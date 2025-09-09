Sản phẩm công nghệ chiến lược năm 2025 phải có tính cạnh tranh

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sản phẩm công nghệ chiến lược năm 2025 phải làm được ngay, tạo đột phá và có khả năng cạnh tranh trong nước, quốc tế.

Sáng 9/9, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về lựa chọn một đến ba sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng lưu ý phải tính đến năng lực làm chủ công nghệ lõi.

Ông cho rằng nhiều doanh nghiệp đăng ký tham gia, song các doanh nghiệp lớn, có bề dày kinh nghiệm và năng lực nghiên cứu phải đi đầu, tiên phong dẫn dắt. "Những sản phẩm được lựa chọn phải trúng và đúng, có thể làm ngay, trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá", ông nói.

Nhấn mạnh khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, Phó thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn phải dựa trên sự sẵn sàng của doanh nghiệp, hướng phát triển lâu dài, có khả năng mở rộng ra thị trường thế giới. Sản phẩm phải tác động ngay vào sản xuất, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội.

Phó thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì cùng các bộ, ngành lựa chọn sản phẩm chiến lược trước mắt trong công thương, nông nghiệp, sau đó mở rộng sang giáo dục, y tế. "Phải dùng công nghệ thúc đẩy giá trị, đem lại tác động rõ nét, tức thì cho sự phát triển", ông nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu sáng 9/9. Ảnh: Thu Sa

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 cần bảo đảm tính cấp thiết, khả năng thành công nhanh, tạo tác động lan tỏa; có sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp; ưu tiên khả năng thương mại hóa ngay trong năm.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sản phẩm công nghệ chiến lược dựa trên ba tiêu chí, trước tiên là giải quyết các bài toán lớn của Việt Nam là phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, chính quyền địa phương hai cấp, tăng năng suất lao động, đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, các sản phẩm cần đảm bảo năng lực cạnh tranh, có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu với quy mô thị trường đủ lớn, khả năng thương mại hóa sớm.

Danh sách Bộ đề xuất gồm 6 sản phẩm: mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; hệ thống, thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên; nền tảng blockchain cho truy xuất nguồn gốc, tài sản số; robot di động tự hành; thiết bị bay không người lái. Các sản phẩm này được định hướng thay thế nhập khẩu, có tiềm năng xuất khẩu, thị trường đủ lớn và năng lực thương mại hóa sớm. Việt Nam sẽ làm chủ thiết kế, công nghệ lõi để bảo đảm giá trị nội địa ở mức cao.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu sáng 9/9. Ảnh: Thu Sa

Trước đó, tại phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tháng 3, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu sớm ban hành danh mục công nghệ chiến lược quốc gia, triển khai chương trình phát triển tương ứng, trong đó có hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, phòng thí nghiệm trọng điểm và quỹ đầu tư phát triển công nghiệp chiến lược.

Tại cuộc họp tháng 5, Tổng Bí thư tiếp tục yêu cầu danh mục phải "mở", cập nhật thường xuyên, giải quyết các bài toán lớn, chấp nhận rủi ro công nghệ mới, dựa trên cơ sở khoa học, minh bạch, với tư duy đột phá, phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp, nhất là khu vực tư nhân.

Đến giữa tháng 6, Thủ tướng công bố danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược gồm: trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; điện toán đám mây - lượng tử - dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động thế hệ sau (5G/6G); robot và tự động hóa; chip bán dẫn; y - sinh học tiên tiến; năng lượng và vật liệu mới; đất hiếm - đại dương - lòng đất; an ninh mạng; công nghệ hàng không, vũ trụ.

Vũ Tuân