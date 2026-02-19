Sao Việt đông con ăn Tết sum vầy

Mùng 2 Tết, Đặng Thu Thảo chia sẻ hình ảnh bên gia đình trong biệt thự ở TP HCM. Cô diện áo dài đính hoa chụp ảnh kỷ niệm bên ông xã - doanh nhân Trung Tín. Giống mọi năm, người đẹp dành trọn những ngày đầu năm bên người thân. Trước giao thừa, cô trang trí không gian sống bằng những bình hoa sắc màu.
Ba con của Đặng Thu Thảo diện áo dài đồng điệu. Hoa hậu lần đầu đăng ảnh rõ mặt con gái thứ ba (giữa), chào đời hồi năm 2024. Nhiều đồng nghiệp, khán giả khen bé có đôi mắt tròn, má bánh bao đáng yêu. Hai con đầu của Hoa hậu Việt Nam 2012 gồm bé gái tám tuổi và trai sáu tuổi.
Cô cho biết: "Ngắm nhìn các con lớn lên khỏe mạnh, biết yêu thương nhau là niềm hạnh phúc lớn nhất khi làm mẹ".
Lý Hải - Minh Hà đón xuân Bính Ngọ bên bốn con trong ngôi nhà trang trí sắc đỏ chủ đạo. Gia đình cặp sao tạo dáng với áo dài khi chụp ảnh. Trong ngày đầu năm mới, họ quây quần chúc mừng bà nội 101 tuổi.
Lý Hải cùng con cháu nhảy vũ đạo gây sốt trong ca khúc Vạn sự như ý của ca sĩ Trúc Nhân.
Gia đình diễn viên Vân Trang thực hiện bộ ảnh đón Tết theo phong cách miền Nam và Bắc. Cô cho biết các con ngày càng lớn, hiểu về Tết nên háo hức chờ nhận lì xì, đi du xuân cùng bố mẹ.
Trong ngày mùng 1 Tết, họ về thăm nhà ngoại ở Đồng Tháp. Vân Trang cùng các con chơi trò dân gian nhảy lò cò, đùa vui với thú cưng trong khu du lịch của gia đình. Buổi tối, cả nhà quây quần ăn uống, hát hò.
Hậu trường chụp ảnh Tết của gia đình Vân Trang.
Vân Trang được công chúng nhận xét có cuộc sống viên mãn. Cô cho biết chồng - doanh nhân Hữu Quân - tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ bà xã chăm sóc các con, ủng hộ vợ tham gia hoạt động showbiz, giữ đam mê với diễn xuất.
Vân Trang được công chúng nhận xét có cuộc sống viên mãn. Cô cho biết chồng - doanh nhân Hữu Quân - tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ bà xã chăm sóc các con, ủng hộ vợ tham gia hoạt động showbiz, giữ đam mê với diễn xuất.
Khánh Thi - Phan Hiển bên ba con trong bộ ảnh chào xuân. Trong ngày đầu năm, họ nhảy múa trên nền nhạc tươi vui. Năm 2025, gia đình kiện tướng dancesport gặt hái nhiều thành công trong thi đấu và giảng dạy. Con trai lớn của họ - Kubi (tên thật Nguyễn Minh Cường), 10 tuổi - đoạt các huy chương khiêu vũ trong nước và quốc tế.
Gia đình Khánh Thi quay video vui trong ngày đầu năm.
Diễn viên Trang Nhung, đạo diễn Hoàng Duy đón năm mới bên ba con ở Hà Nội. Cả nhà diện áo dài chụp ảnh - thói quen được họ gìn giữ trong nhiều năm qua. Năm nay, gia đình cô có thêm thành viên mới - bé Panda, gần tám tháng tuổi - nên không khí càng rộn ràng. Họ lên kế hoạch vãng cảnh chùa, sau đó đi du lịch.
Cặp sao kỷ niệm 10 năm ngày cưới hồi đầu năm. Trang Nhung cho biết vợ chồng cô thích đông con vì không khí trong nhà luôn vui vẻ. "Con cái là sợi dây gắn kết hôn nhân rất lớn - điều tôi trân quý nhất. Chúng tôi thường nói với nhau phải làm gương, sống trách nhiệm để con noi theo".
Đàm Thu Trang và con gái - bé Suchin, sáu tuổi - diện áo dài đôi, còn ba bố con Cường Đô La mặc đồng điệu với trang phục thêu họa tiết hoa. Subeo (trái), 16 tuổi - con riêng của Cường Đô La - cao nhất nhà với 1,8 m. Doanh nhân cho biết điều ước lớn nhất trong năm mới là bố mẹ khỏe mạnh, gia đình bình an.
Phương Trinh Jolie - Lý Bình đưa con và mẹ (phải) dạo đường hoa Nguyễn Huệ. Bé Mia, 13 tuổi - con riêng của Phương Trinh Jolie - sắp ra dáng thiếu nữ khi diện áo dài du xuân. Bé út Loka của cặp sao tròn một tuổi hồi đầu tháng 2, được bố mẹ nhận xét hiếu động.
Phương Trinh Jolie cho biết đang có nhiều kế hoạch để trở lại với âm nhạc nhiều hơn trong năm.
Hải Băng - Thành Đạt diện áo thun họa tiết Thần Tài khi đi chơi cùng các con. Họ có ba con chung (hàng đầu) và con riêng của Thành Đạt trong cuộc hôn nhân đầu. Giọng ca Viên đá nhỏ cho biết những năm qua các con sống tình cảm, yêu thương lẫn nhau. Họ dạy các bé tự lập sớm thông qua hoạt động chăm sóc vườn cây trong nhà hoặc tổ chức các chuyến dã ngoại.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp