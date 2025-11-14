Sạt lở kéo sập quầy bar, cuốn phăng bãi cát 50 m

Dọc bãi biển từ An Bàng đến Cửa Đại, nhiều nhà hàng và điểm lưu trú bị ảnh hưởng do biển xâm thực. Sóng đánh mạnh tạo thành vách đứng cao 6-7 m phía sau dãy nhà hàng, homestay, quán cà phê trên đường Nguyễn Phan Vinh.

Tại khu vực biển An Bàng và Cửa Đại, sạt lở xuất hiện ở nhiều vị trí, tiếp tục đe dọa các cơ sở kinh doanh.