Sẽ lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân.

Theo thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp với Ban Nghiên cứu phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV) mới đây, lãnh đạo Chính phủ giao ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT, và ông Don Lam - Tổng giám đốc VinaCapital, cùng các thành viên Ban IV nghiên cứu, thành lập Quỹ phát triển kinh tế tư nhân.

Ban IV được yêu cầu báo cáo Thủ tướng việc lập quỹ trong tháng 8. Chính phủ sẽ đồng hành, hỗ trợ trong quá trình xây dựng và vận hành quỹ nhằm bảo đảm hiệu quả, đúng định hướng.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Ban IV, việc lập quỹ này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp hiện phụ thuộc nhiều vào nguồn tiền ngắn hạn, và khó chứng minh năng lực để tiếp cận vốn ngân hàng.

Do đó, mô hình quỹ đầu tư với tư duy nuôi dưỡng và phát triển doanh nghiệp, cùng tinh thần "dám chấp nhận rủi ro", là phù hợp với mục tiêu thúc đẩy kinh tế tư nhân trong Nghị quyết 68.

Song song đó, Thủ tướng yêu cầu Ban IV phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thường niên chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Theo Ban IV, sự kiện sẽ thể hiện tinh thần "công - tư đồng kiến tạo", được kỳ vọng hình thành "hội nghị Diên Hồng về kinh tế cấp quốc gia".

Ban IV cũng được giao nghiên cứu, tìm kiếm các điển hình tốt, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, để tôn vinh, nhân rộng sáng kiến và tạo sức lan tỏa.

Hồi tháng 5, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 68, trong đó coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Để thực thi, Thủ tướng yêu cầu kinh tế tư nhân tăng tốc, bứt phá. Thêm vào đó, các biện pháp để tháo gỡ vướng mắc về thể chế cần được đẩy mạnh, huy động tối đa nguồn lực của toàn xã hội.

Thủy Trương