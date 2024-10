Sắp diễn ra vòng thuyết trình Data For Life 2024

Vòng thuyết trình cuộc thi Dữ liệu cho cuộc sống - Data For Life 2024 sẽ chọn ra 10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo.

Vòng thuyết trình diễn ra vào 8h ngày 26/10, tại tầng 4, 5, tòa nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Theo đại diện ban tổ chức, ngay sau phần khai mạc, 46 đội thi chia thành hai phòng để tham gia thuyết trình. Danh sách chia phòng và số thứ tự thuyết trình sẽ được ban tổ chức sắp xếp và gửi đến các đội. Các đội thi không ở Hà Nội có thể trình bày trực tuyến.

Kết thúc vòng thuyết trình, 10 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc sẽ vào vòng chung khảo, dự kiến diễn ra ngày 26/11.

BookWorm - đội thi từng tham gia Data For Life 2023 chia sẻ, để chuẩn bị tốt cho vòng thuyết trình và ghi điểm với ban giám khảo, các đội thi cần có chiến lược rõ ràng, từ cách viết và đưa bài bình chọn, đến cách thuyết trình, trang phục...

"Các đội thi nên trình bày rõ ràng, slides ngắn gọn, súc tích, không lan man. Ngoài ra, các bạn cũng cần chuẩn bị kỹ tâm thế để 'hỏi xoáy đáp xoay', chứng minh mình nói được, làm được", đại diện BookWorm chia sẻ kinh nghiệm.

Giải pháp áp dụng nền tảng chuỗi khối, giải thuật mã hoá token cho bảo mật dữ liệu tổ chức cần an ninh thông tin của BookWorm. Ảnh: BookWorm

Về phía ban tổ chức, ông Tạ Hải Tùng - Phó trưởng ban giám khảo cuộc thi cho biết, ban tổ chức cũng đã chuẩn bị nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng và thiết thực cho các thí sinh tham gia cuộc thi Data4Life.

Các đội lọt vào vòng sau sẽ được sắp xếp các mentor là những chuyên gia uy tín từ các đại học và tập đoàn hàng đầu, cũng như các chuyên gia đến từ các đơn vị liên quan đến nghiệp vụ. Những mentor này sẽ giúp các đội hoàn thiện ý tưởng, tư vấn các giải pháp công nghệ và hướng dẫn cách áp dụng để phù hợp với nghiệp vụ thực tế.

Đối với các thí sinh nước ngoài, ban tổ chức tài trợ vé máy bay và chi phí ăn ở để họ có thể tham dự cuộc thi mà không gặp khó khăn về kinh phí. "Điều này không chỉ thể hiện cam kết của ban tổ chức trong việc tạo ra một sân chơi quốc tế mà còn khuyến khích sự tham gia từ các tài năng toàn cầu", ông Tạ Hải Tùng cho hay.

Ông Tạ Hải Tùng - Phó trưởng Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: Ban tổ chức

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2024) do Trung tâm Dữ liệu và dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an); Đại học Bách khoa Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp tổ chức. Báo VnExpress là đơn vị bảo trợ truyền thông.

Cuộc thi tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin từ các tài năng trẻ nhằm phục vụ phục vụ xây dựng Chính phủ số, Xã hội số và Kinh tế số.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 26/11. Tổng giá trị giải thưởng dự kiến là 390 triệu đồng gồm: một giải nhất 300 triệu đồng; một giải nhì 50 triệu đồng; một giải ba 30 triệu đồng; một giải khuyến khích 10 triệu đồng. Đặc biệt, các sản phẩm đoạt giải nhất, nhì, ba sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo - Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nguyễn Phượng