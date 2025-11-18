Sạt lở đe dọa hàng chục ngôi nhà kiên cố ở Quảng Trị

Chính quyền xã Khe Sanh bố trí công sở không sử dụng sau sáp nhập làm nơi ở tạm thời cho người dân. Trưa 18/11, các hộ dân có nhà bị sạt lở được hàng xóm nấu cơm và ngồi ăn tập trung.

Ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, từ ngày 15/11 đến nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa phổ biến 300-500 mm, một số nơi lớn hơn như thủy điện La Tó (Quảng Trị) 896 mm. Toàn tỉnh ghi nhận có 1.550 nhà dân bị ngập, 86 điểm bị chia cắt. Chiều 18/11, trời tạnh mưa, nước đang rút.