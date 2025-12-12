Sắp có quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư

Thứ trưởng Xây dựng nói sẽ hoàn thành quy chuẩn về hạ tầng xe điện tại chung cư trong quý I/2026 để phù hợp với nhu cầu mới.

Thông tin trên được Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nêu tại hội nghị lấy ý kiến sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung quy định về trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Theo đó, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát, cập nhật các yêu cầu kỹ thuật về chỗ đỗ cho phương tiện mới, khu vực sạc xe điện trong chung cư, quy định về xây lắp trạm, trụ sạc trong gara ôtô cũng như các yêu cầu về phòng chống cháy nổ và thoát nạn. Các quy định bổ sung về trạm sạc, trạm đổi pin được cơ quan soạn thảo tham khảo từ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của nhiều nước tiên tiến cũng như các quy định hiện hành.

Tại hội nghị, các đại biểu ủng hộ với đề xuất bổ sung quy định về trạm sạc và trạm đổi pin tại chung cư trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh đô thị hóa và chuyển đổi năng lượng xanh diễn ra mạnh mẽ. Đà tăng nhanh chóng của các loại xe điện đặt ra yêu cầu mới với cơ quan quản lý về một khung kỹ thuật rõ ràng, đảm bảo an toàn cho khu vực trạm sạc.

Một số đại biểu đề xuất các tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt với hạ tầng trạm sạc tại các khu chung cư. Các tiêu chí gồm giải pháp phòng chống cháy nổ, thông gió - thoát khói, yêu cầu phân khoang cách ly, cũng như các yêu cầu về quy mô, bảo vệ hệ thống điện và chống quá tải.

Cùng đó, việc sử dụng và bảo trì thiết bị sạc, pin cần có hướng dẫn chi tiết nhằm ngăn ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, thiết bị và công trình.

Một khu chung cư ở phường Gò Vấp, TP HCM không nhận giữ ôtô điện, bố trí nơi giữ xe máy điện ở gần bảo vệ, có bình chữa cháy riêng. Ảnh: Đình Văn

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhắc lại việc xây dựng và ban hành sớm quy chuẩn về trạm sạc xe điện trong chung cư là rất cần thiết. Trước đó, Chính phủ đã có văn bản giao Bộ Xây dựng chủ trì sửa đổi, ban hành quy chuẩn về nhà chung cư để giải quyết nội dung này.

Ông giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Sở Xây dựng Hà Nội khảo sát, đánh giá theo từng loại hình công trình. Bởi các loại hình nhà ở đô thị, nhà liền kề, chung cư, nhất là dự án xây trước năm 2020 có đặc điểm khác nhau nên phải có cách tiếp cận phù hợp.

Thứ trưởng lưu ý làm rõ ba nhóm yêu cầu gồm khu vực đỗ xe, khu vực sạc điện (trạm sạc) và khu vực đổi pin (trạm đổi pin). Quy chuẩn phải tách riêng ôtô và xe máy, "không quy định các con số cứng" khi chưa có tổng kết đánh giá, tránh rủi ro khi thực tế thay đổi nhanh.

Với công trình hiện hữu, theo ông Sinh, nên để Ban quản trị quyết định tỷ lệ, quy mô bố trí khu vực xe điện theo thực tế sử dụng. Ngoài ra, phương án bố trí khu vực riêng cho xe điện cũng cần nghiên cứu như tách biệt hệ thống điện, lối đi, giải pháp phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn, hạn chế lan cháy và bảo vệ cư dân.

Thứ trưởng khuyến khích bố trí khu vực để xe điện, trạm sạc, trạm đổi pin tách khỏi tòa nhà, đặt tại khuôn viên hoặc vị trí liền kề để tăng lựa chọn cho người dân, thay vì chỉ sử dụng không gian tầng hầm. Cơ quan soạn thảo được giao nghiên cứu, bổ sung yêu cầu với thiết bị thu gom pin đã qua sử dụng tại các điểm sạc hoặc đổi pin để hỗ trợ quản lý.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Viện Khoa học công nghệ xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo trong quý I/2026.

Thực tế, Luật Nhà ở 2023 (hiệu lực từ 1/8/2024) quy định khu vực để xe trong chung cư bao gồm cả phương tiện chạy xăng và điện. Việc thiết kế chỗ sạc phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Luật Phòng cháy chữa cháy cũng không cấm để hoặc sạc xe điện trong chung cư. Tuy vậy, do thiếu hướng dẫn cụ thể, nhiều tòa nhà tự đưa ra quy định riêng về vị trí đỗ và sạc xe điện.

Tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) – nơi có khoảng 30.000 cư dân – cuối tháng 11, ban quản lý ra thông báo dừng nhận xe máy điện và xe đạp điện. Lý do được đưa ra là tầng hầm thiếu diện tích và không có thiết bị chữa cháy phù hợp với loại phương tiện này. Cư dân được đề nghị đưa xe đến các bãi giữ bên ngoài từ nay đến trước 1/2/2026.

Tương tự tại TP HCM, nhiều chung cư áp dụng cách làm khác nhau: nơi cấm để xe điện dưới hầm, nơi chỉ cho gửi xe máy điện nhưng không nhận ôtô điện, nơi bố trí để xe tạm ở tầng trệt thay vì tầng hầm kín.

Ngọc Diễm