Sao Việt đông con ăn Tết sum vầy

Ba con của Đặng Thu Thảo diện áo dài đồng điệu. Hoa hậu lần đầu đăng ảnh rõ mặt con gái thứ ba (giữa), chào đời hồi năm 2024. Nhiều đồng nghiệp, khán giả khen bé có đôi mắt tròn, má bánh bao đáng yêu. Hai con đầu của Hoa hậu Việt Nam 2012 gồm bé gái tám tuổi và trai sáu tuổi.

Cô cho biết: "Ngắm nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, biết yêu thương nhau là niềm hạnh phúc lớn nhất khi làm mẹ".