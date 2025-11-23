Săn cá dưới tràn xả lũ hồ Kẻ Gỗ

Mực nước ở tràn Dốc Miếu sâu khoảng 6-8 m, nước trong xanh, xung quanh là rừng cây xanh và bờ đá gồ ghề. Người dân đi theo nhóm 3-4 thành viên, dùng loại lưới cỡ lớn, dài hơn 50 m, cao hơn 2 m để bắt cá.

"Sau khi hồ Kẻ Gỗ xả lũ, cá bị cuốn theo dòng nước, lúc ra khỏi hồ thì mệt và ở lại vũng đọng tại tràn Dốc Miếu", anh Nguyễn Văn Thảo (ngoài cùng, góc phải), trú xã Cẩm Duệ, nói.

Hàng năm, nhà chức trách Hà Tĩnh luôn thả nhiều loài cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản ở hồ Kẻ Gỗ.