Sắp xếp trường mầm non đến THCS trong năm 2025

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu các địa phương hoàn thành sắp xếp hệ thống trường mầm non, tiểu học, THCS trước ngày 31/12/2025 để phù hợp mô hình chính quyền hai cấp.

Kết luận ngày 28/11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu các tỉnh, thành phải nhanh chóng rà soát, tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập cấp xã, đồng thời hoàn thành dứt điểm sắp xếp trạm y tế trong năm 2025. Bộ Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ được giao phối hợp địa phương triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Bí thư tỉnh, thành và bộ trưởng phải tăng cường xuống cơ sở để nắm tình hình, tháo gỡ vướng mắc, nhất là việc xử lý trụ sở và tài sản công, bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đồng bộ, không gây xáo trộn dạy học và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo các bộ, ngành sớm rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật theo từng lĩnh vực để sửa đổi, bổ sung, khắc phục mâu thuẫn và chồng chéo, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các lĩnh vực ưu tiên gồm tài chính - ngân sách, đất đai và quy hoạch, cải cách hành chính và chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo dục, đào tạo và y tế.

Lễ khai giảng tại trường tiểu học Bùi Văn Mới, phường Phước Long, TP HCM năm học 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Cả nước hiện có hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh, với hơn 12.000 trường tiểu học, gần 11.000 trường THCS. Việc sắp xếp được định hướng gắn với tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu đặc biệt chú trọng hiện đại hóa hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ cấp xã và sắp xếp hợp lý đội ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ mới. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Bộ Nội vụ đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống chính trị địa phương, nhất là những chủ trương về bộ máy, cán bộ, phân cấp và phân quyền.

Từ tháng 9, Bộ Nội vụ đã đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp hệ thống trường học và bệnh viện công, hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, phục vụ theo khu vực liên xã, phường. Mỗi tỉnh, thành chỉ duy trì tối đa 3 trường dạy nghề, chưa tính các cơ sở tự chủ.

Ngoài hệ thống mầm non đến cấp 3, các trường đại học không đạt chuẩn cũng sẽ được xem xét sáp nhập hoặc giải thể để bảo đảm chất lượng đào tạo và phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục.

Vũ Tuân