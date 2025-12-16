SEA Games 33 'diễn lại' lễ trao huy chương vì nhầm quốc kỳ

Môn đi bộ và marathon diễn ra chiều 14/12 tại Happy and Healthy Bike Lane, cách Bangkok khoảng 30 km. Nhưng đến 16h chiều 15/12, Ban tổ chức mới trao giải tại sân Supachalasai nằm ở trung tâm Thủ đô.
Ở nội dung đi bộ 20km nam, các VĐV đoạt huy chương lần lượt lên nhận giải là Hendro (Indonesia - HC vàng), Naing Lin Tun (Myanmar - HC bạc) và Nguyễn Thành Ngưng (Việt Nam - HC đồng).
Nhưng sau đó, Myanmar phát hiện không có quốc kỳ của họ trên màn hình LED của sân, mà chỉ có Indonesia, Việt Nam và Malaysia do nhầm lẫn.
Sự việc sau đó được Myanmar báo cáo với Ban tổ chức, yêu cầu trao giải lại và được đồng thuận.
Riêng Thành Ngưng, do ở lại cổ vũ các đồng đội, vẫn còn giữ huy chương và linh vật trên tay, sẵn sàng đưa Ban tổ chức.
Do không gom lại đủ huy chương đã phát ra, Ban tổ chức "chữa cháy" bằng việc lấy một bộ huy chương và linh vật khác "trao tạm" cho VĐV Myanmar.
Đến 20h cùng ngày, lễ trao giải lại được diễn ra, VĐV Lin Tun của Myanmar "diễn" động tác ăn mừng như thật khi được xướng tên lên nhận HC bạc từ lãnh đạo chủ nhà Thái Lan.
Lần này, màn hình trên sân hiển thị đúng thứ tự quốc kỳ của ba nước đoạt huy chương.
Lễ trao giải lại môn đi bộ 20 km. Video: Đức Đồng
"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử theo dõi điền kinh, tôi thấy trường hợp hy hữu này”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam nói với VnExpress.
Đức Đồng