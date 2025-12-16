SEA Games 33 'diễn lại' lễ trao huy chương vì nhầm quốc kỳ

Môn đi bộ và marathon diễn ra chiều 14/12 tại Happy and Healthy Bike Lane, cách Bangkok khoảng 30 km. Nhưng đến 16h chiều 15/12, Ban tổ chức mới trao giải tại sân Supachalasai nằm ở trung tâm Thủ đô.

Ở nội dung đi bộ 20km nam, các VĐV đoạt huy chương lần lượt lên nhận giải là Hendro (Indonesia - HC vàng), Naing Lin Tun (Myanmar - HC bạc) và Nguyễn Thành Ngưng (Việt Nam - HC đồng).