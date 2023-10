Sẽ điều tra nhiều cán bộ trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội

Công an đang mở rộng điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người chết và làm rõ "có đủ căn cứ xử lý hình sự nhóm cán bộ nhà nước" liên quan việc này hay không.

Ngày 2/10, tại cuộc họp báo quý do Bộ Công an tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết như trên với quan điểm "xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an Hà Nội đã đăng ký vụ án này vào diện Thành ủy theo dõi, chỉ đạo.

Sau vụ cháy, Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ba cơ sở Đảng thuộc quận Thanh Xuân (Ban Thường vụ Quận ủy, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025) để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Cục Phó Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cho biết việc thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chỉ áp dụng với nhà ở riêng lẻ có chiều cao từ 7 tầng trở lên hoặc chung cư cao tầng. Tuy nhiên, các chung cư mini đều xin giấy phép nhà ở riêng lẻ dưới 6 tầng rồi "xây chui" nhiều tầng.

"Với các căn hộ như thế này, việc quản lý phòng cháy chữa cháy thuộc trách nhiệm của UBND cấp xã, phường", ông Khương nói tại cuộc họp báo.

Hiện trường vụ cháy chung cư minin khiến 56 người chết. Ảnh: Giang Huy

Đêm 12 rạng sáng 13/9, chung cư mini cao 10 tầng với 45 căn hộ ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân bốc cháy dữ dội. Tối 13/9, Công an cho hay vụ cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương.

Sau một tuần, nguyên nhân gây cháy được công bố do "chập mạch điện đường dây dẫn điện tại khu vực của bình ắc quy" nằm ở phần đầu của chiếc xe máy tay ga để ở tầng một. Lửa từ đây lan vào khu vực cáp điện và các hộp công tơ điện...

Chung cư mini bị cháy cao vượt trội so với nhà xung quanh, nằm trong ngõ chỉ rộng 3 m. Ảnh: Giang Huy

Theo giấy phép xây dựng của quận Thanh Xuân cấp tháng 3/2015, công trình xây nhà ở riêng lẻ 6 tầng, diện tích xây dựng tầng một 167 m2, mật độ 70%, tổng chiều cao 20,2 m. Thực tế, chủ đầu tư đã biến công trình nhà ở thấp tầng thành chung cư mini cao 10 tầng, diện tích xây dựng 230 m2, chia thành 45 căn hộ để bán.

Cùng ngày 13/9, chủ chung cư mini Nghiêm Quang Minh bị khởi tố, tạm giam 4 tháng để điều tra tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Phạm Dự