Sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

10h00 Cao Bằng ngập lụt nghiêm trọng

Tại TP Cao Bằng, mưa to khiến nước từ sông Hiến tràn vào đường Phố Cũ, phường Hợp Giang lúc 1h30 ngày 9/9, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nhiều hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Người dân Cao Bằng chạy lũ trong đêm. Ảnh: Ngọc Hân

Chị Nông Thiệp, một người dân sống tại đây, cho biết từ tối 8/9, nước đã tràn qua bờ kè, nhanh chóng vào khu dân cư ven sông Hiến, trong đó có Phố Cũ. Khoảng hai tiếng sau, nước đã tràn vào nhà chị ở cách bờ kè khoảng 200 m. Tầng một ngập hết, cả gia đình phải di tản lên tầng hai.

Mặc dù nước đã bắt đầu rút, nhưng tại nhiều khu vực mực nước vẫn cao khoảng 70 cm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân, Chủ tịch UBND phường Hợp Giang, cho biết chính quyền đã có cảnh báo trước, song do nước lên quá nhanh nên nhiều hộ dân không kịp trở tay. Hiện tại, hơn 200 hộ dân tại phường bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 50 gia đình bị cô lập. "Chúng tôi đang khẩn trương hỗ trợ các suất ăn trưa cho người dân", bà nói.

Tính đến 18h ngày 8/9, mưa lớn đã gây ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún đất tại các huyện Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Quảng Hòa, Trùng Khánh, Thạch An, Hòa An, TP Cao Bằng, Hạ Lang. Một người bị thương do tôn cắt vào chân (thường trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc), 53 nhà bị thiệt hại, trong đó 10 nhà bị sạt lở đất, 42 nhà bị tốc mái, một nhà bị đổ tường.