SEA Games 33 diễn ra khi nào?

Thái LanĐại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2025 được tổ chức tại Thái Lan, từ ngày 3 đến 20/12.

SEA Games 33 đánh dấu lần thứ bảy Thái Lan đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á, sau các năm 1959, 1967, 1975, 1985, 1995 và 2007. Năm nay, sự kiện diễn ra ở thủ đô Bangkok cùng với hai tỉnh Chonburi và Songkhla. Bangkok từng 4 lần tổ chức Đại hội, trong đó có kỳ giải đầu tiên vào năm 1959. Năm nay, Bangkok sẽ là trung tâm của Đại hội, tỉnh Chonburi tổ chức các môn thi đấu ngoài trời, còn Songkhla phụ trách một số môn bóng đá và thể thao biển

Sự kiện năm nay dài 12 ngày, với 574 nội dung ở 50 môn thi đấu. Thái Lan ưu tiên các môn thể thao Olympic và hạn chế môn "tự chọn", nhằm hướng SEA Games trở thành sân chơi nâng cao chất lượng, tiệm cận chuẩn quốc tế.

Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 với khoảng 1.000 thành viên, tranh tài ở 45 môn thể thao. Ảnh: SG

Đại hội lần thứ 33 được xem là một trong những kỳ SEA Games có quy mô "khủng" nhất lịch sử với cơ cấu tổ chức chặt chẽ được chia làm 3 nhóm môn.

Nhóm 1 (bắt buộc và được ưu tiên tối đa nội dung) gồm:Thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước, bơi nghệ thuật), điền kinh, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, canoeing và rowing, xe đạp, đua ngựa nghệ thuật, đấu kiếm, bóng ném, hockey, judo, bóng bầu dục, sailing, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, vật, trượt băng, golf, hockey trên băng, cử tạ.

Nhóm 2 gồm: Bóng chày và bóng mềm, billiards & snooker, quyền Anh, bóng sàn, Thể thao điện tử (e-sports), muay, bóng lưới, pencak silat, bi sắt, cầu mây, squash, bowling, karate, jujitsu, wushu, kabaddi, teqball, kickboxing, bóng gỗ, cờ.

Nhóm 3 gồm: Ném đĩa, kéo co, thể thao trên không. Nhóm 3 có 12 nội dung, mang ý nghĩa thi đấu trình diễn, không trao huy chương.

Thái Lan loại bỏ hầu hết các môn võ lạ, chỉ giữ lại Muay (môn thế mạnh của họ) và Pencak Silat. Nhưng môn bị lược bỏ ảnh hưởng lớn đến đoàn Việt Nam là vovinam - môn võ hồn quốc túy của nước ta, hay Lặn - môn thường được xem như "mỏ vàng" của thể thao Việt Nam.

Đặc biệt, nhờ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại sẵn có, Thái Lan còn đưa vào các môn thể thao mùa đông như Trượt băng và Khúc côn cầu trên băng. Trong nỗ lực chuẩn hóa chuyên môn, nước chủ nhà hạn chế tối đa các môn thể thao địa phương ít phổ biến. Thay vào đó, họ bổ sung những nội dung thi đấu có độ khó cao nhằm kiểm tra trình độ thực chất của vận động viên. Động thái này cho thấy Thái Lan muốn các tấm huy chương SEA Games phải thực sự có giá trị về mặt chuyên môn quốc tế, thay vì chạy theo số lượng.

Do đặc thù về thời gian, hai môn bóng đá và đánh bóng trên lưng ngựa (polo) sẽ khởi tranh sớm nhất, từ 3/12, tức sáu ngày trước lễ khai mạc. Cầu lông và khúc côn cầu cũng được tổ chức sớm, từ 7/12.

11 quốc gia tham dự SEA Games 33 gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste. Đây là những thành viên của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á – đơn vị chịu trách nhiệm điều phối và giám sát đại hội.

Tại SEA Games 32 ở Campuchia hai năm trước, Việt Nam giành 136 HC vàng, 105 HC bạc và 114 HC đồng để đứng đầu khu vực. Tại SEA Games 31 trên sân nhà năm 2021, đoàn thể thao Việt Nam đạt cột mốc lịch sử với kỷ lục 205 HC vàng.

Vy Anh