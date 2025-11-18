Sạt lở đe dọa hàng chục ngôi nhà kiên cố ở Quảng Trị

Trưa 17/11, sau một ngày đêm mưa lớn, phần đất phía sau cũng là móng của 11 ngôi nhà liền kề trên đường Hùng Vương và Lê Duẩn bị sạt xuống vực. Trong đó, nửa sau của ba ngôi bị đổ sập.
Anh Nguyễn Quốc Huy cho biết thời điểm sạt lở, vợ anh đang ở phía trước nhà. Phần sau bất ngờ đổ sập, cuốn tủ lạnh, tivi và nhiều tài sản xuống lớp bùn đất. Sinh sống ở đây 8 năm, đây là lần đầu tiên anh chứng kiến sạt lở.
Một người dân dùng dây cảnh báo xuống đường hầm ngôi nhà. Phía trước nhà còn nguyên vẹn, song phía sau thì nứt toác
10 ngôi nhà nằm trên đường Hùng Vương, một nhà nghỉ nằm trên đường Lê Duẩn, phía sau là vực sâu. Sau sạt lở, chính quyền căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm. Hầu hết hộ dân xây nhà tầng kiên cố liền kề. Tầng 1 kinh doanh buôn bán, tầng 2 trở lên làm nơi ở.
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Chính quyền xã Khe Sanh bố trí công sở không sử dụng sau sáp nhập làm nơi ở tạm thời cho người dân. Trưa 18/11, các hộ dân có nhà bị sạt lở được hàng xóm nấu cơm và ngồi ăn tập trung.
Ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông, từ ngày 15/11 đến nay các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa mưa phổ biến 300-500 mm, một số nơi lớn hơn như thủy điện La Tó (Quảng Trị) 896 mm. Toàn tỉnh ghi nhận có 1.550 nhà dân bị ngập, 86 điểm bị chia cắt. Chiều 18/11, trời tạnh mưa, nước đang rút.
Đắc Thành