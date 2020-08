Sắp diễn ra tọa đàm ứng dụng AI phục hồi hoạt động doanh nghiệp

Tọa đàm “Ứng dụng AI phục hồi hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh Covid-19” được tổ chức trực tuyến, khai mạc sáng 18/8 tại Hà Nội.

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), toàn bộ nội dung được live trên VnExpress và fanpage VnExpress.net

Phần mở đầu là trình bày của Joumana Ghosn, Giám đốc Nghiên cứu ứng dụng Viện nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Mila (Canada), nêu khái quát về AI và đưa ra những giải pháp ứng dụng AI vào lĩnh vực nông nghiệp, y tế, địa chất, năng lượng tái tạo và đặc biệt trong quá trình phòng chống Covid-19.

Ở phiên thảo luận có sự tham gia của ông Trần Thế Trung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ FPT, ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank), ông Nguyễn Hoàng Tùng, Tổng giám đốc Công ty VNN, ông Nguyễn Xuân Phong, Chuyên gia Nghiên cứu AI, Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo Mila (Canada), ông Lê Công Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ chọn lọc thông tin – InfoRe, ông Nguyễn Thành Lâm, Giám đốc Khối Sản phẩm ứng dụng Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (Tập đoàn Vingroup).

Các diễn giả sẽ chia sẻ về kinh nghiệm, giải pháp ứng dụng AI nhằm nâng cao hoạt động nội bộ (trong quy trình hoạt động sản xuất, quản lý nhân sự, hoạt động kinh doanh liên tục). Những gợi ý về chiến lược từng bước để ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh (xác định mục tiêu ứng dụng, tái cấu trúc quy trình hoạt động phối hợp giữa Máy và Người) và việc kết hợp AI và các công nghệ khác trong vận hành doanh nghiệp, tự động hóa để dự đoán nhu cầu thị trường... cũng được chia sẻ và thảo luận.

Sự kiện nằm trong chuỗi AI4VN được tổ chức thường niên. Sau hai năm tổ chức, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà chính sách, quản lý, tập đoàn công nghệ, đơn vị nghiên cứu... thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

Năm nay, chủ đề của chương trình "Trí tuệ nhân tạo ứng phó với Covid-19"(AI in pandemic: Adapting to the new normal) hướng tới sức mạnh trí tuệ nhân tạo trong phòng, chống Covid-19 và vận hành cuộc sống ở 'trạng thái bình thường mới. Các hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng AI hiện được triển khai trong nhiều lĩnh vực như tài chính, thương mại điện tử, viễn thông, sản xuất, nông nghiệp, y tế, giáo dục, giao thông, thành phố thông minh.

Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TPHCM, báo điện tử VnExpress và Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright thực hiện với sự đồng hành của chương trình Aus4Innovation, tập đoàn FPT.

Độc giả quan tâm có thể vào đặt câu hỏi tại đây và fanpage VnExpress.net khi phát trực tiếp.