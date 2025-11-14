Sạt lở kéo sập quầy bar, cuốn phăng bãi cát 50 m

Sạt lở làm hư hại nhiều công trình của doanh nghiệp và người dân. Đầu tháng 11, quầy bar rộng hàng trăm m2 của một khu du lịch trên đường Lạc Long Quân bị sóng biển đánh sập. Điểm sạt lở mới xuất hiện trên dải bờ biển này trong năm nay.
Sạt lở làm hư hại nhiều công trình của doanh nghiệp và người dân. Đầu tháng 11, quầy bar rộng hàng trăm m2 của một khu du lịch trên đường Lạc Long Quân bị sóng biển đánh sập. Điểm sạt lở mới xuất hiện trên dải bờ biển này trong năm nay.
Biển ăn sâu vào bờ, kéo sập phần đế công trình. Nhân viên khu du lịch cho biết trước đây từ quầy bar ra mép nước khoảng 40-50 m.
Biển ăn sâu vào bờ, kéo sập phần đế công trình. Nhân viên khu du lịch cho biết trước đây từ quầy bar ra mép nước khoảng 40-50 m.
Khu du lịch đã tạm ngừng phục vụ khu vực quầy bar, thuê người dọn dẹp, đưa những khối bêtông, gạch, đá, gỗ, sắt thép hư hỏng ra khỏi bãi biển.
Khu du lịch đã tạm ngừng phục vụ khu vực quầy bar, thuê người dọn dẹp, đưa những khối bêtông, gạch, đá, gỗ, sắt thép hư hỏng ra khỏi bãi biển.
Dọc bãi biển từ An Bàng đến Cửa Đại, nhiều nhà hàng và điểm lưu trú bị ảnh hưởng do biển xâm thực. Sóng đánh mạnh tạo thành vách đứng cao 6-7 m phía sau dãy nhà hàng, homestay, quán cà phê trên đường Nguyễn Phan Vinh.
Tại khu vực biển An Bàng và Cửa Đại, sạt lở xuất hiện ở nhiều vị trí, tiếp tục đe dọa các cơ sở kinh doanh.
Dọc bãi biển từ An Bàng đến Cửa Đại, nhiều nhà hàng và điểm lưu trú bị ảnh hưởng do biển xâm thực. Sóng đánh mạnh tạo thành vách đứng cao 6-7 m phía sau dãy nhà hàng, homestay, quán cà phê trên đường Nguyễn Phan Vinh.
Tại khu vực biển An Bàng và Cửa Đại, sạt lở xuất hiện ở nhiều vị trí, tiếp tục đe dọa các cơ sở kinh doanh.
Sau nhiều lần chống sạt lở bất thành, gia đình chị Nguyễn Thị Loan, 43 tuổi, dùng rọ đá kè quanh căn nhà vốn là điểm kinh doanh bán đồ lưu niệm, ăn uống cho du khách.
Chị Loan cho biết đợt sạt lở lần này, bãi cát xung quanh bị cuốn phăng hàng chục mét, riêng ngôi nhà đã được kè đá còn nguyên vẹn, nhìn trên cao như chiếc mỏ neo ra biển.
Sau nhiều lần chống sạt lở bất thành, gia đình chị Nguyễn Thị Loan, 43 tuổi, dùng rọ đá kè quanh căn nhà vốn là điểm kinh doanh bán đồ lưu niệm, ăn uống cho du khách.
Chị Loan cho biết đợt sạt lở lần này, bãi cát xung quanh bị cuốn phăng hàng chục mét, riêng ngôi nhà đã được kè đá còn nguyên vẹn, nhìn trên cao như chiếc mỏ neo ra biển.
Một số hộ dân trong khu vực đã học theo cách làm kè này, bỏ tiền mua đá hoặc làm kè bêtông về gia cố bãi biển.
Một số hộ dân trong khu vực đã học theo cách làm kè này, bỏ tiền mua đá hoặc làm kè bêtông về gia cố bãi biển.
Những ngày qua, nhiều hộ kinh doanh, nhà dân được quân đội hỗ trợ "vá" tạm bãi biển sạt lở bằng việc dùng các bao cát để gia cố bờ biển, trong khi chờ chính quyền có những giải pháp căn cơ hơn.
Người dân ở biển Tân Thành đã gửi đơn kiến nghị lên lãnh đạo TP Đà Nẵng khẩn trương có giải pháp cứu bờ biển; đồng thời mời các chuyên gia có kinh nghiệm, nghiên cứu những mô hình, công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề này hiệu quả hơn.
Những ngày qua, nhiều hộ kinh doanh, nhà dân được quân đội hỗ trợ "vá" tạm bãi biển sạt lở bằng việc dùng các bao cát để gia cố bờ biển, trong khi chờ chính quyền có những giải pháp căn cơ hơn.
Người dân ở biển Tân Thành đã gửi đơn kiến nghị lên lãnh đạo TP Đà Nẵng khẩn trương có giải pháp cứu bờ biển; đồng thời mời các chuyên gia có kinh nghiệm, nghiên cứu những mô hình, công nghệ tiên tiến để giải quyết vấn đề này hiệu quả hơn.
Lực lượng chức năng đã đặt nhiều bảng cảnh báo khu vực sạt lở, cấm tắm để người dân, du khách không lại gần.
Đầu năm 2025, tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi công dự án chống xói lở bờ biển Hội An trị giá hơn 982 tỷ đồng, sử dụng vốn vay AFD, viện trợ EU và ngân sách địa phương, dự kiến hoàn thành năm 2026. Dự án xây dựng đê chắn sóng ngầm cách bờ 250 m, kết hợp bù cát để khôi phục bãi biển. Tuy nhiên, theo người dân, do dự án chưa hoàn thành, trong đợt mưa bão vừa qua sóng biển đã thay đổi dòng chảy, làm sạt lở khu vực xung quanh.
Lực lượng chức năng đã đặt nhiều bảng cảnh báo khu vực sạt lở, cấm tắm để người dân, du khách không lại gần.
Đầu năm 2025, tỉnh Quảng Nam (cũ) khởi công dự án chống xói lở bờ biển Hội An trị giá hơn 982 tỷ đồng, sử dụng vốn vay AFD, viện trợ EU và ngân sách địa phương, dự kiến hoàn thành năm 2026. Dự án xây dựng đê chắn sóng ngầm cách bờ 250 m, kết hợp bù cát để khôi phục bãi biển. Tuy nhiên, theo người dân, do dự án chưa hoàn thành, trong đợt mưa bão vừa qua sóng biển đã thay đổi dòng chảy, làm sạt lở khu vực xung quanh.
Mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều công trình giao thông ở khu vực Hội An. Trong ảnh, cầu Bà Ngân nối Hội An với khu vực thị xã Điện Bàn (cũ) bị sập một số nhịp cầu, giao thông khu vực này tê liệt. Thành phố đang lên phương án chi 200 tỷ đồng xây mới cầu này.
Mưa lũ cũng làm hư hỏng nhiều công trình giao thông ở khu vực Hội An. Trong ảnh, cầu Bà Ngân nối Hội An với khu vực thị xã Điện Bàn (cũ) bị sập một số nhịp cầu, giao thông khu vực này tê liệt. Thành phố đang lên phương án chi 200 tỷ đồng xây mới cầu này.
Nguyễn Đông
Quỹ Hy vọng - báo VnExpress mở chiến dịch "Cùng đồng bào vượt lũ" nhằm hỗ trợ người dân vượt lên nghịch cảnh thiên tai, tái thiết các trường học bị thiệt hại. Quý độc giả ủng hộ tại đây.