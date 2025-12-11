SEA Games 33 sẽ tìm ra người Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây?

Thái LanNếu thi đấu với phong độ cao nhất, VĐV Thái Lan Puripol Boonson có thể lập kỷ lục tại SEA Games 33 chiều nay, qua đó phá bỏ suy nghĩ người Đông Nam Á không thể chạy 100m dưới 10 giây.

Kỷ lục chạy 100m của Puripol Boonson là 10,06 giây, được lập tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2023 ở Trung Quốc. Còn trong năm nay, anh đạt thành tích tốt là 10,15 giây hồi tháng 5.

"Tôi muốn lập kỷ lục cá nhân chạy 100m dưới 10 giây", Puripol nói với Siam Sport. "SEA Games 33 rất đặc biệt khi tổ chức tại Thái Lan, còn điền kinh diễn ra tại sân Supachalasai, nơi tôi thi đấu khi còn nhỏ và là một trong những địa điểm yêu thích".

VĐV Thái Lan Puripol Boonson giành HC vàng chạy 100m tại SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Ảnh: AFP

Ngoài kỷ lục, chân chạy 19 tuổi muốn tái lập hat-trick HC vàng 100m, 200m và 4x100m, như từng làm tại SEA Games 31 ở Việt Nam. Cách đây hai năm ở Campuchia, siêu sao điền kinh Thái Lan gặp chấn thương cơ đùi sau ngay ở chung kết 200m và lỡ hẹn. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn ẵm trọn HC vàng hai cự ly ngắn nhờ công Soraoat Dabbang.

Puripol cho biết anh đang ở trạng thái thể lực tốt nhất và đang trải qua quá trình huấn luyện chuyên sâu. Gentry Bradley, HLV người Mỹ từng giành HC vàng 200m và 4x100 tại Đại hội Thể thao Sinh viên Mỹ 1997, đã được mời về dẫn dắt các chân chạy nước rút Thái Lan, nhằm phát huy tối đa tiềm năng.

Ngoài Puripol, Đông Nam Á còn có Azeem Fahmi của Malaysia từng chạy 100m trong 10,09 giây. Tuy nhiên, SEA Games 33 sẽ không được chứng kiến cuộc đối đầu đỉnh cao tại sân Supachalasai, do Fahmi bận học đại học.

Kỷ lục chạy 100m nam ở SEA Games là 10,17 giây, do VĐV Suryo Agung Wibowo của Indonesia lập tại SEA Games 2009 tại Lào. Kỷ lục châu Á là 9,83 giây thuộc về Su Bingtian (Trung Quốc) lập năm 2021. Kỷ lục thế giới vẫn do Usain Bolt nắm giữ từ năm 2009, với 9,58 giây.

VĐV Việt Nam Ngần Ngọc Nghĩa đang giữ kỷ lục Quốc gia chạy 100m nam, với 10,35 giây lập tại SEA Games 31. Ảnh: Đức Đồng

Sau thời Suryo, người tiệm cận nhất đến thành tích này là Soraoat Dabbang, với 10,37 giây, để giành HC vàng SEA Games 32. Kể từ kỳ đầu tiên vào năm 1959, Đông Nam Á vẫn ngóng chờ một cái tên có thể lật trang sử mới cho nội dung nước rút này.

Báo Singapore Straits Times đã hỏi nhiều chuyên gia và cựu VĐV về điều gì đã ngăn cản các chân chạy nước rút Đông Nam Á tiệm cận với thế giới. Cựu VĐV điền kinh Singapore UK Shyam cho rằng yếu tố di truyền là chìa khóa để đạt được thành tích thế giới. Ông lấy dẫn chứng về huyền thoại bơi Joseph Schooling, người từng giành HC vàng Olympic 2016, chỉ xuất hiện khoảng 20 đến 30 năm một lần.

HC vàng chạy 100m SEA Games 1969 Kunalan thì cho rằng huấn luyện chuyên biệt là chìa khóa. "Không có hai cá nhân nào giống nhau. HLV cần thời gian để quyết định mỗi VĐV cần làm gì", ông nói.

Huyền thoại chạy nước rút Malaysia Nazmizan cho rằng di truyền quyết định điểm xuất phát, nhưng cơ sở hạ tầng sẽ quyết định VĐV tiến xa đến đâu. Các VĐV Đông Nam Á có sức mạnh tự nhiên và sự bùng nổ kém hơn các khu vực khác. Để vượt qua rào cản, họ cần có HLV giỏi, hỗ trợ khoa học thể thao, dinh dưỡng, phục hồi và thường xuyên được thi đấu với những người giỏi nhất.

Nâng cao môi trường cạnh tranh cũng là điều Nazmizan mong mỏi ở Đông Nam Á. "Nếu khu vực chỉ có vài người chạy dưới 10,3 giây, nó sẽ giới hạn hiệu suất của toàn bộ VĐV", ông cho biết. "Chạy dưới 10,1 giây ở Mỹ, Jamaica không được coi là ghê gớm. Còn 10,3 giây ở Đông Nam Á là mức cao. Điều đó hạn chế sự tiến bộ".

Điền kinh SEA Games 33 diễn ra từ ngày 11/12 đến 16/12. 339 VĐV từ 9 Quốc gia sẽ tranh tài ở 47 nội dung tranh huy chương. Thái Lan tham dự đông nhất với 80 VĐV. Xếp sau là Philippines (61), Việt Nam (50), Malaysia (49), Singapore (39), Indonesia (30), Myanmar (15), Lào (9), Timor Leste (6).

Thái Lan đặt mục tiêu giành tối thiểu 17 HC vàng để đứng nhất. Mục tiêu tối thiểu của Việt Nam là 12 HC vàng.

Trung Thu tổng hợp