ chức hai năm một lần.

SEA Games quy tụ các vận động viên xuất sắc của 11 quốc gia trong khu vực. Sự kiện thường diễn ra vào các năm lẻ, bao gồm nhiều môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic, ASIAD cùng một số môn thể thao đặc thù của từng nước đăng cai.

11 quốc gia tham dự SEA Games gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Đây là những thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á – đơn vị chịu trách nhiệm điều phối và giám sát đại hội.

Đội tuyển U23 Việt Nam mừng tấm HC vàng SEA Games 31 - kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà năm 2021. Ảnh: Lâm Thỏa

Ý tưởng tổ chức SEA Games ra đời vào tháng 5/1958. Khi ấy, các đại biểu đến từ các quốc gia ở bán đảo Đông Nam Á tham dự Đại hội Thể thao châu Á 1958 tại Tokyo, Nhật Bản và đã họp và thống nhất thành lập một tổ chức thể thao. Tại đó, ông Luang Sukhum Nayaoradit, người sau này làm Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan, đặt tên cho tổ chức này là SEAP Games.

Tháng 12/1959, Thái Lan tổ chức kỳ Đại hội thể thao Bán đảo Đông Nam Á (SEAP Games) đầu tiên với 12 môn thể thao. Đại hội lần đầu ở Bangkok chỉ có số thành viên tham dự tương đương số lượng của một đoàn thể thao của một nước ngày nay, gồm 800 quan chức và vận động viên. Trong đó, Thái Lan đã cử tới 194 quan chức và vận động viên.

Việt Nam lần đầu tiên tham gia SEAP Games vào năm 1989 tại Kuala Lumpur (Malaysia), ở kỳ đại hội thứ 15. Trước đó, từ năm 1959 đến 1975, miền Nam Việt Nam cũng từng góp mặt. Sau khi thống nhất đất nước, thể thao Việt Nam trở lại sân chơi khu vực từ năm 1989 và liên tục tham gia cho đến nay.

Từ năm 1977, đại hội mở rộng thành SEA Games, sau khi Indonesia và Philippines được mời gia nhập. Từ đó, giải trở thành sự kiện dành cho toàn bộ Đông Nam Á và giữ tên gọi này cho đến nay. Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 từ năm 2003.

SEA Games thường diễn ra trong khoảng 10–14 ngày. Bên cạnh các môn thể thao chính thống, đại hội còn cho phép nước chủ nhà đề xuất thêm các môn thế mạnh, tạo nên sự đa dạng và bản sắc riêng cho từng kỳ tổ chức. Mỗi kỳ đại hội có sự tham gia của khoảng 5.000 - 12.000 vận động viên và quan chức thể thao, tùy theo số lượng môn thi đấu mà nước chủ nhà lựa chọn.

Qua hơn 60 năm phát triển, SEA Games đã trở thành biểu tượng của tinh thần hữu nghị khu vực, là sân chơi quan trọng để các nền thể thao Đông Nam Á phát triển và khẳng định bản sắc.

Vy Anh